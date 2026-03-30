Un proiect de lege semnat de 42 de parlamentari ai AUR, SOS și POT și depus la Senat permite omagierea criminalilor de război.

Cine sunt semnatarii proiectului de lege

Semnatarii sunt parlamentari ai AUR, SOS și POT, precum și foști membri ai acestor partide, ajunși în grupurile de neafiliați ori în Grupul PACE.

George Simion, președintele AUR, nu e pe listă, în schimb apare senatorul Sorin Lavric, unul dintre ideologii partidului.

De asemenea, printre semnatari figurează Anamaria Gavrilă, președinta POT.

Ce prevede proiectul de lege

Proiectul de lege elimină interzicerea omagierii criminalilor de război sau a legionarilor, precum Corneliu Zelea Codreanu, Horia Sima sau Ion Antonescu.

Semnatarii invocă, la alineatul 2 al articolului 3, necesitatea libertății de exprimare: „Folosirea libertății de conștiință, exprimare, informare, asociere – întru apărarea identității românești este recunoscută ca fundamental legitimă și nu poate fi restricționată pe nicio cale”.

Articolul 4 prevede abrogarea integrală a mai multor acte normative: Legea 107/2006, OUG 31/2002, Legea 217/ 2015, Legea 157/2018 și Legea 241/2025, care privesc combaterea fascismului, rasismului și xenofobia, informează

„Sub presiunea unor curente legislative și administrative excesiv de restrictive, spațiul libertății de exprimare, al libertății de conștiință și al libertății de asociere a fost adesea supus unor interpretări care au generat teamă, autocenzură și incertitudine juridică. Într-un stat democratic matur, cetățeanul nu trebuie să fie pus în situația de a se teme că exprimarea atașamentului față de valorile, istoria, cultura și interesele naționale poate deveni obiectul unor interpretări arbitrare”, mai susțin semnatarii, în expunerea de motive a proiectului.