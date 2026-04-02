Armata va recruta 3.500 de militari voluntari, anunță ministrul Apărării. Miruță: „Asta se întâmplă în aceste zile"

Ana Maria
02 apr. 2026, 16:04
Cuprins
  1. Ce a anunțat ministrul Apărării despre armata de voluntari
  2. Armata recrutează voluntari. Câți vor face parte din această structură
  3. Armata recrutează voluntari. Ce pași mai trebuie făcuți pentru implementare
  4. De ce a fost întârziat proiectul până acum
  5. Ce urmează pentru armata de voluntari

Armata recrutează voluntari. Ministrul Apărării, Radu Miruță, anunță înființarea unei armate de voluntari. Aproximativ 3.500 de persoane vor fi implicate în prima etapă. Guvernul Bolojan lucrează la cadrul legal.

Ce a anunțat ministrul Apărării despre armata de voluntari

Radu Miruță a prezentat joi primele detalii despre proiectul privind armata de voluntari, un plan aflat în lucru la nivel guvernamental.

Oficialul a explicat, în cadrul unei conferințe de presă, că această inițiativă se află încă în faza de organizare, însă există deja estimări privind numărul de persoane care ar putea fi implicate.

Armata recrutează voluntari. Câți vor face parte din această structură

Potrivit ministrului, în prima etapă sunt vizați aproximativ 3.500 de voluntari, ușor peste estimările inițiale.

„Vor fi probabil 3.500, nu chiar 3.000. Încercăm să strângem rândurile pentru a face rost de sume de bani. Nu s-a putut face nimic până săptămâna trecută când a fost aprobat bugetul.”, a precizat ministrul.

Armata recrutează voluntari. Ce pași mai trebuie făcuți pentru implementare

Autoritățile lucrează în prezent la stabilirea cadrului legal care să permită funcționarea acestei structuri. Ministrul a precizat că există deja o propunere venită din partea Statului Major.

„Acum a venit chiar din partea Statului Major o propunere de Hotărâre de Guvern care să reglementeze cadrul. Acum avem banii, știm câți, știm unde se vor desfășura aceste activități, însă trebuie promovat la nivel de Guvern care să reglementeze cadrul legal. Asta se întâmplă în aceste zile.”, a mai adăugat Miruță, potrivit Antena 3 CNN.

De ce a fost întârziat proiectul până acum

Radu Miruță a subliniat că principalul obstacol a fost lipsa bugetului aprobat, fără de care nu puteau fi demarate procedurile.

După adoptarea bugetului, proiectul a intrat într-o nouă etapă, în care se stabilesc detaliile privind organizarea și desfășurarea activităților pentru voluntari.

Ce urmează pentru armata de voluntari

În perioada următoare, Guvernul trebuie să adopte hotărârea necesară pentru a crea cadrul legal. Ulterior, autoritățile vor putea începe implementarea efectivă a programului.

Inițiativa vine în contextul preocupărilor legate de securitate și de necesitatea consolidării capacităților de apărare.

Citește și...
Paleologu nu l-a uitat și l-a torpilat direct: „Îl mai țineți minte pe imbecilul care spunea că furtul coifului ’a fost prețul integrării noastre în Schengen’? E în continuare…”. Despre cine e vorba
Politică
Paleologu nu l-a uitat și l-a torpilat direct: „Îl mai țineți minte pe imbecilul care spunea că furtul coifului ’a fost prețul integrării noastre în Schengen’? E în continuare…”. Despre cine e vorba
Dacian Cioloș, numit consilier prezidențial de Nicușor Dan. Ce rol va avea la Cotroceni
Politică
Dacian Cioloș, numit consilier prezidențial de Nicușor Dan. Ce rol va avea la Cotroceni
Surse: Scenarii pentru schimbarea Guvernului Bolojan. Care sunt variantele discutate în culise
Politică
Surse: Scenarii pentru schimbarea Guvernului Bolojan. Care sunt variantele discutate în culise
Veste excelentă pentru Călin Georgescu. Poate pleca din România oricând. Ce a decis instanța
Politică
Veste excelentă pentru Călin Georgescu. Poate pleca din România oricând. Ce a decis instanța
Primar PSD, reținut după ce ar fi furat curent
Politică
Primar PSD, reținut după ce ar fi furat curent
Ministerul Sănătății propune un scenariu alternativ pentru plata vaccinurilor Pfizer. Ce opțiuni are România
Politică
Ministerul Sănătății propune un scenariu alternativ pentru plata vaccinurilor Pfizer. Ce opțiuni are România
Cum explică Alexandru Rafila dezastrul vaccinurilor, după ce România a pierdut procesul cu Pfizer: „Eu, cu siguranță, nu aș fi semnat acel contract” (VIDEO)
Politică
Cum explică Alexandru Rafila dezastrul vaccinurilor, după ce România a pierdut procesul cu Pfizer: „Eu, cu siguranță, nu aș fi semnat acel contract” (VIDEO)
Replica ironică lui Ilie Bolojan, întrebat ce ține în cutiile de pantofi
Politică
Replica ironică lui Ilie Bolojan, întrebat ce ține în cutiile de pantofi
Ilie Bolojan a făcut patru anunțuri cruciale, care pot reseta scena politică din România
Politică
Ilie Bolojan a făcut patru anunțuri cruciale, care pot reseta scena politică din România
Bolojan nu ia în calcul să plece din funcție. Cum răspunde ultimatului PSD de a demisiona în 72 de ore: „Problemele nu vor fi rezolvate prin schimbarea unor persoane”
Politică
Bolojan nu ia în calcul să plece din funcție. Cum răspunde ultimatului PSD de a demisiona în 72 de ore: „Problemele nu vor fi rezolvate prin schimbarea unor persoane”
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”