Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a mers duminică dimineață să voteze pentru alegerea noului primar general al Bucureștiului, însoțit de soția sa, Maria Băsescu. În declarațiile sale după vot, Băsescu a mărturisit că este pentru prima dată când vine la vot cu sentimentul de îngrijorare. El a atras atenția asupra provocărilor majore cu care se confruntă țara, inclusiv propaganda intensificată și gestionarea problematică a datoriei publice.

Ce mesaj a transmis fostul președinte, după vot

a subliniat că, deși nu vor rezolva imediat problemele României, este esențial ca cetățenii să-și exercite dreptul la vot pentru a influența viitorul țării.

„Cred că e prima dată când vin la vot îngrijorat. România nu e într-o situație grozavă. Sigur, nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile, dar indiferent care va fi rezultatul alegerilor, datoria excesivă rămâne, măsurile care trebuie luate în continuare sunt dure și nepopulare pentru populație. Nu mai vorbim că avem și o propagandă formidabilă. Nu tragem la răspundere public pe cei care au făcut datoria, ci pe cei care încearcă să rezolve lucrurile.

La fel și cu alegerile. Nu ne interesează cine a decis anularea alegerilor, ci ne interesează următorul președinte care parcă ar fi responsabil de anularea alegerilor. Deci suntem într-o dezbatere publică extrem de toxică și care dezbină românii în momente în care ar trebui să fim solidari.”, a declarat fostul președinte al României.

Ce exemple externe a invocat Traian Băsescu pentru a sublinia situația României

Fostul șef de stat a adus în discuție tensiunile internaționale.

„Uitați-vă la Statele Unite, că mai au puțin și declară cel mai bun aliat al lor, Rusia. Uitați-vă că România nu reușește să reintre pe un făgaș de politică externă care să ne dea certitudini. Deci am venit la vot îngrijorat”, a declarat fostul președinte, remarcând dificultățile României în a-și consolida o politică externă stabilă care să ofere certitudini.

Care sunt principalele preocupări ale lui Traian Băsescu legate de politica românească

Băsescu a criticat lipsa responsabilității politicienilor, afirmând că aceștia nu mai prioritizează interesele României, ci pe cele de partid.

„În momentul de față, tot ce se întâmplă în România influențează negocierile, din păcate, pentru că oamenii politici au ajuns la un stadiu la care nu mai pun interesele României pe primul plan, ci interesele de partid.” a mai precizat el