Momente tensionate în Camera Deputaților atunci când partidele și-au prezentat liderii de grup în plen. Discuțiile au degenerat în urma unui conflict privind statutul lui Răzvan Mirel Chiriță în cadrul grupului parlamentar POT.

Anamaria Gavrilă a susținut că Răzvan Mirel Chiriță a fost exclus din POT încă de sesiunea trecută. Gavrilă i-a reproșat lui că „nu ați luat act de această excludere”. În replică, președintele Camerei Deputaților i-a explicat că „există un regulament, pe care trebuie să-l respectăm cu toții, indiferent în ce poziție suntem”.

Sorin Grindeanu a ținut să precizeze că POT are un lider de grup, ales de formațiune, reafirmând, astfel, legitimitatea poziției lui Răzvan Chiriță în cadrul grupului parlamentar.

Răzvan Chiriță a făcut un anunț oficial privind schimbarea denumirii grupului parlamentar POT, care va funcționa acum sub numele „Uniți pentru România”.

„Subsemnatul, Răzvan Mirel Chiriță, lider de grup, va aduce la cunoștință următoarele:

Cu majoritate de voturi, membrii grupului parlamentar au decis schimbarea denumirii grupului.

Astfel, grupul își va desfășura activitatea sub denumirea «Uniți pentru România».

Informăm plenul Camerei Deputaților (…) că grupul parlamentar «Uniți pentru România» este compus din 19 membri, lider de grup subsemnatul.”, a precizat el, potrivit .

Pe lângă Răzvan Mirel Chiriță, plenul a fost informat și despre ceilalți lideri de grup parlamentare: