B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ambasadorul României în SUA: „Casa Albă a fost extrem extrem de încântată de faptul că Nicușor Dan a ales să vină. Președintele României va fi în primii cinci vorbitori”

Ambasadorul României în SUA: „Casa Albă a fost extrem extrem de încântată de faptul că Nicușor Dan a ales să vină. Președintele României va fi în primii cinci vorbitori”

Ana Maria
19 feb. 2026, 16:43
Ambasadorul României în SUA: Casa Albă a fost extrem extrem de încântată de faptul că Nicușor Dan a ales să vină. Președintele României va fi în primii cinci vorbitori”
Sursa foto: Andrei Muraru / Facebook
Cuprins
  1. De ce este importantă participarea lui Nicușor Dan la summitul de la Washington
  2. Anunț de la Washington! Ce rol va avea România în cadrul Consiliului Păcii
  3. Rupe România solidaritatea europeană prin această participare?
  4. Anunț de la Washington! Ce impact poate avea summitul asupra securității regionale

Anunț de la Washington! Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a precizat că șeful statului, Nicușor Dan, va avea un rol important în cadrul întâlnirii Consiliului Păcii, inițiativă lansată de fostul președinte american Donald Trump. De asemenea, Muraru a menționat că Nicușor Dan va fi în primii cinci vorbitori de la întâlnirea din Washington de joi a Consiliul Păcii.

De ce este importantă participarea lui Nicușor Dan la summitul de la Washington

Ambasadorul României a subliniat că prezența liderului român la reuniune reprezintă un moment relevant pentru politica externă a țării, mai ales în contextul actual de securitate internațională.

Cred că această participare este extrem de importantă. Nu știu în ce măsură presa îi dă tot felul de conotații, cert este că România participă și că președintele Dan este singurul șef de stat al unei țări NATO și UE care va participa la acest summit și va lua cuvântul, fiind invitat de președintle Trump și cred că prezența noastră înseamnă relevanță.

Am văzut și citit multe comentarii și cred că politică externă nu înseamnă să stai deoparte, această inițiativă merge mai departe cu sau fără alți actori care au refuzat invitația și cred că e important de spus că dacă se discută despre un mecanism internațional cu impact regional și cu implicarea SUA, România nu are decât de câștigat prin acces direct la informația și la această rețea globală care se construiește și la înțelegerea din interiorul acestui plan pentru că această reuniune este dedicată reconstrucției și stabilizării Fâșiei Gaza, stabilizarea Orientului și e o țară care-și propune să participe la securitate regională.

Ce se întâmplă acolo ne privește direct când vorbim de securitate, migrație, extremism, implicații sociale. Din punctul meu de vedere, președintele a luat o decizie bună, rațională, pragmatică, curajoasă pentru că în ciuda unui cor întreg de analiști care-i cereau să nu meargă cred că a luat o decizie bună. Eu anticipez rezultate bune”, a spus Andrei Muraru, potrivit Antena 3 CNN.

Anunț de la Washington! Ce rol va avea România în cadrul Consiliului Păcii

Deși România participă cu statut de observator, poziționarea țării este una vizibilă în cadrul reuniunii internaționale organizate la Washington. Potrivit diplomatului român, șeful statului va fi inclus printre primii lideri care vor interveni în cadrul discuțiilor.

Dintre toți membrii acestei inițiative, președintele României va fi în primii cinci vorbitori, chiar dacă țara noastră are statut de observator. Și cred că acest lucru arată foarte multă apreciere de care se bucură România pentru că a ales să participe la acest format, din partea Casei Albe.”, a mai menționat Andrei Muraru.

Rupe România solidaritatea europeană prin această participare?

Ambasadorul României în SUA respinge criticile potrivit cărora participarea ar putea afecta relațiile europene, insistând că decizia urmărește exclusiv consolidarea intereselor strategice ale țării.

Casa Albă a fost extrem extrem de încântată de faptul că Nicușor Dan a ales să vină. România nu rupe nicio solidaritate europeană, ci își protejează interesele și poziția în UE prin prezență, prin coordonare. Și participarea aceasta este un intstrument, nu o schimbare de tabără. România nu blochează nicio decizie la nivel european, nu șantajează, cum fac alți actori. România este un partener foarte serios și Casa Albă a apreciat această participare și a apreciat mai ales contribuția pe care Nicușor Dan o va anunța pentru Fâșia Gaza. România acolo merge să susțină principii, nu să legitimeze niciun fel de ocoliri. Noi vrem să participăm la acest efort. Și avem și o relație specială cu SUA, nu e niciun secret.”, a mai spus Andrei Muraru.

