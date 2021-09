Augustin Zegrean: E la îndemâna premierului acum să propună alți miniștri sau să pună interimari / E inadmisibil din punct de vedere constituțional să nu pui moțiunea pe ordinea de zi (VIDEO)

Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, a comentat la „Actualitatea” cu Tudor Mușat situația politică de la București, unde miniștrii USR PLUS au anunțat că demisionează în bloc din Guvernul Cîțu, și a spus că Florin Cîțu poate să propună noi titulari de portofolii sau să instaleze interimari pe o perioadă de 45 de zile.

Fostul judecător a vorbit și despre evenimentele de la ședința de luni a Birourilor permanente reunite, când liberalii din echipa lui Florin Cîțu au pus la îndoială integritatea semnăturilor de pe moțiunea de cenzură a USR PLUS și AUR, situație pe care a catalogat-o drept „inadmisibilă din punct de vedere constituțional”.

Ce a spus Augustin Zegrean despre instalarea unor noi miniștri și despre procedura de depunere a moțiunii de cenzură

„(Florin Cîțu, n.r.) poate să propună miniștrii interimari, care pot să stea 45 de zile acolo, sau propune miniștrii, dar dacă propune miniștrii trebuie să meargă cu ei în Parlament să ia un vot, dar numai pentru aceia, nu pentru tot Guvernul, numai pentru miniștrii care vin în locul celor demisionari pentru că intrăm în procedura de remaniere”, a declarat Augustin Zegrean, luni seară, pe B1 TV.

Întrebat dacă speranța USR PLUS de a grăbi venirea premierului Florin Cîțu în Parlament e legitimă sau mai degrabă va trebui să treacă termenul de 45 de zile, fostul președinte al CCR a spus: „Păi pot să aștepte cele 45 de zile, este la mâna primului-ministru acum dacă propune alți oameni în Guvern, alți miniștri în locul celor plecați, sau pune interimari. A mai fost o situație, cred că în 2009, când au mai rămas numai vreo cinci miniștri în Guvern și Guvernul a stat încă vreo lună, două acolo până la alegerile prezidențiale”.

Referitor la situația din Birourile permanente reunite, Augustin Zegrean a declarat: „Nu e destul spus «ridicol», este mult mai grav decât ridicol pentru că noi pretindem – și scrie în Constituție asta, românește, «stat democratic». Parlamentul trebuie să fie principalul for al democrației și tocmai acolo se fac jocuri din acestea. Este inadmisibil ca un om sau, eu știu, Biroul permanent, sau o comisie să verifice dacă semnăturile de pe o moțiune sunt sau nu corecte. Moțiunea trebuie dezbătută în plen și atâta tot. Plenul poate să o respingă pe acest motiv, de exemplu, dar în niciun caz nu Biroul permanent nu o pune pe ordinea de zi pentru că nu sunt semnăturile (în regulă, n.r.). Eu știu cum se face asta cu semnăturile, că am fost pe acolo o vreme. Fiecare grup parlamentar are lista cu semnături permanent, sunt acolo sau nu sunt acolo deputații, sunt sunați, `băi, te pun pe listă?`, `pune-mă`, și asta este, deci în niciun caz acele semnături nu sunt false pentru că nu e nimeni chiar atât de tâmpit încât să pună semnături false sau să semneze pentru altul. Or această procedură pe care ei au adoptat-o, `nu punem moțiunea pe ordinea de zi`, este inadmisibilă din punct de vedere constituțional.

„Când s-a scris Constituția, nimeni nu s-a gândit că se poate întâmpla și așa ceva, ca cineva să refuze punerea pe ordinea de zi, că, vedeți, există un text în Constituție care spune că se dezbate la trei zile după prezentarea ei în Parlament. Este obligatoriu lucrul acesta, ea a fost depusă în Parlament, moțiunea de cenzură”, a adăugat fostul președinte al CCR.