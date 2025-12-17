B1 Inregistrari!
Viorica Dăncilă și-a înființat o firmă de consultanță. Cu ce se ocupă acum fostul premier

Viorica Dăncilă și-a înființat o firmă de consultanță. Cu ce se ocupă acum fostul premier

Traian Avarvarei
17 dec. 2025, 10:03
Viorica Dăncilă și-a înființat o firmă de consultanță. Cu ce se ocupă acum fostul premier
Fostul premier Viorica Dăncilă. Sursa foto: Viorica Dăncilă / Facebook
Viorica Dăncilă (ex-PSD) devine consilier în afaceri și management. Fostul premier și-a înființat în acest sens o firmă de consultanță, pe care o controlează integral, informează profit.ro.

Ce a spus Dăncilă despre activitatea sa în politică

Viorica Dăncilă a fost prima femeie din istoria României care a deținut funcția de prim-ministru.

„Pentru mine, toate realizările din perioada în care am fost premierul României au reprezentat îndeplinirea unei datorii de onoare pentru poporul român. Admit că nu a fost totul perfect, însă au fost foarte multe lucruri bune pentru România și pentru români. Îmi exprim în continuare credința că fiecare trebuie să fie judecat în funcție de moștenirea reală pe care a lăsat-o la final de mandat, nu în funcție de percepțiile induse și întreținute artificial de anumite medii viciate de interese obscure”, declara ea în trecut despre activitatea sa politică.

La precedentele alegeri legislative, a candidat pe listele Partidului Național Conservator Român (PNCR), dar nu a prins loc în Parlament.

Dăncilă, în centrul unor controverse

În 2021, Dăncilă a primit o funcție în cadrul BNR, fapt intens comentat, mai ales că mandatul de premier a fost unul controversat.

„Nu a luat locul nici unui specialist din Banca Naţională. Domeniul în care dânsa lucrează şi anume economia verde este un domeniu relativ nou şi pentru dânsa dar pentru oricine. Nu avem absolvenţi de facultate sau de orice studiu în domeniul acesta şi împreună cu colegii care formează grupul respectiv studiază şi probabil că în toamnă când grupul respectiv, care este încă în formare, va termina o lucrare va ieşi în public cu materialul respectiv”, explica Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, la vremea respectivă.

Anul acesta, Viorica Dăncilă a devenit ținta criticilor după ce a participat la o paradă militară în China și ”s-a tras în poză” cu dictatorii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un.

