AUR are planuri mari. Simion merge cu Călin Georgescu la Nicușor Dan

AUR are planuri mari. Simion merge cu Călin Georgescu la Nicușor Dan

Adrian A
27 oct. 2025, 16:30
Cuprins
  1. Cum ajunge Călin Georgescu în fața lui Nicușor Dan
  2. AUR caută o alianță pentru Călin Georgescu
  3. Ponta, la masă cu mai mulți suveraniști

AUR și-a făcut planurile pentru intrarea la guvernare. Oamenii lui Simion anunță că merg cu Călin Georgescu la Nicușor Dan să îl desemneze premier.

Cum ajunge Călin Georgescu în fața lui Nicușor Dan

AUR reia tema alegerilor anticipate pentru a ajunge la guvernare, însă varianta mult mai plauzibilă pare a fi una la care puțină lume se gândește. Înlocuirea actualului guvern al lui Bolojan cu unul condus de Călin Georgescu.

”În principiu noi dorim să intrăm la guvernare fie în urma unor alegeri anticipate, fie în urma epuizării experienţei pe care o vedem acum şi care pare foarte dăunătoare pentru ţară, după indicatorii macroeconomici. Noi aşteptăm să se consume această experienţă, să spună, domnule, am încercat să guvernăm în cinci, n-am reuşit, preşedintele trebuie să declanşeze procedura constituţională, noi vom susţine ideea pe care a mai spus-o preşedintele partidului George Simion de a da mandat pentru realizarea unui guvern domnului Georgescu şi, în funcţie de rezultatele pe care le va avea domnia sa în discuţia cu partidele, vom decide dacă participăm sau nu, cu cine, dacă există o majoritate, urmează să vedem.”, a declarat senatorul AUR Petrişor Peiu.

AUR caută o alianță pentru Călin Georgescu

Planul pare bun, însă oamenii lui Simion sunt conștienți că nu pot merge cu Georgescu la Nicușor fără o alianță care să dea o majoritate. Iar semnele din PSD nu par chiar cele așteptate de AUR. Asta dacă e să ne luăm după ce spune Grindeanu la televizor. Așa că se caută variante. Una ar fi o colaborare cu Victor Ponta.

”Cred că este foarte greu de ajuns la 50%. A mai fost o discuţie legată de colaborarea lui Victor Ponta în această primăvară, vă aduceţi aminte, nu prea a fost un răspuns favorabil la întrebarea pe care o spuneţi.”, a spus Petri;or Peiu.

Ponta, la masă cu mai mulți suveraniști

Potrivit unor surse politice, Victor Ponta ar dori să facă un nou grup parlamentar alcătuit din aleșii plecați din partidele POT, AUR sau S.O.S România și în jur de 20-24 de parlamentari PSD, nemulțumiți de direcția în care merge partidul. De altfel, Ponta a fost prezent la un eveniment alături de mai mulți senatori și deputați care au intrat în Parlament pe listele POT, AUR sau S.O.S România și în prezent au părăsit grupurile parlamentare. Potrivit imaginilor, fostul lider PSD se află la masă lângă Makeveli, influencerul care a stat alături de Diana Șoșoacă și care în prezent dorește să candideze la Primăria Capitalei.

