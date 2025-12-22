B1 Inregistrari!
AUR a ratat și cu moțiunea împotriva lui Predoiu. Ministrul Internelor, atacuri dure la suveraniști: E ridicol! (VIDEO)

AUR a ratat și cu moțiunea împotriva lui Predoiu. Ministrul Internelor, atacuri dure la suveraniști: E ridicol! (VIDEO)

Adrian A
22 dec. 2025, 18:17
Cătălin Predoiu ministrul MAI// Sursă foto: Captură Video - USR / YouTube
Senatul a respins, luni, moțiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. AUR nu a vut nicio șansă.

Predoiu a trecut de moțiunea AUR

După ce a ratat cu moțiunea împotriva ministrului Justiției, în Camera Deputaților. AUR nu a avut succes nici la Senat, la moțiunea împotriva ministrului Internelor, Cătălin Predoiu.

Moțiunea simplă, intitulată „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală și eșecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu” a fost respinsă cu 31 de voturi „pentru” și 51 de voturi „împotrivă”.

Ministrul Internelor, atac la AUR

Cătălin Predoiu nu a avut milă de suveraniști la dezbaterea moțiunii. Predoiu le-a explicat că depun moțiuni pe teme greșite și că nu știu cum funcționează statul. De la programul Visa Waiver până la legile Justiției, Predoiu le-a desființat criticile.

„Dintre toate criticile la adresa ministerului, aceasta este una dintre cele mai ridicole. Ministerul a reușit includerea în Visa Waiver, cu concursul altor instituții, desigur. În primul rând, Ministerul Afacerilor Externe. Dar baza de negociere și baza tehnică a fost asigurată de Ministerul de Interne, prin negocierile dificile pe care le-am avut cu oficialitățile americane, prin încheierea a două acorduri tehnice, pentru combaterea migrației ilegale și protejarea frontierelor.

Este ridicol să reproșezi suspendarea programului Visa Waiver instituției care a adus Visa Waiver României.

Moțiunea pune în sarcină disfuncțiile din justiție, reproșând de exemplu că nu se respectă ordinea înregistrării dosarelor în efectuarea judecăților. Acest exemplu arată că moțiunea amestecă grosier problema calității legilor, problema calității administrării sistemului judiciar și problema calității judecăților. Sunt 3 subiecte separate.

Am fost întotdeauna pregătit să demisionez dacă mi-o cereau majoritatea, premierul sau partidele, fără să fie nevoie de moțiune. Deocamdată pare că nu este cazul. Până când este cazul, dați-mi voie să vă salut colegial și amical și să-mi continui munca.”, a declarat Cătălin Predoiu.