Anunț de la Washington! Ce impact poate avea summitul asupra securității regionale

Reuniunea este concentrată pe reconstrucția și stabilizarea regiunii Orientului Mijlociu, inclusiv situația din Fâșia Gaza, un subiect cu efecte directe asupra securității europene, migrației și combaterii extremismului.

Tags:
Citește și...
Directorul Poștei Române explică de ce nu vin specialiștii IT în companie. Cum afectează plafonarea salariilor digitalizarea instituției
Politică
Directorul Poștei Române explică de ce nu vin specialiștii IT în companie. Cum afectează plafonarea salariilor digitalizarea instituției
Fuzionarea comunelor mici. Șeful CJ Timiș, Alfred Simonis, fură ideea președintelui PNL Satu Mare și zice că e a lui (VIDEO)
Politică
Fuzionarea comunelor mici. Șeful CJ Timiș, Alfred Simonis, fură ideea președintelui PNL Satu Mare și zice că e a lui (VIDEO)
Scandal nou în coaliție. De data asta, PSD e spectator. PNL și USR se bat pe miliardele din schemele de ajutor de stat
Politică
Scandal nou în coaliție. De data asta, PSD e spectator. PNL și USR se bat pe miliardele din schemele de ajutor de stat
Cine și de ce participă la Consiliul Păcii al lui Trump. Motivele pentru care statele au aderat la ideea liderului de la Casa Albă
Politică
Cine și de ce participă la Consiliul Păcii al lui Trump. Motivele pentru care statele au aderat la ideea liderului de la Casa Albă
Surse: Nicușor Dan, singurul lider din UE care va ține un discurs la Consiliul pentru Pace condus de Trump (VIDEO)
Politică
Surse: Nicușor Dan, singurul lider din UE care va ține un discurs la Consiliul pentru Pace condus de Trump (VIDEO)
Cu Georgescu judecat în două dosare penale, suveraniștii fac ce știu mai bine: turul 2 înapoi. În frunte cu George Simion au mers să depună plângeri penale (VIDEO)
Politică
Cu Georgescu judecat în două dosare penale, suveraniștii fac ce știu mai bine: turul 2 înapoi. În frunte cu George Simion au mers să depună plângeri penale (VIDEO)
Bolojan, discuție cu reprezentanții agenției de rating Moody’s. Ce le-a spus despre deficit și perspectivele de creștere economică (VIDEO)
Politică
Bolojan, discuție cu reprezentanții agenției de rating Moody’s. Ce le-a spus despre deficit și perspectivele de creștere economică (VIDEO)
Pîslaru, replică după ce Grindeanu i-a cerut să recupereze banii din PNRR: „Era minunat dacă își făceau ei treaba”
Politică
Pîslaru, replică după ce Grindeanu i-a cerut să recupereze banii din PNRR: „Era minunat dacă își făceau ei treaba”
Profilul viitorilor șefi ai serviciilor de informații. Calitățile pe care trebuie să le întrunească
Politică
Profilul viitorilor șefi ai serviciilor de informații. Calitățile pe care trebuie să le întrunească
Grindeanu are rețineri cu privire la finalizare autostrăzilor asumate prin PNRR. Ce probleme vede
Politică
Grindeanu are rețineri cu privire la finalizare autostrăzilor asumate prin PNRR. Ce probleme vede
Ultima oră
16:32 - Directorul Poștei Române explică de ce nu vin specialiștii IT în companie. Cum afectează plafonarea salariilor digitalizarea instituției
16:23 - Prima reacție a Regelui Charles după ce fratele său a fost arestat în cazul Epstein: „Permiteți-mi să afirm clar”
15:57 - Sondaj: Mai bine de două treimi dintre români sunt de acord cu introducerea serviciului militar obligatoriu. Câți români și-ar apăra țara în caz de război
15:56 - Bani de la stat pentru tinerii care se angajează prima dată. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi bani de la Guvern (VIDEO)
15:39 - O femeie a fost arestată după ce și-a abandonat cățelul pe aeroport. Gestul său a revoltat autoritățile (VIDEO)
15:25 - Isterie în Italia după ce o bonă a greșit școala copiilor
15:02 - Fuzionarea comunelor mici. Șeful CJ Timiș, Alfred Simonis, fură ideea președintelui PNL Satu Mare și zice că e a lui (VIDEO)
14:52 - Daniel Pavel, despre „Desafio: Aventura”: „Nici măcar soția mea nu știe cine a câștigat!”. Ce spune despre concurenți
14:50 - Schimb de replici acide între Florin Ristei și Andreea Bostănică: „Dă-ți un reset din fabrică”
14:48 - Ninsorile abundente au adus turiști numeroși în stațiunile montane. Cozile sunt uriașe la gondolă în Poiana Brașov