Premierul Ilie Bolojan readuce în prim-plan problema finanțării spitalelor, susținând că actualul model favorizează costurile salariale în detrimentul pacienților și al actului medical propriu-zis. Declarațiile au fost făcute într-un interviu recent, unde șeful Guvernului a vorbit deschis despre dezechilibrele structurale din sistemul sanitar.

Cum ajung banii spitalelor să fie consumați aproape integral de salarii

a afirmat că în România există unități sanitare în care aproape întreaga finanțare este direcționată către plata personalului, lăsând resurse minime pentru pacienți. „Gândiți-vă că avem spitale în România în care 95% din banii care îi primești de la Casa de sănătate se duc pe salarii. Le rămâne o sumă infimă pentru pacienți, pentru medicamente, pentru curățenie, pentru analize, pentru tot ce înseamnă consumabilele, pentru aparate”, a spus premierul.

În această logică, el a explicat că un asemenea spital ajunge să funcționeze contrar scopului său declarat, fiind centrat pe menținerea structurii interne. „Înseamnă că acel spital nu există pentru pacienți, așa cum este definiția. Există pentru că oamenii de acolo își iau niște salarii care uneori sunt disproporționate total cu ceea ce fac”, a declarat Bolojan.

De ce consideră premierul că actualele salarii nu reflectă performanța

Șeful Executivului a subliniat că problema nu este exclusiv una de personal, ci ține de regulile de finanțare aplicate constant în sistem. El a vorbit despre lipsa unor criterii clare care să lege banii publici de rezultatele medicale obținute. „Greșeala este că n-am stabilit niște reguli fără echivoc în care să spunem cât se poate de clar: banii la un spital se duc după numărul de cazuri pe care le-ai rezolvat”, a afirmat premierul.

În opinia sa, plata pe structură și capacitate administrativă menține organizațiile într-o stare de inerție. „Îți plătim serviciile, nu îți plătim numărul de paturi, nu îți plătim transferul salarial pentru ”, a spus Bolojan, criticând sistemul actual.

Cum sunt menținuți managerii spitalelor într-o „zonă de confort”

Premierul a explicat că lipsa legăturii dintre finanțare și performanță elimină orice presiune reală pentru schimbare în managementul spitalelor. „Cât timp managerii de spital vor primi bani de salarii fără să fie legat acest lucru de performanța lor, vor sta într-o zonă de confort. De ce s-ar schimba dacă sunt confortabile și lucrurile merg mai departe? Nici noi nu ne-am face asta”, a declarat el.

Această stare, a sugerat Bolojan, blochează reformele autentice și perpetuează un sistem care funcționează pentru sine, nu pentru pacienți.

Cine poate forța schimbarea regulilor din sistemul sanitar

Ilie Bolojan a insistat că ajustarea mecanismelor de finanțare ține direct de decizia politică și de capacitatea de a interveni ferm. „Și atunci trebuie scoși din zona de confort. Asta ca să avem o economie reală. Și cine ar putea să facă asta? Din nou sunt acțiuni care se fac pe linie guvernamentală, că ne place, că nu ne place”, a spus premierul.

El a legat succesul reformei de stabilitatea conducerii politice și de sprijinul instituțional acordat miniștrilor. „E foarte important cine este ministru, care este atitudinea lui, are stabilitate, n-are stabilitate, are o masă critică politică care să îi susțină deciziile. Există un sprijin instituțional”, a afirmat Bolojan, potrivit stiripesurse.ro.