Acasa » Politică » Ședință a coaliției, miercuri: PSD insistă cu demiterea ministrei Diana Buzoianu. Alte subiecte în dispută

Ședință a coaliției, miercuri: PSD insistă cu demiterea ministrei Diana Buzoianu. Alte subiecte în dispută

Traian Avarvarei
17 dec. 2025, 08:20
Liderii coaliției de guvernare. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Scandal în coaliție pe tema demiterii (sau nu) a Dianei Buzoianu
  2. Alte subiecte în dispută pe masa coaliției de guvernare

Coaliția de guvernare are ședință miercuri, de la ora 15.00. PSD insistă cu demiterea Dianei Buzoianu (USR) din funcția de ministru al Mediului, după ce moțiunea simplă contra acesteia a trecut și cu voturile senatorilor social-democrați. Și alte subiecte sunt în dispută pe masa coaliție.

Scandal în coaliție pe tema demiterii (sau nu) a Dianei Buzoianu

Sorin Grindeanu, liderul PSD, care nici n-a venit luni în Parlament, la votul moţiunii de cenzură şi a moţiunii simple, a declarat că social-democrații au sancționat prin vot managementul catastrofal al ministrei Diana Buzoianu şi nu renunță la solicitarea către premierul Ilie Bolojan (PNL) ca aceasta să fie demisă. Grindeanu a mai afirmat că faptul că PSD e parte într-o coaliţie „nu îi face să fie nişte copii puşi într-un colţ”.

În schimb, Dominic Fritz, președintele USR, a susținut că Diana Buzoianu nu pleacă din Guvern, că USR rămâne în coaliţie şi îi cere lui Grindeanu să explice de ce PSD a încălcat protocolul coaliţiei.

„Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri. Chiar dacă PSD şi AUR au votat cot la cot moţiunea simplă împotriva ministrei USR a mediului. USR nu abdică de la misiunea pe care şi-a asumat-o Guvernul Bolojan: reforma statului român. Rămânem în coaliţie! Diana Buzoianu are toată susţinerea a noastră şi a premierului să continue reformele pe care le-a început. O moţiune simplă nu are drept consecinţă demiterea ministrului”, a scris Fritz, pe Facebook.

Și Kelemen Hunor, liderul UDMR, a admis că „e o problemă în funcționarea coaliției”.

Întrebat dacă, prin voturile de la moțiunea simplă, PSD a încălcat protocolul coaliției, Kelemen a răspuns: „Da, tehnic așa poate fi citit acest vot. (…) Din punctul meu de vedere, dacă stai în coaliție, nu votezi o moțiune. Nici simplă, nici de cenzură”.

Alte subiecte în dispută pe masa coaliției de guvernare

Coaliția mai are pe masa ședinței de miercuri alte teme în dispută: majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2026, tăierea salariilor în administraţia centrală și eliminarea impozitului pe solarii.

În plus, Kelemen Hunor a avertizat că, în absența reformei administrative, bugetul de stat pe 2026 nu poate fi făcut decât pe legislația veche, ceea ce n-ar fi indicat.

