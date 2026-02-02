B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Scandal în Camera Deputaților. Ce se întâmplă cu grupul POT. Reacția Anamariei Gavrilă

Scandal în Camera Deputaților. Ce se întâmplă cu grupul POT. Reacția Anamariei Gavrilă

Ana Maria
02 feb. 2026, 18:09
Scandal în Camera Deputaților. Ce se întâmplă cu grupul POT. Reacția Anamariei Gavrilă
Sursa foto: Captura foto B1TV
Cuprins
  1. Momente tensionate în Camera Deputaților: De ce a fost contestată apartenența lui Răzvan Mirel Chiriță în grupul POT
  2. Momente tensionate în Camera Deputaților. Cum a răspuns Grindeanu la acuzațiile lui Gavrilă
  3. Ce schimbare importantă a anunțat Răzvan Mirel Chiriță
  4. Cine sunt liderii de grup prezentați în plenul Camerei Deputaților

Momente tensionate în Camera Deputaților atunci când partidele și-au prezentat liderii de grup în plen. Discuțiile au degenerat în urma unui conflict privind statutul lui Răzvan Mirel Chiriță în cadrul grupului parlamentar POT.

Momente tensionate în Camera Deputaților: De ce a fost contestată apartenența lui Răzvan Mirel Chiriță în grupul POT

Anamaria Gavrilă a susținut că Răzvan Mirel Chiriță a fost exclus din POT încă de sesiunea trecută. Gavrilă i-a reproșat lui Sorin Grindeanu că „nu ați luat act de această excludere”. În replică, președintele Camerei Deputaților i-a explicat că „există un regulament, pe care trebuie să-l respectăm cu toții, indiferent în ce poziție suntem”.

Momente tensionate în Camera Deputaților. Cum a răspuns Grindeanu la acuzațiile lui Gavrilă

Sorin Grindeanu a ținut să precizeze că POT are un lider de grup, ales de formațiune, reafirmând, astfel, legitimitatea poziției lui Răzvan Chiriță în cadrul grupului parlamentar.

Ce schimbare importantă a anunțat Răzvan Mirel Chiriță

Răzvan Chiriță a făcut un anunț oficial privind schimbarea denumirii grupului parlamentar POT, care va funcționa acum sub numele „Uniți pentru România”.

Subsemnatul, Răzvan Mirel Chiriță, lider de grup, va aduce la cunoștință următoarele:
Cu majoritate de voturi, membrii grupului parlamentar au decis schimbarea denumirii grupului.
Astfel, grupul își va desfășura activitatea sub denumirea «Uniți pentru România».
Informăm plenul Camerei Deputaților (…) că grupul parlamentar «Uniți pentru România» este compus din 19 membri, lider de grup subsemnatul.”, a precizat el, potrivit Știripesurse.

Cine sunt liderii de grup prezentați în plenul Camerei Deputaților

Pe lângă Răzvan Mirel Chiriță, plenul a fost informat și despre ceilalți lideri de grup parlamentare:

  • Popa Ștefan Ovidiu, lider de grup al PSD

  • Gabriel Andronache, lider de grup al PNL

  • Mihai Adrian Enache, lider de grup al AUR

  • Diana Stoica, lider de grup al USR

  • Csoma Botond, lider al deputaților UDMR

  • Varujan Pambuccian, lider al grupului Minorităților

  • Simona Macovei, lider al grupului parlamentar SOS

