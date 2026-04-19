BNS îi cere lui Nicușor Dan negocieri urgente între partide. „Singura soluție democratică și legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate"

Iulia Petcu
19 apr. 2026, 11:37
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. BNS cere o formulă nouă de guvernare
  2. Ce probleme economice invocă sindicaliștii
  3. Ce reproșuri apar legate de datorii și piața muncii
  4. Cum explică BNS tensiunea politică actuală
  5. Ce variantă propune dacă partidele nu se înțeleg

Blocul Național Sindical (BNS) solicită intervenția președintelui Nicușor Dan într-un moment pe care îl descrie drept extrem de complicat pentru România. Liderii sindicali cer negocieri rapide între partidele parlamentare și avertizează că, fără acord politic, alegerile anticipate rămân singura variantă legitimă.

BNS cere o formulă nouă de guvernare

Într-o scrisoare deschisă trimisă Administrației Prezidențiale și principalelor partide parlamentare, organizația cere formarea unei majorități stabile. Sindicaliștii vor un executiv credibil, capabil să aplice măsuri de stabilizare economică și socială.

BNS îi solicită lui Nicușor Dan „să vă exercitați pe deplin rolul constituțional de mediator (…) prin inițierea de urgență a unui dialog național real”. Documentul vizează liderii PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, POT și SOS România.

Ce probleme economice invocă sindicaliștii

Organizația susține că economia traversează o perioadă dificilă, marcată de dezechilibre interne și tensiuni externe. În scrisoare apare avertismentul: „Economia României traversează o perioadă de dezechilibre accentuate, pe fondul unui context internațional extrem de volatil”.

Sindicaliștii amintesc și revizuirea estimărilor de creștere economică. Potrivit documentului, „conducerea Fondului Monetar Internațional a redus prognoza de creștere economică a României la 0,7% pentru 2026”.

BNS mai afirmă că România „înregistrează în prezent cel mai ridicat deficit bugetar din Uniunea Europeană” și o inflație de „9,9% în martie 2026”.

Ce reproșuri apar legate de datorii și piața muncii

Scrisoarea atrage atenția asupra costurilor tot mai mari cu finanțarea datoriei publice. Conform documentului, „cheltuielile cu dobânzile s-au ridicat la peste 50 de miliarde de lei”, iar estimările urcă spre „circa 70 de miliarde de lei”.

BNS ridică semne de întrebare și privind unele finanțări externe, inclusiv împrumuturi europene sau de la Banca Mondială. În paralel, organizația critică fiscalizarea ridicată a muncii.

„România continuă să aibă una dintre cele mai ridicate taxări pe muncă: peste 43% din salariul brut”, susțin sindicaliștii. Ei invocă și existența a sute de mii de persoane în muncă nedeclarată, relatează Digi24.

Cum explică BNS tensiunea politică actuală

Documentul vorbește despre „O criză politică profundă (…) accentuează incertitudinea și reduce capacitatea statului de a răspunde coerent și eficient”. În opinia sindicaliștilor, suprapunerea mai multor probleme creează un pericol major.

BNS avertizează că „această combinație de crize – economică, financiară, energetică și politică – creează un risc sistemic major pentru România”.

Ce variantă propune dacă partidele nu se înțeleg

În lipsa unui acord pentru formarea unei coaliții funcționale, organizația transmite că „singura soluție democratică și legitimă rămâne organizarea de alegeri anticipate”.

La final, președintele BNS, Dumitru Costin, afirmă: „România are nevoie de decizii ferme, asumate și coordonate, iar responsabilitatea pentru inițierea acestui proces revine, în mod esențial, instituției prezidențiale.”

