Iulia Petcu
18 apr. 2026, 14:15
Cuprins
  1. Ce urmărește proiectul lansat la Cotroceni
  2. Ce teme vor domina agenda celor cinci zile
  3. Cine vine la București de Ziua Europei

Administrația Prezidențială pregătește o serie de evenimente dedicate rolului României în Uniunea Europeană. Între 5 și 9 mai 2026, Palatul Cotroceni devine spațiu de dialog politic, economic, academic și cultural, la inițiativa președintelui Nicușor Dan.

Ce urmărește proiectul lansat la Cotroceni

Potrivit instituției prezidențiale, principalul obiectiv al programului este stimularea unor discuții consistente despre prioritățile României în actualul context european. Accentul cade pe dezbateri argumentate și pe identificarea unor direcții clare pentru următorii ani.

„Sub această umbrelă conceptuală, se vor desfășura mai multe dezbateri, prelegeri și conferințe grupate pe teme sociale, politice, diplomatice, economice, juridice, educaționale și de cercetare, culturale și de spiritualitate, precum și pe impactul inteligenței artificiale și al tehnologiilor digitale asupra funcționării instituțiilor.”, spune comunicatul Administrației Prezidențiale.

La întâlniri vor participa specialiști, lideri politici, europarlamentari, reprezentanți ai mediului universitar, oameni de afaceri, membri ai societății civile și studenți. Președintele Nicușor Dan va lua parte la discuții și va dialoga direct cu invitații.

Ce teme vor domina agenda celor cinci zile

Seria evenimentelor începe marți, 5 mai, cu dezbaterile „Educație pentru un viitor european” și „Just. AI Forum – Inteligența artificială în serviciul sistemului judiciar”. În aceeași zi debutează și expoziția „România – destinație europeană cultural – religioasă de referință”, programată până pe 9 mai.

Miercuri, agenda include tema „Noile arhitecturi ale democrației digitale”, una dintre zonele sensibile pentru instituțiile europene. Joi urmează discuții despre relația Uniunii Europene cu cultele religioase și despre poziția companiilor românești pe piața comună, relatează Antena3.

Vineri, 8 mai, participanții vor aborda subiectul „Viitorul Europei: Direcții politice și poziționarea României”. Tema indică miza principală a întregului proiect lansat la Cotroceni.

Cine vine la București de Ziua Europei

Momentul central al săptămânii este programat sâmbătă, 9 mai, de Ziua Europei. Administrația Prezidențială anunță participarea președintei Parlamentului European, Roberta Metsola.

„Scopul este acela de a identifica cele mai bune abordări care să permită României să devină mai puternică în interiorul Uniunii Europene și care să ofere țării noastre un rol pregnant în redefinirea Uniunii ca actor global de securitate, stabilitate și prosperitate”.

