Premierul Ilie Bolojan a răbufnit, luni, când jurnaliștii l-au întrebat cât costă ceasul pe care îl poartă, dacă e un ceas ieftin sau scump, având în vedere zvonurile apărute. În spațiul public au apărut informații care sugerau că Bolojan ar avea un ceas în valoare de 200.000 de euro, ce nu ar fi trecut în declarația de avere.

Ilie Bolojan a răbufnit. Ce a spus premierul

„E un ceas ieftin, ca să fiți liniștiți. Nu mai mințiți!”, a declarat acesta, vizibil deranjat de aceste acuzații.

Ce model de ceas poartă, de fapt, premierul

Pentru a clarifica situația, Ilie Bolojan a arătat jurnaliștilor ceasul său, dezmințind astfel că ar purta un Patek Philippe, așa cum s-a speculat. Ceasul este unul simplu, de la brandul Timex, iar pe site-urile comercianților, modelele pentru bărbați din această gamă se găsesc la prețuri ce variază între 200 și 700 de lei, potrivit .

În ziua în care a făcut aceste precizări, premierul a participat la ședințele grupurilor parlamentare ale PNL, susținând candidații partidului pentru funcțiile din Parlament, chiar dacă au existat critici din partea unor colegi. Mai târziu, de la ora 18:00, a mers la Vila Lac la întâlnirea conducerii partidului.

Ce fac liberalii la Vila Lac

Liberalii se reunesc în Biroul Politic Naţional, la Vila Lac, pentru a stabili priorităţile legislative, la începutul sesiunii parlamentare. Cel puțin ăsta este motivul oficial. Însă, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, ar putea cere un vot de încredere pentru continuarea reformelor, pe fondul blocajului din coaliţie.