Femicidul a fost reglementat printr-un care prevede pedepse cu închisoarea mai mari pentru uciderea femeilor. Proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea acestui fenomen a fost adoptat la .

Femicidul este reglementat prin lege

Senatul a adoptat luni, 2 februarie, proiectul de lege privind prevenirea și . Propunerea legislativă a fost votată cu 97 de voturi „pentru”, unul „împotrivă” și șapte abțineri. Proiectul ce reglementează femicidul a fost inițiat de un grup de 250 de parlamentari în contextul exploziei crimelor și violențelor a căror victime sunt femeile.

Doar anul trecut au fost înregistrate peste 51 de astfel de cazuri, de femei ucise de foștii parteneri. Multe dintre aceste omoruri puteau fi evitate, însă plângerile victimelor au fost ignorate de Poliția Română. De altfel, actul normativ a fost inițiat tocmai pentru a combate inactivitatea autorităților care ar fi trebuit să protejeze femeile victime ale violenței domestice.

Noua lege defineşte juridic acest fenomen, în conformitate cu reglementările europene. Proiectul își propune să colecteze și să dea publicității datele privind crimele comise împotriva femeilor şi violenţele care îl preced. Se dorește asigurarea unei protecții reale pentru orfanii femicidului. Aceștia sunt recunoscuți ca victime directe, cu măsuri de ocrotire imediată.

Totodată, legea propune şi stabileşte atunci când violenţa are loc în prezenţa minorilor.

Ce prevede legea adoptată de Senat

Potrivit proiectului adoptat de Senat, „femicidul este uciderea cu intenţie a unei femei, precum şi moartea unei femei survenită ca urmare a loviturilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte, ori a altor infracţiuni săvârşite cu violenţă, indiferent dacă faptele sunt comise de un membru al familiei sau de o terţă parte”.

Alte prevederi au în vedere sancţionarea severă a faptelor motivate de gen şi a violenţelor care preced omorul. Totodată, se propune educația pentru prevenţie, prin introducerea în şcoli a temelor privind egalitatea de gen, relaţiile non-violente şi combaterea violenţei.

Proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care le preced va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor. Acest for este decizional într-un astfel de caz.