B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Alegeri București. Băsescu: „E prima dată când vin la vot îngrijorat. Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică, care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari” (VIDEO)

Alegeri București. Băsescu: „E prima dată când vin la vot îngrijorat. Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică, care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari” (VIDEO)

Ana Maria
07 dec. 2025, 11:17
Alegeri București. Băsescu: „E prima dată când vin la vot îngrijorat. Suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică, care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari” (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Adriana Neagoe

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a mers duminică dimineață să voteze pentru alegerea noului primar general al Bucureștiului, însoțit de soția sa, Maria Băsescu. În declarațiile sale după vot, Băsescu a mărturisit că este pentru prima dată când vine la vot cu sentimentul de îngrijorare. El a atras atenția asupra provocărilor majore cu care se confruntă țara, inclusiv propaganda intensificată și gestionarea problematică a datoriei publice.

Ce mesaj a transmis fostul președinte, după vot

Traian Băsescu a subliniat că, deși alegerile nu vor rezolva imediat problemele României, este esențial ca cetățenii să-și exercite dreptul la vot pentru a influența viitorul țării.

„Cred că e prima dată când vin la vot îngrijorat. România nu e într-o situație grozavă. Sigur, nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile, dar indiferent care va fi rezultatul alegerilor, datoria excesivă rămâne, măsurile care trebuie luate în continuare sunt dure și nepopulare pentru populație. Nu mai vorbim că avem și o propagandă formidabilă. Nu tragem la răspundere public pe cei care au făcut datoria, ci pe cei care încearcă să rezolve lucrurile.

La fel și cu alegerile. Nu ne interesează cine a decis anularea alegerilor, ci ne interesează următorul președinte care parcă ar fi responsabil de anularea alegerilor. Deci suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică și care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari.”, a declarat fostul președinte al României.

Ce exemple externe a invocat Traian Băsescu pentru a sublinia situația României

Fostul șef de stat a adus în discuție tensiunile internaționale.

„Uitați-vă la Statele Unite, că mai au puțin și declară cel mai bun aliat al lor, Rusia. Uitați-vă că România nu reușește să reintre pe un făgaș de politică externă care să ne dea certitudini. Deci am venit la vot îngrijorat”, a declarat fostul președinte, remarcând dificultățile României în a-și consolida o politică externă stabilă care să ofere certitudini.

Care sunt principalele preocupări ale lui Traian Băsescu legate de politica românească

Băsescu a criticat lipsa responsabilității politicienilor, afirmând că aceștia nu mai prioritizează interesele României, ci pe cele de partid.

„În momentul de față, tot ce se întâmplă în România influențează negocierile, din păcate, pentru că oamenii politici au ajuns la un stadiu la care nu mai pun interesele României pe primul plan, ci interesele de partid.” a mai precizat el

Tags:
Citește și...
Anamaria Gavrilă nu ratează nicio gafă. Șefa POT e în urmă cu 3 luni: „Astăzi este 7 septembrie. Mergeți la vot!” (VIDEO)
Politică
Anamaria Gavrilă nu ratează nicio gafă. Șefa POT e în urmă cu 3 luni: „Astăzi este 7 septembrie. Mergeți la vot!” (VIDEO)
Anca Alexandrescu promite un București în care se poate trăi. Ce a declarat suveranista după ce a votat (VIDEO)
Politică
Anca Alexandrescu promite un București în care se poate trăi. Ce a declarat suveranista după ce a votat (VIDEO)
Nicușor Dan, întrebat de ce partenera sa nu a votat: „Nu vă îngrijorați”. Motivul pentru care Mirabela Grădinaru nu a pus ștampila la aceeași secție de vot
Politică
Nicușor Dan, întrebat de ce partenera sa nu a votat: „Nu vă îngrijorați”. Motivul pentru care Mirabela Grădinaru nu a pus ștampila la aceeași secție de vot
Cătălin Drulă: Am votat cu încredere și optimism pentru un nou început pentru orașul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcției (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă: Am votat cu încredere și optimism pentru un nou început pentru orașul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcției (VIDEO)
Alegeri București. Nicușor Dan: „De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine. Am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție” (VIDEO)
Politică
Alegeri București. Nicușor Dan: „De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine. Am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție” (VIDEO)
Ciprian Ciucu: „Am votat pentru proiecte, pentru un București dezvoltat, nu pentru certuri sterile. Îi chem pe oameni la vot. Sunt încrezător!” (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu: „Am votat pentru proiecte, pentru un București dezvoltat, nu pentru certuri sterile. Îi chem pe oameni la vot. Sunt încrezător!” (VIDEO)
Unde mai au loc, astăzi, alegeri locale parțiale: La Buzău, Marcel Ciolacu candidează pentru șefia CJ. În alte 10 localități, cetățenii își aleg primarii
Politică
Unde mai au loc, astăzi, alegeri locale parțiale: La Buzău, Marcel Ciolacu candidează pentru șefia CJ. În alte 10 localități, cetățenii își aleg primarii
CTP: Nicușor Dan „a decorat un soldat din armata de criminali ai lui Hitler”. Ce-i mai reproșează gazetarul președintelui (VIDEO)
Politică
CTP: Nicușor Dan „a decorat un soldat din armata de criminali ai lui Hitler”. Ce-i mai reproșează gazetarul președintelui (VIDEO)
Mesajul transmis de George Simion, înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei: „Eu nu trădez!”. Ce anunț a făcut liderul AUR
Politică
Mesajul transmis de George Simion, înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei: „Eu nu trădez!”. Ce anunț a făcut liderul AUR
Răsturnare de situație pe ultima sută de metri: Anca Alexandrescu, pe primul loc în lupta pentru Primăria Generală, potrivit celui mai recent sondaj. Pe ce locuri se află Ciucu, Băluță, Drulă și Ciceală
Politică
Răsturnare de situație pe ultima sută de metri: Anca Alexandrescu, pe primul loc în lupta pentru Primăria Generală, potrivit celui mai recent sondaj. Pe ce locuri se află Ciucu, Băluță, Drulă și Ciceală
Ultima oră
12:09 - Anamaria Gavrilă nu ratează nicio gafă. Șefa POT e în urmă cu 3 luni: „Astăzi este 7 septembrie. Mergeți la vot!” (VIDEO)
11:57 - Anca Alexandrescu promite un București în care se poate trăi. Ce a declarat suveranista după ce a votat (VIDEO)
11:53 - Incident la o secție de votare din județul Constanța! Un bărbat și-a fotografiat buletinul de vot
11:43 - Nicușor Dan, întrebat de ce partenera sa nu a votat: „Nu vă îngrijorați”. Motivul pentru care Mirabela Grădinaru nu a pus ștampila la aceeași secție de vot
11:28 - Controale la târgurile de Crăciun din țară! Amenzi de aproape 200.000 de lei și principalele nereguli găsite
10:42 - Cătălin Drulă: Am votat cu încredere și optimism pentru un nou început pentru orașul nostru, care să meargă cu onestitate pe un drum al construcției (VIDEO)
10:31 - Rusia salută noua strategie de securitate a SUA: „Pas pozitiv pentru relațiile bilaterale”
10:06 - Alegeri București. Nicușor Dan: „De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine. Am votat pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupție” (VIDEO)
09:48 - Primele rezultate exit poll la alegerile pentru Primăria București 2025: Ora la care vor fi anunțate
09:35 - Ciprian Ciucu: „Am votat pentru proiecte, pentru un București dezvoltat, nu pentru certuri sterile. Îi chem pe oameni la vot. Sunt încrezător!” (VIDEO)