AUR continuă cu moțiunile împotriva miniștrilor din Guvernul Bolojan. Simion anunță moțiuni pe Justiție și Interne (VIDEO)

AUR face din nou circ în Parlament. Geroge Simion a anunțat că depune moțiuni împotriva miniștrilor Justiției și Internelor.

Dacă nu au legi, vin cu moțiuni

Șeful AUR, George Simion susține că cele două moțiuni simple depuse împotriva ministrului de Interne Cătălin Predoiu și împotriva ministrului de Justiție Radu Marinescu, vizează cele „două domenii în care s-au acumulat o serie de nereguli care au pus în pericol atât siguranța cetățenilor, cât și încrederea acestora în instituțiile statului”.

Moțiunea împotriva lui Predoiu

În ceea ce îl privește pe Cătălin Predoiu, oamenii lui Simion arată că la baza moțiunii au stat „multiplele abuzuri care au fost constatate în ultima perioadă, atât intervențiile în procesul electoral, dar și situația alarmantă a șefilor interimari de la conducerea inspectoratelor județene de poliție”.

De asemenea, aceasta este motivată și de excluderea României din programul Visa Waiver, care ar fi fost determinată, potrivit reprezentanților , de „gravele probleme în ceea ce privește traficul de persoane”.

„Criza de încredere publică generată de prezența în fruntea statului a ministrului Predoiu impune o ruptură imediată de status quo. Motivele pentru care considerăm această situație drept una de gravă incompatibilitate morală sunt următoarele:

Politizarea MAI este cancerul care roade din interior ordinea publică şi statul de drept în Romania.

Anacronismul din cadrul MAI se manifestă şi prin existenţa unor structuri cu obiective şi atribuții similare altor entități din aparatul central sau a unor instituții subordonate. Suprapunerile de atribuții sau competențe reprezintă regula, nu excepția, în MAI;

MAI nu îşi respectă obligațiile internaționale asumate în relațiile cu partenerii externi, ONU, OSCE și UE mai ales în ceea ce priveşte oferirea şi pregătirea unei oferte de resurse umane calificate;

Există ingerințe directe în concursurile organizate pentru funcțiile de conducere, inclusiv prin anularea arbitrară a unor concursuri pentru posturile de inspector-şef.”, se menționează în moțiune.

Moțiunea împotriva lui Marinescu

În ceea ce îl privește pe ministrul Justiției, vorbește despre „o nemulțumire generalizată în rândul cetățenilor cu privire la disfuncționalitățile din acest domeniu”. Ei acuză faptul că mulți infractori scapă cu pedepse minime, procesele sunt extrem de lente, iar uneori acestea durează și zeci de ani, până la prescripție.

„Ministrul Justiției nu este doar un observator neutru al disfuncționalităților sistemului, ci este chiar autoritatea politică responsabilă atunci când actul de justiție este afectat în mod sistemic.

În contextul obligațiilor asumate prin Programul de Guvernare 2025-2028 pe capitolul Justiție, coroborată cu greva magistraților, considerăm mai mult decât necesară depunerea prezentei moțiuni simple împotriva domnului ministru al justiției, domnul Radu Marinescu.

Domnia sa a manifestat, pe parcursul exercitării mandatului, o lipsă evidentă de inițiativă și reacție, incompatibilă cu responsabilitatea funcției pe care o ocupă, într-un domeniu esențial pentru funcționarea statului de drept.

Programul de guvernare asumat de Guvern în Parlamentul României la investire, cuprinde un capitol distinct referitor la Justiție, iar prevederile acestui capitol trebuie aduse la îndeplinire de ministrul justiției.

O analiză sumară a liniilor directoare din acesta, arată că nu au fost îndeplinite nici măcar în proporție de 10%. Guvernul ne obișnuiește cu transformarea unor chestiuni asumate solemn, în simple vorbe, fără conținut și fără realizări.”, se arată în moțiunea depusă împotriva ministrului Justiției.