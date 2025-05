Becali: Simion mi-a cerut încă din 18 martie ajutorul pentru turul 2 contra lui Nicușor Dan / Ce i-a răspuns patronul FCSB

Deputatul ex-AUR Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat că a primit încă din 18 martie un mesaj de la George Simion, candidatul partidului la prezidențiale, în care acesta îi cerea sprijinul în cu Nicușor Dan. Deci Simion era sigur de atunci de Dar Becali spune că nu și-a schimbat opinia nici față de Călin Georgescu, nici față de Simion.

Becali povestește ce a discutat cu Simion

„Pe data de 18 martie am primit un mesaj: ”Nea Gigi, am nevoie de ajutorul tău în turul doi cu jocul cu Nicușor Dan”. Deci pe 18 martie mi-a spus.

Eu am mesajul și pot să vi-l arăt: ”Nea Gigi, am nevoie de ajutorul tău cu Nicușor Dan”.

Răspunsul meu: ”Dacă o să ai norocul să intri în turul doi cu Nicușor Dan, vei fi din nou băiatul meu”. Acum el nu mai are nevoie să mai fie băiatul meu, că nici nu mai are nevoie de ajutorul meu. Are nevoie Simion acum de campanie?”, a afirmat Gigi Becali, pentru

Becali îl vedea pe Crin Antonescu în finala prezidențială

„Mă așteptam la o finală Simion – Antonescu. (…) E și mai bun politician în primul rând și, în al doilea rând, avea trei partide în spate, forța politică să intre în turul doi”, a mai afirmat patronul FCSB.

Becali a ținut, în schimb, să precizeze că nu-și schimbă părera despre Simion și Georgescu: „Îmi mențin toate declarațiile pe care le-am spus față de George Simion. Nu mă dezic de toate declarațiile, deci sunt consecvent. Aici e vorba de demnitatea mea. Sunt și acum de aceeași părere cu ce privește Georgescu. Am aceeași părere față de George Simion”.