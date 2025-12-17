B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Când intră elevii în vacanța de Crăciun și când revin la cursuri? Calendarul anului școlar 2025–2026

Când intră elevii în vacanța de Crăciun și când revin la cursuri? Calendarul anului școlar 2025–2026

Iulia Petcu
17 dec. 2025, 09:22
Când intră elevii în vacanța de Crăciun și când revin la cursuri? Calendarul anului școlar 2025–2026
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Când începe și cât durează vacanța de iarnă 2025–2026
  2. Când reîncep cursurile după vacanța de Crăciun
  3. Cum arată structura completă a anului școlar 2025–2026
  4. Cum este stabilită vacanța de schi din februarie 2026
  5. Ce date sunt stabilite pentru simulările examenelor naționale

Elevii și profesorii din învățământul preuniversitar se apropie de cea mai amplă perioadă de pauză din anul școlar 2025–2026: vacanța de iarnă. Calendarul oficial publicat de Ministerul Educației conturează atât intervalele de cursuri, cât și reperele importante legate de examene și vacanțe.

Când începe și cât durează vacanța de iarnă 2025–2026

Vacanța de Crăciun va începe sâmbătă, 20 decembrie 2025, imediat după finalizarea celui de-al doilea modul de cursuri din structura anului școlar. Perioada de repaus se va încheia miercuri, 7 ianuarie 2026, oferind elevilor și cadrelor didactice 19 zile consecutive fără activități școlare.

Această pauză include și sărbătorile legale de Bobotează și Sfântul Ioan Botezătorul, ceea ce extinde perioada de odihnă fără întreruperi. Prin durata sa, vacanța de iarnă rămâne cea mai lungă din întregul an școlar 2025–2026.

Când reîncep cursurile după vacanța de Crăciun

Reluarea activităților educaționale este programată pentru joi, 8 ianuarie 2026, dată care marchează începutul celui de-al treilea modul de învățare. Revenirea la programul normal de școală se face într-un context calendaristic deja stabilit la nivel național.

Intervalul de cursuri din acest modul se va desfășura până la începutul lunii februarie, cu date diferite de finalizare, în funcție de deciziile inspectoratelor școlare. Aceste hotărâri sunt luate după consultări cu elevii, părinții și cadrele didactice, la nivelul fiecărei unități de învățământ.

Cum arată structura completă a anului școlar 2025–2026

Potrivit calendarului oficial, anul școlar este împărțit în mai multe intervale de cursuri, separate de vacanțe stabilite central sau local. După modulul din ianuarie, următoarea perioadă de cursuri se va întinde până la începutul lunii aprilie 2026.

Ultimul interval de studiu va începe la jumătatea lunii aprilie și se va încheia vineri, 19 iunie 2026. Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” sunt planificate în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, în funcție de deciziile fiecărei școli.

Cum este stabilită vacanța de schi din februarie 2026

Vacanța mobilă din luna februarie, cunoscută drept vacanța de schi, este programată între 9 februarie și 1 martie 2026. Inspectoratele școlare au ales perioade diferite pentru județe, pentru a evita suprapuneri majore la nivel național, relatează Digi24.

Astfel, elevii vor avea o săptămână liberă fie la mijlocul lunii februarie, fie spre finalul acesteia, în funcție de zona geografică. Deciziile au fost luate la nivel județean și sunt deja comunicate public.

Ce date sunt stabilite pentru simulările examenelor naționale

Calendarul anului școlar include și reperele privind simulările Evaluării Naționale și ale examenului de bacalaureat din 2026. Simularea Evaluării Naționale este programată în luna martie, cu probe la limba română, matematică și limba maternă.

  • 16 martie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă; 
  • 17 martie 2026: Matematică – probă scrisă; 
  • 18 martie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă;
  • 30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor.

În aceeași perioadă, vor avea loc și simulările probelor scrise ale bacalaureatului, urmate de comunicarea rezultatelor la începutul lunii aprilie. Aceste etape sunt gândite pentru a oferi elevilor o evaluare realistă înaintea examenelor finale.

  • 23 martie: Limba și literatura română (E.a); 
  • 24 martie: Proba obligatorie a profilului (E.c); 
  • 25 martie: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d); 
  • 26 martie: Limba și literatura maternă (E.b); 
  • 3 aprilie: Comunicarea rezultatelor.
