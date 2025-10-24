B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Se prefigurează o alianță PSD-AUR? Grindeanu: Exclud… în acest moment!!! (VIDEO)

Se prefigurează o alianță PSD-AUR? Grindeanu: Exclud… în acest moment!!! (VIDEO)

Adrian A
24 oct. 2025, 15:44
Se prefigurează o alianță PSD-AUR? Grindeanu: Exclud... în acest moment!!! (VIDEO)

În urma apariției a tot mai multe zvonuri că PSD s-ar orienta mai degrabă spre o alianță cu AUR, decât să mai stea cu Ilie Bolojan la aceeași masă, Sorin Grindeanu a vrut să spulbere orice idee a unei astfel de mișcări a PSD-ului. Însă nici el nu pare prea convins.

Sorin Grindeanu, despre o alianță cu AUR

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii nu au discutat despre o eventuală alianţă cu AUR, aşa cum se vehiculează în spaţiul public. Însă la întrebarea „dacă poate garanta că asta nu se va întâmpla” șeful PSD nu a mai fost atât de convins. Și a preferat să spună că „nu în acest moment”.

”Noi am hotărât să intrăm în alianţă cu PNL, USR, UDMR şi minorităţi, nu doar 100 de oameni din Comitetul Politic Naţional, ci am făcut un vot extins în partid, aproape 5.000 de oameni au votat pentru intrarea în această coaliţie. Eu nu am cunoştinţă de vreo coaliţie PSD – AUR. Nici nu am discutat aşa ceva.

Ca să fim intrăm într-o treabă de acest tip, ar trebui să ieşim din coaliţia actuală ceea ce nu ne dorim. Nu e o chestiune pe care vreau să o comentez, fiindcă n-am de ce. N-avem alte gânduri în acest moment.”, a declarat Grindeanu.

Și totuși, calcule se fac în PSD

Grindeanu pare însă că vrea să se convingă pe el însuși că nu va face o alianță cu AUR, pentru că în cazul unei ruperi a Coaliției, e greu de crezut că PSD ar renunța la putere. Iar calculele arată că PSD poate face o altă majoritate doar cu AUR.

Și, dacă luăm în calcul toate atacurile șefului PSD la adresa lui Bolojan din ultimele 2-3 zile, nu îl putem crede pe Sorin Grindeanu că nu s-a gândit și la asta. Nu mai vorbim de atacurile concertate ale PSD-iștilor încă de la începutul guvernării sub bagehta lui Bolojan.

De la AUR toate brațele sunt întinse

Iar din partea oamenilor lui Simion, nu pare să vină nicio rezistență împotriva unei alianțe cu PSD. De atfel, Simion a și spus că o alianță cu PSD i-ar prinde bine. A încercat el să mai spele declarația cu niște condiții puse de AUR pentru PSD, însă nici măcar el nu le crede. De altfel, încă din vară George Simion vorbea despre o înțelegere cu PSD.

Tags:
Citește și...
Replica acidă a lui Grindeanu, întrebat despre o eventuală demisie a lui Bolojan: “Există soluții dacă pleacă oricine. Nimeni nu e de neînlocuit” (VIDEO)
Politică
Replica acidă a lui Grindeanu, întrebat despre o eventuală demisie a lui Bolojan: “Există soluții dacă pleacă oricine. Nimeni nu e de neînlocuit” (VIDEO)
Nicușor Dan, huiduit la Iași. Oamenii l-au alungat în Ucraina. Reacția președintelui (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, huiduit la Iași. Oamenii l-au alungat în Ucraina. Reacția președintelui (VIDEO)
Sorin Grindeanu, discuții cu liderii din Justiție, privind pensiile magistraților. Ce anunț a făcut liderul PSD
Politică
Sorin Grindeanu, discuții cu liderii din Justiție, privind pensiile magistraților. Ce anunț a făcut liderul PSD
Cum și-a făcut PSD grup de lucru pe pensiile magistraților. Explicațiile ministrului Justiției (VIDEO)
Politică
Cum și-a făcut PSD grup de lucru pe pensiile magistraților. Explicațiile ministrului Justiției (VIDEO)
Comunistul Voronin, cu limba scoasă în Parlament. Ce le-a făcut jurnaliștilor (VIDEO)
Politică
Comunistul Voronin, cu limba scoasă în Parlament. Ce le-a făcut jurnaliștilor (VIDEO)
Bolojan cere verificarea Palatului Victoria de radiații electromagnetice. Cât costă procedura și care ar fi motivul
Politică
Bolojan cere verificarea Palatului Victoria de radiații electromagnetice. Cât costă procedura și care ar fi motivul
Ilie Bolojan, despre „controversatul” gem al bunicii: „Participam la borcane în copilărie și în adolescență. Nu gemul de la bunica este problema”
Politică
Ilie Bolojan, despre „controversatul” gem al bunicii: „Participam la borcane în copilărie și în adolescență. Nu gemul de la bunica este problema”
Ilie Bolojan, despre situația locatarilor blocului care a explodat în Rahova: „Nu poţi să ai pretenţii de la Guvern să plătească tot”
Politică
Ilie Bolojan, despre situația locatarilor blocului care a explodat în Rahova: „Nu poţi să ai pretenţii de la Guvern să plătească tot”
Alexandru Rogobete anunță servicii medicale de prevenție pentru români: „Se vor deconta serviciile medicale de spitalizare de zi, consultațiile, procedurile diagnostice și terapeutice”
Politică
Alexandru Rogobete anunță servicii medicale de prevenție pentru români: „Se vor deconta serviciile medicale de spitalizare de zi, consultațiile, procedurile diagnostice și terapeutice”
Președintele Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: „Suntem cu toții de acord că e anormal ca în orice domeniu de activitate pensia să fie cât salariul”
Politică
Președintele Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: „Suntem cu toții de acord că e anormal ca în orice domeniu de activitate pensia să fie cât salariul”
Ultima oră
16:55 - Curtea de Justiție a UE clarifică regulile în turism. Condițiile în care turiștii pot primi despăgubiri pentru vacanțele ratate
16:44 - Concedieri în masă: Peste 600 de angajați vor fi dați afară. Care e ultima zi de lucru
16:40 - Un cuplu din Germania a câștigat 69 de milioane de euro la Eurojackpot. Ce tradiție i-a făcut norocoși
16:39 - Fosta soție a lui Connect-R a făcut senzație la un eveniment. Ținuta ei îndrăzneață a stârnit reacții puternice (FOTO)
16:10 - Un șobolan, filmat în timp ce alerga pe raftul cu pâini, într-o brutărie din București. Imagini virale: “Nu e niciun AI, asta e realitatea” (VIDEO)
16:05 - Moment jenant. Trump, către o reporteriță din Franța: Frumos accent, dar nu înțeleg ce zici (VIDEO)
16:00 - Condimentele fără calorii pe care bucătarii profesioniști le folosesc pentru gust intens și mâncăruri mai sănătoase
15:59 - Imunitate de fier în sezonul rece. Sfaturi esențiale de la specialiști
15:58 - Newsweek: Pensie scăzută cu 100 lei la Mica Recalculare pentru un pensionar. Casa de Pensii: Nu e singurul caz
15:20 - Cum s-a terminat procesul colectiv împotriva Oanei Zăvoranu. Anda Adam, una dintre reclamante: „Tu nu poți să spui chestia asta despre copilul meu, că te calc cu mașina”