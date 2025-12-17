Coaliția de guvernare are ședință miercuri, de la ora 15.00. PSD insistă cu demiterea Dianei Buzoianu (USR) din funcția de ministru al Mediului, după ce moțiunea simplă contra acesteia a trecut și cu voturile senatorilor social-democrați. Și alte subiecte sunt în dispută pe masa coaliție.
Sorin Grindeanu, liderul PSD, care nici n-a venit luni în Parlament, la votul moţiunii de cenzură şi a moţiunii simple, a declarat că social-democrații au sancționat prin vot managementul catastrofal al ministrei Diana Buzoianu şi nu renunță la solicitarea către premierul Ilie Bolojan (PNL) ca aceasta să fie demisă. Grindeanu a mai afirmat că faptul că PSD e parte într-o coaliţie „nu îi face să fie nişte copii puşi într-un colţ”.
În schimb, Dominic Fritz, președintele USR, a susținut că Diana Buzoianu nu pleacă din Guvern, că USR rămâne în coaliţie şi îi cere lui Grindeanu să explice de ce PSD a încălcat protocolul coaliţiei.
„Diana Buzoianu nu pleacă nicăieri. Chiar dacă PSD şi AUR au votat cot la cot moţiunea simplă împotriva ministrei USR a mediului. USR nu abdică de la misiunea pe care şi-a asumat-o Guvernul Bolojan: reforma statului român. Rămânem în coaliţie! Diana Buzoianu are toată susţinerea a noastră şi a premierului să continue reformele pe care le-a început. O moţiune simplă nu are drept consecinţă demiterea ministrului”, a scris Fritz, pe Facebook.
Și Kelemen Hunor, liderul UDMR, a admis că „e o problemă în funcționarea coaliției”.
Întrebat dacă, prin voturile de la moțiunea simplă, PSD a încălcat protocolul coaliției, Kelemen a răspuns: „Da, tehnic așa poate fi citit acest vot. (…) Din punctul meu de vedere, dacă stai în coaliție, nu votezi o moțiune. Nici simplă, nici de cenzură”.
Coaliția mai are pe masa ședinței de miercuri alte teme în dispută: majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2026, tăierea salariilor în administraţia centrală și eliminarea impozitului pe solarii.
În plus, Kelemen Hunor a avertizat că, în absența reformei administrative, bugetul de stat pe 2026 nu poate fi făcut decât pe legislația veche, ceea ce n-ar fi indicat.