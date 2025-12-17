B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » AUR continuă cu moțiunile împotriva miniștrilor din Guvernul Bolojan. Simion anunță moțiuni pe Justiție și Interne (VIDEO)

AUR continuă cu moțiunile împotriva miniștrilor din Guvernul Bolojan. Simion anunță moțiuni pe Justiție și Interne (VIDEO)

Adrian A
17 dec. 2025, 11:03
AUR continuă cu moțiunile împotriva miniștrilor din Guvernul Bolojan. Simion anunță moțiuni pe Justiție și Interne (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Dacă nu au legi, vin cu moțiuni
  2. Moțiunea împotriva lui Predoiu
  3. Moțiunea împotriva lui Marinescu

AUR face din nou circ în Parlament. Geroge Simion a anunțat că depune moțiuni împotriva miniștrilor Justiției și Internelor.

Dacă nu au legi, vin cu moțiuni

Șeful AUR, George Simion susține că cele două moțiuni simple depuse împotriva ministrului de Interne Cătălin Predoiu și împotriva ministrului de Justiție Radu Marinescu, vizează cele „două domenii în care s-au acumulat o serie de nereguli care au pus în pericol atât siguranța cetățenilor, cât și încrederea acestora în instituțiile statului”.

Moțiunea împotriva lui Predoiu

În ceea ce îl privește pe Cătălin Predoiu, oamenii lui Simion arată că la baza moțiunii au stat „multiplele abuzuri care au fost constatate în ultima perioadă, atât intervențiile în procesul electoral, dar și situația alarmantă a șefilor interimari de la conducerea inspectoratelor județene de poliție”.

De asemenea, aceasta este motivată și de excluderea României din programul Visa Waiver, care ar fi fost determinată, potrivit reprezentanților AUR, de „gravele probleme în ceea ce privește traficul de persoane”.

„Criza de încredere publică generată de prezența în fruntea statului a ministrului Predoiu impune o ruptură imediată de status quo. Motivele pentru care considerăm această situație drept una de gravă incompatibilitate morală sunt următoarele:

Politizarea MAI este cancerul care roade din interior ordinea publică şi statul de drept în Romania.

Anacronismul din cadrul MAI se manifestă şi prin existenţa unor structuri cu obiective şi atribuții similare altor entități din aparatul central sau a unor instituții subordonate. Suprapunerile de atribuții sau competențe reprezintă regula, nu excepția, în MAI;

 MAI nu îşi respectă obligațiile internaționale asumate în relațiile cu partenerii externi, ONU, OSCE și UE mai ales în ceea ce priveşte oferirea şi pregătirea unei oferte de resurse umane calificate;

Există ingerințe directe în concursurile organizate pentru funcțiile de conducere, inclusiv prin anularea arbitrară a unor concursuri pentru posturile de inspector-şef.”, se menționează în moțiune.

Moțiunea împotriva lui Marinescu

În ceea ce îl privește pe ministrul Justiției, șeful AUR vorbește despre „o nemulțumire generalizată în rândul cetățenilor cu privire la disfuncționalitățile din acest domeniu”. Ei acuză faptul că mulți infractori scapă cu pedepse minime, procesele sunt extrem de lente, iar uneori acestea durează și zeci de ani, până la prescripție.

„Ministrul Justiției nu este doar un observator neutru al disfuncționalităților sistemului, ci este chiar autoritatea politică responsabilă atunci când actul de justiție este afectat în mod sistemic.

În contextul obligațiilor asumate prin Programul de Guvernare 2025-2028 pe capitolul Justiție, coroborată cu greva magistraților, considerăm mai mult decât necesară depunerea prezentei moțiuni simple împotriva domnului ministru al justiției, domnul Radu Marinescu.

Domnia sa a manifestat, pe parcursul exercitării mandatului, o lipsă evidentă de inițiativă și reacție, incompatibilă cu responsabilitatea funcției pe care o ocupă, într-un domeniu esențial pentru funcționarea statului de drept.

Programul de guvernare asumat de Guvern în Parlamentul României la investire, cuprinde un capitol distinct referitor la Justiție, iar prevederile acestui capitol trebuie aduse la îndeplinire de ministrul justiției.

O analiză sumară a liniilor directoare din acesta, arată că nu au fost îndeplinite nici măcar în proporție de 10%. Guvernul ne obișnuiește cu transformarea unor chestiuni asumate solemn, în simple vorbe, fără conținut și fără realizări.”, se arată în moțiunea depusă împotriva ministrului Justiției.

