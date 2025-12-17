MasterChef România 2025: Cosmina Boboc a câștigat sezonul 10 și marele premiu de 75.000 de euro. Parcursul său a fost unul spectaculos, marcat de probe dificile și decizii luate sub presiune. care au impresionat constant juriul i-au adus trofeul competiției.

MasterChef România 2025. Cine este marea câștigătoare

Câștigătoarea este originară din Iași și locuiește de zece ani în Cluj. În vârstă de 32 de ani, Cosmina a lucrat anterior în IT, un domeniu stabil pe care a ales să îl lase în urmă. Curajul de a-și urma pasiunea pentru gătit a dus-o spre antreprenoriatul în gastronomie.

„Nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge până în final. Vă mulțumesc tuturor care ați făcut posibilă această schimbare a vieții mele”, a declarant ea emoționată.

Finala a fost extrem de strânsă, Cosmina Boboc luptând pentru marele premiu alături de Ștefan Măchiță și Florentin Drăgoiu. În prima probă, cei trei finaliști au avut de pregătit un antreu care să îi reprezinte. A doua probă a adus presiunea timpului, concurenții gătind un fel principal în doar 80 de minute. Proba decisivă a fost desertul, unde Cosmina a ales un preparat rafinat.

Ștefan Măchiță, în vârstă de 29 de ani, a obținut locul al doilea, impresionând juriul cu scorpie de mare și piure de morcov. Podiumul a fost completat de Florentin Drăgoiu, clasat pe locul al treilea.

Cine a cucerit publicul și ce spun jurații despre sezonul 10 MasterChef

În acest sezon, publicul și-a spus clar cuvântul, desemnând cel mai popular concurent al competiției. că premiul de popularitate MasterChef 2025, în valoare de 10.000 de euro, a fost câștigat de Horia Petrovanu.

Vizibil surprins, Horia le-a mulțumit celor care l-au susținut, transmițând un mesaj simplu și sincer despre bucuria de a trăi frumos lucrurile mărunte.

La final de sezon, jurații au tras concluziile uneia dintre cele mai solicitante ediții.

„Sezonul 10 a venit cu multe provocări. Nu doar pentru concurenți, ci și pentru noi. Mulți dintre cei care au câștigat sunt astăzi mai departe decât și-au imaginat vreodată. Conduc restaurante, creează meniuri”, a spus chef Sorin Bontea.

„Este despre cum transformăm într-un timp foarte scurt oameni pasionați în profesioniști”, a adăugat chef Florin Dumitrescu.

„La MasterChef contează un singur lucru: mâncarea, nu meseria ta, nu mediul din care vii. Nu povestea ta”, a mai punctat chef Cătălin Scărlătescu, notează stirileprotv.ro.