B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » MasterChef România 2025: Cosmina Boboc a câștigat sezonul 10 și premiul de 75.000 de euro (FOTO)

MasterChef România 2025: Cosmina Boboc a câștigat sezonul 10 și premiul de 75.000 de euro (FOTO)

Ana Beatrice
17 dec. 2025, 10:10
MasterChef România 2025: Cosmina Boboc a câștigat sezonul 10 și premiul de 75.000 de euro (FOTO)
Sursa Foto: Facebook - MasterChef Romania
Cuprins
  1. MasterChef România 2025. Cine este marea câștigătoare
  2. Cine a cucerit publicul și ce spun jurații despre sezonul 10 MasterChef

MasterChef România 2025: Cosmina Boboc a câștigat sezonul 10 și marele premiu de 75.000 de euro. Parcursul său a fost unul spectaculos, marcat de probe dificile și decizii luate sub presiune. Preparatele care au impresionat constant juriul i-au adus trofeul competiției.

MasterChef România 2025. Cine este marea câștigătoare

Câștigătoarea MasterChef este originară din Iași și locuiește de zece ani în Cluj. În vârstă de 32 de ani, Cosmina a lucrat anterior în IT, un domeniu stabil pe care a ales să îl lase în urmă. Curajul de a-și urma pasiunea pentru gătit a dus-o spre antreprenoriatul în gastronomie.

„Nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge până în final. Vă mulțumesc tuturor care ați făcut posibilă această schimbare a vieții mele”, a declarant ea emoționată.

Finala a fost extrem de strânsă, Cosmina Boboc luptând pentru marele premiu alături de Ștefan Măchiță și Florentin Drăgoiu. În prima probă, cei trei finaliști au avut de pregătit un antreu care să îi reprezinte. A doua probă a adus presiunea timpului, concurenții gătind un fel principal în doar 80 de minute. Proba decisivă a fost desertul, unde Cosmina a ales un preparat rafinat.

Ștefan Măchiță, în vârstă de 29 de ani, a obținut locul al doilea, impresionând juriul cu scorpie de mare și piure de morcov. Podiumul a fost completat de Florentin Drăgoiu, clasat pe locul al treilea.

Cine a cucerit publicul și ce spun jurații despre sezonul 10 MasterChef

În acest sezon, publicul și-a spus clar cuvântul, desemnând cel mai popular concurent al competiției. Gina Pistol a anunțat că premiul de popularitate MasterChef 2025, în valoare de 10.000 de euro, a fost câștigat de Horia Petrovanu.

Vizibil surprins, Horia le-a mulțumit celor care l-au susținut, transmițând un mesaj simplu și sincer despre bucuria de a trăi frumos lucrurile mărunte.

La final de sezon, jurații au tras concluziile uneia dintre cele mai solicitante ediții.

„Sezonul 10 a venit cu multe provocări. Nu doar pentru concurenți, ci și pentru noi. Mulți dintre cei care au câștigat sunt astăzi mai departe decât și-au imaginat vreodată. Conduc restaurante, creează meniuri”, a spus chef Sorin Bontea.

„Este despre cum transformăm într-un timp foarte scurt oameni pasionați în profesioniști”, a adăugat chef Florin Dumitrescu.

„La MasterChef contează un singur lucru: mâncarea, nu meseria ta, nu mediul din care vii. Nu povestea ta”, a mai punctat chef Cătălin Scărlătescu, notează stirileprotv.ro.