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan și-a chemat miniștrii la Palatul Victoria. Ședință de Guvern extraordinară. Despre ce se va discuta
Politică
Ilie Bolojan și-a chemat miniștrii la Palatul Victoria. Ședință de Guvern extraordinară. Despre ce se va discuta
Marius Budăi îl avertizează pe Bolojan: salariul minim trebuie majorat prin lege. Ce riscă Guvernul
Politică
Marius Budăi îl avertizează pe Bolojan: salariul minim trebuie majorat prin lege. Ce riscă Guvernul
„PSD a votat cot la cot cu AUR. Nu pentru tineri, ci pentru industria jocurilor de noroc”. Acuzațiile Ralucăi Turcan
Politică
„PSD a votat cot la cot cu AUR. Nu pentru tineri, ci pentru industria jocurilor de noroc”. Acuzațiile Ralucăi Turcan
Nicușor Dan, întâlnire în stradă cu românii din Londra. Ce le-a spus președintele și ce i-au cerut oamenii (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, întâlnire în stradă cu românii din Londra. Ce le-a spus președintele și ce i-au cerut oamenii (VIDEO)
Viorica Dăncilă și-a înființat o firmă de consultanță. Cu ce se ocupă acum fostul premier
Politică
Viorica Dăncilă și-a înființat o firmă de consultanță. Cu ce se ocupă acum fostul premier
Scandal într-o comună în care au fost alegeri de 3 ori în 2 ani. Oamenii nu vor să mai meargă la vot: „Păi ne-am făcut de râsul lumii”
Politică
Scandal într-o comună în care au fost alegeri de 3 ori în 2 ani. Oamenii nu vor să mai meargă la vot: „Păi ne-am făcut de râsul lumii”
Bolojan: Spitale finanțate pentru salarii, nu pentru pacienți. Cum vrea Guvernul să lege banii de performanță
Politică
Bolojan: Spitale finanțate pentru salarii, nu pentru pacienți. Cum vrea Guvernul să lege banii de performanță
Ședință a coaliției, miercuri: PSD insistă cu demiterea ministrei Diana Buzoianu. Alte subiecte în dispută
Politică
Ședință a coaliției, miercuri: PSD insistă cu demiterea ministrei Diana Buzoianu. Alte subiecte în dispută
Ilie Bolojan acuză ruptura dintre educație și economie. Cum vede premierul reforma educației și ce dezechilibre recunoaște în sistem
Politică
Ilie Bolojan acuză ruptura dintre educație și economie. Cum vede premierul reforma educației și ce dezechilibre recunoaște în sistem
Infrastructura de protecție împotriva inundațiilor este foarte îmbătrânită. Diana Buzoianu explică cum s-a ajuns aici (VIDEO)
Politică
Infrastructura de protecție împotriva inundațiilor este foarte îmbătrânită. Diana Buzoianu explică cum s-a ajuns aici (VIDEO)
Ultima oră
13:21 - Erasmus se întoarce în Marea Britanie. Ce înseamnă acordul post-Brexit pentru studenți
13:10 - Amalia Năstase stă acasă de Crăciun, după ce mama ei a suferit un accident: „Vor fi niște săptămâni grele”
13:04 - Vedeta echipei naționale, întâlnire cu Nicușor Dan. Unde s-a văzut Radu Drăgușin cu președintele
12:51 - Scandal la Harvard! Directorul de la morga Facultății de Medicină, condamnat pentru trafic de organe. Cine îl ajuta cu vânzarea
12:43 - Răzvan Cuc și Cătălin Bușe, duși în fața magistraților cu cerere de arestare preventivă. Filmul șpăgii pentru șeful RAR
12:42 - Lupta pentru Warner Bros Discovery continuă. Ce se întâmplă cu propunerea făcută de Paramount
12:39 - Împodobirea caselor a dus magia sărbătorilor la un alt nivel. „Casele lui Moș Crăciun” fac senzație
12:31 - Roxana Nemeș nu vrea să mai audă de bone pentru gemenii ei: „Am avut niște experiențe nu tocmai plăcute”. De ce nu și-a botezat încă bebelușii
12:18 - Primele declarații ale lui Vladimir Plahotniuc după ce a fost încarcerat. Ce spune oligarhul aflat după gratii (VIDEO)
12:16 - Vinetele umplute, preparatul cu care vei da lovitura la masa de Crăciun. Află cum se prepară