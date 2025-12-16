Partidul AUR va trece la opoziția totală, conform noului lansat de George Simion, la finalul şedinţei Consiliului Naţional de Conducere.

Partidul AUR a lansat noul manifest politic

George Simion, a anunţat, la finalul şedinţei , lansarea Manifestului politic. Documentul, intitulat „Opoziţie totală – opoziţie naţională”, stabilește că Partidul AUR își va asuma o confruntare deschisă cu Guvernul Bolojan. Reprezentanții formațiunii acuză împovărarea populației cu taxe și impozite tot mai mari și subordonarea interesului național unor înțelegeri politice lipsite de legitimitate populară.

Potrivit manifestului, „România traversează o ruptură democratică gravă, în care Parlamentul este golit de rol, Guvernul conduce prin asumări repetate de răspundere, iar criza economică şi socială este amplificată de incompetenţa guvernării”.

AUR a anunțat, prin acest manifest că va face opoziție fermă, consecvent şi fără compromisuri. Obiectivul urmărit de această formațiune este de a provoca alegeri parlamentare anticipate.

„În perioada următoare, deputaţii şi senatorii AUR vor recurge la presiuni parlamentare directe asupra coaliţiei de guvernare. Susţinerea şi iniţierea de moţiuni simple împotriva miniştrilor, precum şi lansarea de moţiuni de cenzură împotriva Guvernului sunt instrumentele anunţate de cel mai mare partid de opoziţie”, se arată într-un comunicat AUR.

George Simion a cerut demisia guvernului

Partidul AUR cere demisia guvernului condus de Ilie Bolojan. George Simion a făcut o declarație în acest sens, de la tribuna , în contextul votului la moțiunea de cenzură. Șeful AUR a venit la tribuna, în timpul dezbaterilor parlamentare, ținând în mână o poză cu Monica Hunyadi. El a tăcut timp de aproape două minute, după care și-a explicat gestul.

„Dacă nu înțelegeți care este alternativa, domnule Bolojan, alternativa este să nu susțineți la conducerea statului român astfel de personaje cu experiență în saloanele de îmfrumusețare pe care dumneavoastră, de șase luni, premier, le girați la conducerea unor companii care se ocupă de Apele Române, la CFR, de electrificare și, cred că, și la siguranța feroviară”, a spus Simion, făcând referire la Monica Hunyadi.

George Simion a declarat că Bolojan este de șase luni premier și AUR ar fi votat măsuri reale de reformă precum tăierea subvențiilor la partide sau reducerea numărului de parlamentari la 300. În schimb, premierul și-a asumat răspunderea pe tăieri de venituri pentru pensionari, mame și veterani de război.

„Noi am fi votat și vrem să votăm tăierea banilor de la partide, nu de la mame, nu de la bătrâni, nu de la țărani. Ați ales să impozitați solariile, pătulele și magaziile în loc să scăpați de asemenea paraziți din consiliile de administrație și din conducerea statului român. În loc să ne propuneți tăierea primarilor și o reformă instituțională a statului român, dumneavoastră mențineți astfel de personaje. În loc să propuneți tăierea tuturor sinecurilor care parazitează statul român, ne vorbiți de o colectare mai bună, dar în urma măririi taxelor de către dumneavoastră ați avut o colectare mai proastă și ați desființat multe firme, inclusiv la Bihor, și multe locuri de muncă”, a spus George Simion.

Partidul AUR acuză proasta guvernare

De la tribuna Parlamentului, George Simion l-a acuzat pe premier că a preferat să taie de la nevoiași în loc să propună un program de relansare economică. Mai mult, a acuzat Partidul AUR, prin George Simion, austeritatea lui este pe cale să falimenteze România.

„În loc să tăiați doar de la nevoiași, puteați să veniți cu un program de relansare economică care s-a lăsat foarte mult așteptat, dar nu a mai venit. În loc să vă țină PSD-ul încă șase luni la guvernare în care, dumneavoastră falimentați România, poate economisim timpul românilor și nu ne mai batem joc cu niște soluții care nu sunt soluții”, a mai spus Simion.

El i-a cerut demisia lui Ilie Bolojan pentru că nu este suficient de competent să promoveze măsuri de reformă reală precum reducerea numărului de parlamentari, revenirea la alegerile locale în două tururi de scrutin sau aplicarea inversă a TVA.

„Dați-vă demisia, domnule Bolojan, dacă nu sunteți în stare și dacă credeți dumneavoastră că sunteți în stare, să știți că noi suntem aici pentru a vota trecerea la 300 de parlamentari, nu la 400 și un pic, pentru a tăia banii de la partide, pentru a reveni la alegerea primarilor în două tururi, pentru a scăpa de evaziunea fiscală prin taxarea inversă a TVA-ului, singura soluție viabilă. Aplicați soluții pentru că alternativa există, doar dumneavoastră sunteți prea slab ca să o aplicați”, a spus George Simion, în Parlament.