Andrei Kurkov: Războiul continuă! Vladimir Putin nu e veșnic, dar va fi înlocuit de un alt Putin

Andrei Kurkov, cel mai îndrăgit scriitor ucrainean de origine rusă a vorbit despre ororile războiului, într-un interviu pentru Invazia rușilor „ne-a fost aruncată viața în aer”, au fost cuvintele prin care el a putut descrie ororile din Ucraina.

„A fost pentru noi un șoc extraordinar: seara ne-am culcat și la cinci dimineața ne-am trezit sub explozii. Ne-a fost aruncată viața în aer. E foarte greu de explicat”, a spus scriitorul.

Scriitorul a realizat că ofensiva militară este lecția de istorie care se repetă, aproape la fel cum o știa de la bunicii care au luptat în Al Doilea Război Mondial.

„Un bunic de-al mea a murit în Harkov eliberând orașul de fasciști. A fost înmormântat în cimitirul ostașilor care au murit eliberând orașul, lângă stația Valker, exact acolo unde se duc acum lupte, de unde trupele rusești bombardează orașul”, și-a adus aminte Kurkov.

Andrei Kurkov a avertizat lumea despre intențiile extremiste în creștere ale lui Vladimir Putin.

„Da, am dat un interviu prin 2014 în presa Germană în care am spus că regimul Putin are componentă fascistă, iar Putin e următorul Hitler. Atunci am fost învinuit de „hate speech”. Atunci suna dur, dar acum se vede că totul e clar – nimeni nu-și mai pune această întrebare, pentru că totul a devenit clar„, a mai spus el.

Războiul o să dureze o perioadă lungă, iar după Putin, poate veni alt Putin

Scriitorul avertizează că Putin este doar un actor, care poate fi înlocuind oricând cu cineva cu intenții criminale similare.

„Războiul s-ar putea să fie pe o lungă perioadă…Putin nu e veșnic…. societatea e construită așa încât după Putin poate veni un alt Putin – I,II,III. Pentru că e un produs politic al unui anumit tip de societate. Adică, Putin a produs, a construit o societate care la rândul ei îl reproduce pe Putin. Eu mai spun chiar că în beciurile Kremlinului așteaptă unii să preia puterea chiar mai periculoși decât Putin…

O cădere la pace nu va avea loc repede. Cred că va fi încă o perioadă de escaladare a războiului. Vor urma alte noi bombardamente ale orașelor și chiar a Kievului. Putin vede că Ucraina primește tot mai multe arme și de aceea va încerca să atace cât mai mult acum, ca să distrugă infrastructura și să ocupe cât mai multe teritorii”, a precizat Andrei Kurkov.