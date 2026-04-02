Armata recrutează voluntari. Ministrul Apărării, Radu Miruță, anunță înființarea unei armate de voluntari. Aproximativ 3.500 de persoane vor fi implicate în prima etapă. Guvernul Bolojan lucrează la cadrul legal.

Ce a anunțat ministrul Apărării despre armata de voluntari

Radu Miruță a prezentat joi primele detalii despre proiectul privind armata de voluntari, un plan aflat în lucru la nivel guvernamental.

Oficialul a explicat, în cadrul unei conferințe de presă, că această inițiativă se află încă în faza de organizare, însă există deja estimări privind numărul de persoane care ar putea fi implicate.

Armata recrutează voluntari. Câți vor face parte din această structură

Potrivit ministrului, în prima etapă sunt vizați aproximativ 3.500 de , ușor peste estimările inițiale.

„Vor fi probabil 3.500, nu chiar 3.000. Încercăm să strângem rândurile pentru a face rost de sume de bani. Nu s-a putut face nimic până săptămâna trecută când a fost aprobat bugetul.”, a precizat ministrul.

Armata recrutează voluntari. Ce pași mai trebuie făcuți pentru implementare

Autoritățile lucrează în prezent la stabilirea cadrului legal care să permită funcționarea acestei structuri. Ministrul a precizat că există deja o propunere venită din partea Statului Major.

„Acum a venit chiar din partea Statului Major o propunere de Hotărâre de Guvern care să reglementeze cadrul. Acum avem banii, știm câți, știm unde se vor desfășura aceste activități, însă trebuie promovat la nivel de Guvern care să reglementeze cadrul legal. Asta se întâmplă în aceste zile.”, a mai adăugat Miruță, potrivit

De ce a fost întârziat proiectul până acum

Radu Miruță a subliniat că principalul obstacol a fost lipsa bugetului aprobat, fără de care nu puteau fi demarate procedurile.

După adoptarea bugetului, proiectul a intrat într-o nouă etapă, în care se stabilesc detaliile privind organizarea și desfășurarea activităților pentru voluntari.

Ce urmează pentru armata de voluntari

În perioada următoare, Guvernul trebuie să adopte hotărârea necesară pentru a crea cadrul legal. Ulterior, autoritățile vor putea începe implementarea efectivă a programului.

Inițiativa vine în contextul preocupărilor legate de securitate și de necesitatea consolidării capacităților de apărare.