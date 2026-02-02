B1 Inregistrari!
Momentul în care Ilie Bolojan s-a enervat pe jurnaliști: „Nu mai mințiți". Ce ceas poartă, de fapt, premierul (VIDEO)

Momentul în care Ilie Bolojan s-a enervat pe jurnaliști: „Nu mai mințiți”. Ce ceas poartă, de fapt, premierul (VIDEO)

Ana Maria
02 feb. 2026, 18:44
Momentul în care Ilie Bolojan s-a enervat pe jurnaliști: Nu mai mințiți. Ce ceas poartă, de fapt, premierul (VIDEO)
Sursa foto: Captura video B1TV
Cuprins
  1. Ilie Bolojan a răbufnit. Ce a spus premierul
  2. Ce model de ceas poartă, de fapt, premierul
  3. Ce fac liberalii la Vila Lac

Premierul Ilie Bolojan a răbufnit, luni, când jurnaliștii l-au întrebat cât costă ceasul pe care îl poartă, dacă e un ceas ieftin sau scump, având în vedere zvonurile apărute. În spațiul public au apărut informații care sugerau că Bolojan ar avea un ceas în valoare de 200.000 de euro, ce nu ar fi trecut în declarația de avere.

Ilie Bolojan a răbufnit. Ce a spus premierul

E un ceas ieftin, ca să fiți liniștiți. Nu mai mințiți!”, a declarat acesta, vizibil deranjat de aceste acuzații.

Ce model de ceas poartă, de fapt, premierul

Pentru a clarifica situația, Ilie Bolojan a arătat jurnaliștilor ceasul său, dezmințind astfel că ar purta un Patek Philippe, așa cum s-a speculat. Ceasul este unul simplu, de la brandul Timex, iar pe site-urile comercianților, modelele pentru bărbați din această gamă se găsesc la prețuri ce variază între 200 și 700 de lei, potrivit Antena 3 CNN.

În ziua în care a făcut aceste precizări, premierul a participat la ședințele grupurilor parlamentare ale PNL, susținând candidații partidului pentru funcțiile din Parlament, chiar dacă au existat critici din partea unor colegi. Mai târziu, de la ora 18:00, a mers la Vila Lac la întâlnirea conducerii partidului.

Ce fac liberalii la Vila Lac

Liberalii se reunesc în Biroul Politic Naţional, la Vila Lac, pentru a stabili priorităţile legislative, la începutul sesiunii parlamentare. Cel puțin ăsta este motivul oficial. Însă, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, ar putea cere un vot de încredere pentru continuarea reformelor, pe fondul blocajului din coaliţie.

Asta după ce, tot la Vila Lac, dar duminică, PSD a decis să îi forțeze mâna premierului și a anunțat că impune, fără drept de apel, pachetul social-democraților de relansare economică și pachete de ajutoare pentru persoanele vulnerabile.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, spune că un vot de încredere ar liniști, cumva, spiritele în PNL.

„Un vot de încredere în BPN, dacă o să fie cerut, este normal, s-a mai întâmplat. Un astfel de vot ar rezolva toate chestiunile din spațiul public, dar eu nu cred că scaunul lui Ilie Bolojan se clatină, nici la conducerea PNL, nici în fruntea Guvernului României, nu sunt motive pentru așa ceva.

Este decizia domnului președinte, dacă o să ceară acest vot. Nu este o chestiune anormală. Cred că dacă se decide vrea să se asigure că există suportul majorității din BPN.

Sunt liberali care critică conducerea partidului în spațiului public, nu e ceva nou. Lucrurile ar trebui gestionate în cadrul intern, e dreptul lor să facă ce doresc, dar nu cred că face bine acest lucru.”, a declarat Mircea Abrudean, președintele Senatului.

