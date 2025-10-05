Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că, în opinia sa, anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut a fost strict „o afacere dâmbovițeană” și că Rusia nu s-a implicat decât pe final, speculând haosul politic de la noi. Băsescu a mai spus că nimic nu îl va putea convinge că Georgescu este omul rușilor. De asemenea, fostul președinte s-a întrebat cum de „țărișoara” Republica Moldova a rezistat războiului hibrid al Rusiei, iar România a fost nevoită să treacă prin șocul anulării unor alegeri.

Ce a declarat Băsescu despre anularea alegerilor prezidențiale

„Din interese de partid au distrus pur și simplu procesul electoral în anul 2024. Toți au fost de acord – și PSD, și PNL, și UDMR să amestece europarlamentarele cu localele, complet nerecomandat de Comisia de la Veneția, și imposibilă campanie și pentru europarlamentari, și pentru primari.

Apoi au făcut cea mai spectaculoasă mizerie politică – la alegerile prezidențiale a fost turul 1, au intercalat alegerile parlamentare după o săptămână, și au făcut apoi turul 2 la alegerile prezidențiale. Rezultatul este cel pe care l-am văzut. Nu a ieșit cine trebuie, pentru că au și calculat prost mișcarea voturilor, și au făcut ceea ce v-a rămâne pentru totdeauna în istoria României – anularea alegerilor fără argumente”, a explicat Traian Băsescu anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Acesta a mai spus că prezentat de procurorul general nu îl convinge deoarece încă nu a fost validat de un judecător.

„Dar eu susțin fără rezerve că anularea alegerilor a fost o afacere românească, că debandada din sistem – anularea alegerilor prezidențiale – a fost o afacere românească”, a insistat Băsescu.

Acesta a amintit apoi că inclusiv dintre PSD-iști – și – au recunoscut că partidul a mutat voturi de la Ciolacu la Simion.

„Dacă Ciolacu intra în turul doi, nu se anulau alegerile sub nicio formă. (…)

Dacă n-a intrat în turul 2, s-au anulat alegerile. Pentru că nu-l voiau nici pe Călin Georgescu, pe care nici eu nu l-aș vota pentru nimic în lume, nu o voiau nici pe doamna Lasconi. Or, aici România a intrat într-o criză de credibilitate incredibilă, iar eforturile pe care le face Nicușor Dan acum să mai explice cu rușii, atât cât se poate, e o copilărie.

Eu susțin că este o afacere dâmbovițeană afacerea anulării alegerilor. Părerea mea este că rușii au jucat, categoric, când au văzut că e loc să joace datorită prostiilor, confuziilor pe care le-au creat partidele aflate la guvernare cu organizarea alegerilor, au venit și rușii cu propaganda lor. Dar pe mine nu mă poate convinge nimeni că acest Georgescu este omul rușilor. El a devenit susținut de ruși pentru că le-a convenit. E jocul pe care rușii l-au făcut”, a mai explicat Traian Băsescu, pentru .

De ce Băsescu nu crede că Georgescu e omul rușilor

Fostul președinte a explicat apoi de ce crede că Georgescu este o creație a instituțiilor românești, nu a celor rusești: „De ce nu cred în povestea asta cu omul rușilor? Pentru că omul ăsta a fost la mine în birou în 2011. Era, cred că în Ministerul de Externe sau la Ministerul Mediului, a lucrat ani de zile. A fost trimis de Baconschi, deci, în timpul guvernării mele la unul pentru niște negocieri pe niște rezoluții legate de mediu, deci nu este format de instituțiile rusești, este format de instituțiile românești. Noi am creat condiții să se amestece rușii, prin modul cum am organizat alegerile și cum s-au manifestat”.

„Și de asemenea, nu-i cred atât de proști încât să-și fi instalat în Rusia toată infrastructura de falsificare a alegerilor. Nu-i cred pentru nimic în lume. Nu cred asta”, a adăugat fostul președinte al României. (…) Nu este Rusia cea care a inițiat, a pregătit și a executat operațiunea. Rusia a valorificat-o, după părerea mea, propagandistic, atât. L-a susținut pe Georgescu. Dacă era Georgescu omul rușilor, îl devoalau, să spună că îl susțin pe Georgescu”, a mai afirmat Traian Băsescu.

Ce comparație a făcut Băsescu între România și Republica Moldova

Fostul președinte s-a întrebat apoi cum de Republica Moldova a rezistat atacurilor hibride ale Rusiei, iar România a anulat alegerile.

„Republica Moldova, Maia Sandu, și a fost validat referendumul pentru păstrarea drumului european, atacurile fiind la fel de dure în ambele țări. La noi, însă, s-a prăbușit afacerea – a trebuit să fie anulate alegerile. De ce moldovenii rezistat, iar noi nu? (…) Ce s-a întâmplat de noi n-am reușit să ne ducem alegerile până la capăt, iar Republica Moldova a reușit? (…)

Deci, mi-e foarte greu să accept ideea că Republica Moldova, o țărișoară a căror structuri de securitate nu sunt departe de fostele structuri ale Uniunii Sovietice…. Mulți dintre ei acolo s-au instruit, chiar dacă au curățat ei sistemul. La noi nu s-a putut, deși avem un serviciu de informații mare, puternic SRI-ul, avem un SIE, avem direcția de informații a Armatei, noi n-am reușit să ducem alegerile la bun sfârșit”, a mai declarat Traian Băsescu, la