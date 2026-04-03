Au apărut două scenarii de schimbare a Guvernului. Tensiunile politice dintre PSD și PNL deschid tot mai clar discuția despre o posibilă schimbare a Executivului condus de Ilie Bolojan.

Potrivit unor surse, declarațiile dure din ultima perioadă sunt, deocamdată, mesaje pentru electorat. Totuși, situația s-ar putea schimba rapid dacă social-democrații decid să își retragă miniștrii din Guvern.

Momentul decisiv ar fi ieșirea de la guvernare. În acest caz, actuala majoritate ar fi pusă sub presiune, iar negocierile pentru o nouă formulă de guvernare ar începe imediat.

Surse din Parlament susțin, potrivit , că deja sunt analizate mai multe variante, în funcție de evoluția conflictului politic.

Ce presupune varianta unei „contraoferte" din partea PNL

Primul scenariu discutat ar presupune un compromis între partidele aflate la putere.

În interiorul PNL ar exista o tabără dispusă să renunțe la Ilie Bolojan, însă doar în schimbul unei garanții ferme, mai exact, viitorul premier liberal să rămână în funcție până în 2028.

În această formulă, PSD nu ar mai prelua conducerea Guvernului. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu ar rămâne președinte al Camerei Deputaților, iar Bolojan ar urma să conducă Senatul, ambele funcții fiind menținute până la finalul mandatului.

Se discută și varianta unui premier independent?

Un al doilea scenariu ar veni din zona Cotroceniului. Președintele Nicușor Dan ar putea propune o soluție de compromis, adică numirea unui premier independent, care să mențină coaliția funcțională.

O astfel de variantă ar permite PNL să evite tensiunile interne, iar PSD să rămână la guvernare fără a-și asuma direct conducerea Executivului. În paralel, ministerele ar urma să fie redistribuite.

Cum s-ar putea ajunge la un guvern minoritar

Dacă Ilie Bolojan refuză să demisioneze, există și scenariul unui guvern minoritar.

În această situație, premierul ar putea numi miniștri din partea USR și UDMR pentru a înlocui eventualele plecări din PSD. Ulterior, Executivul ar trebui să obțină sprijin punctual în Parlament, prin negocieri pentru fiecare proiect important.

Apare un „partid-surpriză” în Parlament?

În paralel, în mediul politic se discută și despre o posibilă reconfigurare a majorității prin apariția unui nou partid sau grup parlamentar.

Această variantă ar putea evita colaborarea cu AUR și ar oferi sprijin fie pentru PNL, fie pentru PSD în formarea unei majorități stabile.

Mai mult, un grup parlamentar din Senat ar fi anunțat deja că ar susține un guvern fără Ilie Bolojan și fără USR.

Demisia lui Ilie Bolojan, exclusă pentru moment?

Premierul respinge categoric ideea unei demisii și spune că își va continua mandatul.

„Nu iau în calcul o astfel de ipoteză. Caut să mă comport responsabil cât timp am onoarea să ocup această funcţie, cât timp suntem într-o situaţie problematică şi sigur, cei care generează crizele trebuie să-şi asume consecinţele acestor lucruri şi să acţioneze politic aşa cum consideră de cuviinţă”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a precizat că este pregătit să conducă și un guvern minoritar, chiar dacă nu își dorește acest scenariu.

Ce plan are PSD în perioada următoare

Surse politice susțin că PSD ar urma să facă un pas decisiv în perioada următoare.

Pe 20 aprilie, social-democrații ar putea anunța retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan, după un referendum intern la care ar participa aproximativ 5.000 de membri.

Ulterior, premierul ar primi un termen de 72 de ore pentru a-și da demisia. În caz contrar, miniștrii PSD ar putea părăsi Guvernul, declanșând oficial criza politică.