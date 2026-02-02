Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a transmis luni că partidul său va depune, miercuri, trei moțiuni simple. Acestea vor fi îndreptate împotriva miniștrilor de Externe, Apărării, și Educației, ultimul fiind, momentan, ocupat interimar chiar de premierul Ilie Bolojan.

AUR va depune trei moțiuni simple. De ce au decis acest lucru

Într-o intervenție publică la , Petrișor Peiu a explicat obiectivele fiecărei moțiuni. Acesta a subliniat nemulțumirile față de modul în care Guvernul gestionează diverse probleme:

„Vom depune la Senat, împreună cu ceilalţi parlamentari de opoziţie de la grupul Pace Întâi România, trei moţiuni simple, una vizând atitudinea Guvernului în problema MERCOSUR, cealaltă vizând ceea ce se întâmplă la Ministerul Apărării şi declaraţiile absolut stranii ale noului ministru al Apărării şi a treia vizând situaţia extrem de gravă, inclusiv politică, de la Ministerul Educaţiei, unde bineînţeles nu avem un nou ministru, dar avem un ministru interimar care vine uneori şi face naveta de la Oradea”, a afirmat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, în cadrul declarației de la Parlament.

El a confirmat că toate cele trei moțiuni vor fi înaintate miercuri în plenul Senatului.

Ce condiții pun cei de la AUR pentru o posibilă moțiune de cenzură

Petrișor Peiu a precizat că, în cazul în care Guvernul își va asuma răspunderea parlamentară pe proiectul de reformă administrativă, AUR va iniția o moțiune de cenzură.

”Vom depune moţiune de cenzură dacă îşi va angaja răspunderea pe acel proiect, inclusiv pentru faptul că îşi angajează răspunderea 8-a oară, dacă nu mă înşel, în cele 8 luni de când există acest Guvern”, a completat liderul senatorilor AUR, potrivit .

Cum se poziționează această inițiativă față de alte acțiuni ale opoziției

Demersurile AUR vin într-un context în care parlamentarii opoziției folosesc tot mai des moțiunile simple ca mijloc de a pune presiune asupra executivului. În ultima perioadă, astfel de instrumente parlamentare au vizat diverse ministere și domenii, de la mediu la infrastructură.