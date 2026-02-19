Anunț de la Washington! Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a precizat că șeful statului, Nicușor Dan, va avea un rol important în cadrul întâlnirii Consiliului Păcii, inițiativă lansată de fostul președinte american Donald Trump. De asemenea, Muraru a menționat că Nicușor Dan va fi în primii cinci vorbitori de la întâlnirea din Washington de joi a Consiliul Păcii.

De ce este importantă participarea lui Nicușor Dan la summitul de la Washington

Ambasadorul României a subliniat că prezența liderului român la reuniune reprezintă un moment relevant pentru politica externă a țării, mai ales în contextul actual de securitate internațională.

„Cred că această participare este extrem de importantă. Nu știu în ce măsură presa îi dă tot felul de conotații, cert este că România participă și că președintele Dan este singurul șef de stat al unei țări NATO și UE care va participa la acest summit și va lua cuvântul, fiind invitat de președintle Trump și cred că prezența noastră înseamnă relevanță.

Am văzut și citit multe comentarii și cred că politică externă nu înseamnă să stai deoparte, această inițiativă merge mai departe cu sau fără alți actori care au refuzat invitația și cred că e important de spus că dacă se discută despre un mecanism internațional cu impact regional și cu implicarea SUA, România nu are decât de câștigat prin acces direct la informația și la această rețea globală care se construiește și la înțelegerea din interiorul acestui plan pentru că această reuniune este dedicată reconstrucției și stabilizării Fâșiei Gaza, stabilizarea Orientului și e o țară care-și propune să participe la securitate regională.

Ce se întâmplă acolo ne privește direct când vorbim de securitate, migrație, extremism, implicații sociale. Din punctul meu de vedere, președintele a luat o decizie bună, rațională, pragmatică, curajoasă pentru că în ciuda unui cor întreg de analiști care-i cereau să nu meargă cred că a luat o decizie bună. Eu anticipez rezultate bune”, a spus Andrei Muraru, potrivit .

Anunț de la Washington! Ce rol va avea România în cadrul Consiliului Păcii

Deși România participă cu statut de , poziționarea țării este una vizibilă în cadrul reuniunii internaționale organizate la Washington. Potrivit diplomatului român, șeful statului va fi inclus printre primii lideri care vor interveni în cadrul discuțiilor.

„Dintre toți membrii acestei inițiative, președintele României va fi în primii cinci vorbitori, chiar dacă țara noastră are statut de observator. Și cred că acest lucru arată foarte multă apreciere de care se bucură România pentru că a ales să participe la acest format, din partea Casei Albe.”, a mai menționat Andrei Muraru.

Rupe România solidaritatea europeană prin această participare?

Ambasadorul României în SUA respinge criticile potrivit cărora participarea ar putea afecta relațiile europene, insistând că decizia urmărește exclusiv consolidarea intereselor strategice ale țării.

„Casa Albă a fost extrem extrem de încântată de faptul că Nicușor Dan a ales să vină. România nu rupe nicio solidaritate europeană, ci își protejează interesele și poziția în UE prin prezență, prin coordonare. Și participarea aceasta este un intstrument, nu o schimbare de tabără. România nu blochează nicio decizie la nivel european, nu șantajează, cum fac alți actori. România este un partener foarte serios și Casa Albă a apreciat această participare și a apreciat mai ales contribuția pe care Nicușor Dan o va anunța pentru Fâșia Gaza. România acolo merge să susțină principii, nu să legitimeze niciun fel de ocoliri. Noi vrem să participăm la acest efort. Și avem și o relație specială cu SUA, nu e niciun secret.”, a mai spus Andrei Muraru.

Anunț de la Washington! Ce impact poate avea summitul asupra securității regionale

Reuniunea este concentrată pe reconstrucția și stabilizarea regiunii Orientului Mijlociu, inclusiv situația din Fâșia Gaza, un subiect cu efecte directe asupra securității europene, migrației și combaterii extremismului.