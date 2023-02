Bogdan Aurescu: Continuarea sprijinului acordat Ucrainei este necesar pentru securitatea spațiului euroatlantic și a României

Ministrul de Externe al României a participat vineri la evenimentul dedicat provocărilor de securitate de la Marea Neagră și de pe Flancul Estic „The Battle for the Black Sea: Mapping the Center of Gravity for the Eastern Flank of NATO”, de la Munchen.

Bogdan Aurescu a vorbit despre amenințările grave de securitate din regiunea Mării Negre, generate de invazia Ucrainei de către Rusia, precum şi presiunea exercitată asupra statelor vecine, îndeosebi Republica Moldova. Ministrul român a propus intensificarea sprijinului european şi euroatlantic pentru Republica Moldova şi Georgia, pentru întărirea capacităţilor lor de apărare şi a rezilienţei.

Potrivit comunicatului MAE, ministrul a atras atenția asupra faptului că războiul Rusiei contra Ucrainei este un atac împotriva valorilor comunității democratice occidentale şi a arhitecturii de securitate euroatlantică.

În plus, ministrul de externe al României a atras atenția că sprijinul acordat Ucrainei este necesar pentru securitatea spaţiului euroatlantic şi a fiecărui stat membru al acestuia, inclusiv România. Acesta a amintit sprijinul multidimensional acordat de ţara noastră Ucrainei, inclusiv celor peste 3,5 milioane de refugiaţi care au trecut graniţele ţării noastre de la începutul războiului, şi facilitarea tranzitului a aproximativ 13 milioane de tone de cereale din Ucraina prin România.

”Pentru a valorifica acest potenţial, a subliniat că este necesară sprijinirea statelor din aceste zone pentru a-şi dezvolta propriile capacităţi economice şi de apărare, instituţii viabile şi să-şi consolideze rezilienţa. Astfel, ministrul român de externe a arătat că domeniile de cooperare evocate mai sus pot constitui o platformă pentru a proiecta o regiune a Mării Negre sigură, stabilă şi prosperă, care nu poate fi decât în interesul întregii comunităţi euroatlantice”, informează sursa citată.