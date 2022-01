Bogdan Aurescu (MAE): România, invitată să înceapă negocierile de aderare la OCDE. Este un mare succes al eforturilor noastre diplomatice

România a fost invitată să înceapă negocierile de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și va munci din greu pentru a atinge obiectivul de a deveni un membru cu drepturi depline, a anunțat ministrul Afacerilor Externe, marți, după reuniunea Consiliului OCDE.

„Vești grozave de la reuniunea Consiliului OCDE de astăzi: România a fost invitată să înceapă negocierile de aderare! Un mare succes al eforturilor noastre diplomatice. Suntem recunoscători secretarului general Mathias Cormann și echipei sale. România este angajată să muncească din greu pentru a atinge obiectivul de a deveni un membru cu drepturi depline”, a scris șeful diplomației române, pe Twitter.

Excellent news from today’s @OECD Council meeting: RO🇷🇴 was invited to start accession negotiations! A great success of our diplomatic efforts. We are grateful to SG @MathiasCormann & his team. Romania is committed to work hard towards achieving t/goal of becoming a full member! https://t.co/hATezgnChr