Tags:
Citește și...
Amalia Năstase stă acasă de Crăciun, după ce mama ei a suferit un accident: „Vor fi niște săptămâni grele”
Monden
Amalia Năstase stă acasă de Crăciun, după ce mama ei a suferit un accident: „Vor fi niște săptămâni grele”
Roxana Nemeș nu vrea să mai audă de bone pentru gemenii ei: „Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute”. De ce nu și-a botezat încă bebelușii
Monden
Roxana Nemeș nu vrea să mai audă de bone pentru gemenii ei: „Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute”. De ce nu și-a botezat încă bebelușii
Carmen Harra, atac furibund la adresa lui Marius Calotă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Are o problemă antisocială”
Monden
Carmen Harra, atac furibund la adresa lui Marius Calotă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Are o problemă antisocială”
Eleganță pură și ecouri regale! Lady Kitty Spencer uimește într-o ținută ce trimite direct la stilul legendar al Prințesei Diana (FOTO)
Monden
Eleganță pură și ecouri regale! Lady Kitty Spencer uimește într-o ținută ce trimite direct la stilul legendar al Prințesei Diana (FOTO)
Dezvăluiri fără perdea! Mihai Trăistariu spune adevărul despre invidiile dintre artiștii români și practicile prin care conving publicul că au succes
Monden
Dezvăluiri fără perdea! Mihai Trăistariu spune adevărul despre invidiile dintre artiștii români și practicile prin care conving publicul că au succes
Lista scurtă a filmelor nominalizate la Premiile Oscar. Cum s-a prezentat producția românească „Jaful secolului”
Monden
Lista scurtă a filmelor nominalizate la Premiile Oscar. Cum s-a prezentat producția românească „Jaful secolului”
Mihai Trăistariu, dezvăluiri din culisele showbizului! Ce fac artiștii pentru a umple sălile de spectacole: „Sunt firme care…”
Monden
Mihai Trăistariu, dezvăluiri din culisele showbizului! Ce fac artiștii pentru a umple sălile de spectacole: „Sunt firme care…”
Mara Bănică, semnal de alarmă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Seniorii sunt vulnerabili” / De ce s-ar fi cuplat fosta ministră cu un bărbat mult mai tânăr
Monden
Mara Bănică, semnal de alarmă după moartea suspectă a Rodicăi Stănoiu: „Seniorii sunt vulnerabili” / De ce s-ar fi cuplat fosta ministră cu un bărbat mult mai tânăr
Irinel Columbeanu s-a botezat la Biserica Baptistă, înainte de Crăciun. Un psiholog a explicat ce se ascunde în spatele deciziei
Monden
Irinel Columbeanu s-a botezat la Biserica Baptistă, înainte de Crăciun. Un psiholog a explicat ce se ascunde în spatele deciziei
Mirela Oprișor, la 52 de ani: „Chiar și atunci când simt lene, îmi spun că e important să mă mișc și să respect rutina”
Monden
Mirela Oprișor, la 52 de ani: „Chiar și atunci când simt lene, îmi spun că e important să mă mișc și să respect rutina”
Ultima oră
13:10 - Amalia Năstase stă acasă de Crăciun, după ce mama ei a suferit un accident: „Vor fi niște săptămâni grele”
13:04 - Vedeta echipei naționale, întâlnire cu Nicușor Dan. Unde s-a văzut Radu Drăgușin cu președintele
12:51 - Scandal la Harvard! Directorul de la morga Facultății de Medicină, condamnat pentru trafic de organe. Cine îl ajuta cu vânzarea
12:43 - Răzvan Cuc și Cătălin Bușe, duși în fața magistraților cu cerere de arestare preventivă. Filmul șpăgii pentru șeful RAR
12:42 - Lupta pentru Warner Bros Discovery continuă. Ce se întâmplă cu propunerea făcută de Paramount
12:39 - Împodobirea caselor a dus magia sărbătorilor la un alt nivel. „Casele lui Moș Crăciun” fac senzație
12:31 - Roxana Nemeș nu vrea să mai audă de bone pentru gemenii ei: „Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute”. De ce nu și-a botezat încă bebelușii
12:18 - Primele declarații ale lui Vladimir Plahotniuc după ce a fost încarcerat. Ce spune oligarhul aflat după gratii (VIDEO)
12:16 - Vinetele umplute, preparatul cu care vei da lovitura la masa de Crăciun. Află cum se prepară
11:59 - Studiu Deloitte: Cheltuielile de sărbători scad ușor anul acesta. Cele mai mari sume merg către haine și accesorii, dar și cardurile cadou câștigă teren