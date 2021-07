Bogdan Aurescu: „Romania așteaptă cu interes să colaboreze cu noul Guvern, un Guvern pro-european, pro-democratic și pro-reformă al Republicii Moldova”

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Externe, de la Bruxelles despre alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova.

Ministrul Bogdan Aurescu a făcut omologilor săi și Înaltului Reprezentant o scurtă prezentare și o evaluare a importanței acestor rezultate, rezultate excelente, aș putea spune.

“Într-adevăr, ieri, în Republica Moldova, cetățenii au votat cu o majoritate clară, o majoritate copleșitoare, în favoarea forțelor pro-europene, pro-democratice și pro-reformă. Este o victorie a democrației, prin care cetățenii Republicii Moldova s-au exprimat în favoarea consolidării statului de drept, a unor instituții democratice puternice și, de asemenea, în favoarea accelerării și eficientizării luptei împotriva corupției. Este o victorie foarte importantă: aproape 53% dintre voturi pentru acțiunea pro-europeană și pro-democratică în Republica Moldova.

Romania așteaptă cu interes să colaboreze cu noul Guvern, un Guvern pro-european, pro-democratic și pro-reformă al Republicii Moldova și să continue colaborarea cu Președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, care are o agendă foarte clar orientată spre reformă. Va avea acum în Guvern un bun partener pentru realizarea procesului de reformă.

Considerăm că implementarea acestei agende reformatoare, în concordanță cu Acordul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, reprezintă unica garanție pentru dezvoltarea țării și pentru prosperitatea cetățenilor Republicii Moldova. România va continua să susțină autoritățile din Republica Moldova în procesul de realizare a aspirațiile pro-europene și pe calea reformelor”, a declarat ministrul Bogdan Aurescu.

Un alt subiect important discutat este prezentarea rezultatelor turneului întreprins de ministrul Bogdan Aurescu și omologii săi din Austria și Lituania în Caucazul de Sud, în Azerbaidjan, Armenia și Georgia, pe 24, 25 și 26 iunie.

“Așa cum probabil vă amintiți, în urma inițiativei mele din octombrie anul trecut, susținută și de alți 10 miniștri europeni de externe, am avansat propunerea includerii pe agenda Consiliului Afaceri Externe a unei dezbateri privind modul în care Uniunea Europeană poate deveni mai influentă, mai activă, mai angajată în rezolvarea conflictelor prelungite din Vecinătatea Estică. Această dezbatere a avut loc la Lisabona, în cadrul reuniunii Gymnich din 27 mai, iar unul dintre rezultatele reuniunii a fost ideea de a spori vizibilitatea UE, inclusiv prin intermediul unor astfel de vizite ale miniștrilor de externe în țările afectate de aceste conflicte.

Așadar, acest turneu al celor trei miniștri de externe este prima astfel de vizită a unor miniștri de externe din state membre ale UE în Vecinătatea Estică.

Am avut întrevederi cu liderii acestor țări și am transmis un mesaj clar cu privire la hotărârea UE de a fi implicată mai activ în rezolvarea conflictelor prelungite. Totodată, am transmis un mesaj de susținere pentru stabilitatea și securitatea acestor țări. Am discutat, de asemenea, despre cum am putea consolida legăturile dintre UE și aceste state. În acest sens, am discutat despre pregătirea Summitului Parteneriatului Estic, care va avea loc în luna decembrie”, a declarat Bogdan Aurescu.

Acesta a subliniat că una dintre priorități, în urma vizitei în Caucazul de Sud, este susținerea din partea Uniunii Europene în vederea creării unui format de cooperare între cele trei țări din Caucazul de Sud, cu susținerea, facilitarea și participarea UE

“În urma acestei vizite, foarte apreciate de către liderii celor trei state, se desprind câteva idei de follow-up pe care le voi prezenta astăzi, alături de colegii mei, în fața Consiliului Afaceri Externe și a Înaltului Reprezentant. Printre acestea: susținerea din partea Uniunii Europene în vederea creării unui format de cooperare între cele trei țări din Caucazul de Sud, cu susținerea, facilitarea și participarea UE; de asemenea, susținerea de către UE a măsurilor de consolidare a încrederii dintre Armenia și Azerbaidjan – avem câteva idei concrete în acest sens; o mai bună utilizare a regimului de sancțiuni care este deja în vigoare, inclusiv a Regimului Global de sancțiuni privind Drepturile Omului, care a fost deja inițiat de către UE la începutul acestui an; invitarea celor trei miniștri de externe din aceste state la o reuniune a Consiliului Afaceri Externe în toamnă, pentru a crea un mecanism de cooperare între UE și aceste state; și, de asemenea, discutarea unei extinderi a beneficiilor DCFTA în provinciile separatiste din Georgia. O altă idee este o implicare crescută [a UE] în sprijinirea acestor țări în combaterea pandemiei de COVID-19 prin furnizarea de vaccinuri și teste antigen rapide, de care este nevoie pentru a facilita, de exemplu, legătura dintre Georgia și provincia separatistă georgiană Abhazia. Nu în ultimul rând, o dezbatere pe tema dezvoltării dimensiunii de securitate a Parteneriatului Estic, întrucât securitatea a fost o temă principală a discuțiilor cu aceste trei state, pe parcursul vizitei”, a mai precizat Bogdan Aurescu.

Acesta a precizat că, pe agendă, vor urma discuții cu noul ministru de externe israelian.

“Va fi o bună ocazie să dezbatem modul în care putem îmbunătăți și mai mult relația dintre Israel și UE. Astăzi voi exprima poziția României cu privire la importanța strategică a Israelului pentru Uniunea Europeană, în Vecinătatea Sudică. Voi exprima susținerea pentru reluarea reuniunilor Consiliului de Asociere UE-Israel și vom discuta, desigur, despre evenimentele de după conflictul din luna mai dintre Israel și Hamas: este important nu doar să punem capăt violențelor, ci și să acționăm asupra cauzelor conflictului și, din această perspectivă, când discutăm despre Procesul de Pace din Orientul Mijlociu, cred că UE poate juca un rol în promovarea măsurilor de consolidare a încrederii pentru a facilita reluarea dialogului direct care să conducă la soluția celor două state. În opinia noastră, aceasta este unica soluție ce corespunde aspirațiilor ambelor părți și care va aduce prosperitatea dorită de ambele părți”, a mai spus Bogdan Aurescu.

Alte teme discutate vizează conectivitatea, geopolitica noilor tehnologii, Busola Strategică.

“Tocmai am încheiat o discuție cu ministrul egiptean al afacerilor externe, domnul Shoukry. A fost o discuție foarte importantă despre cum să consolidăm relația dintre UE și Egipt, inclusiv prin Consiliul de Asociere UE-Egipt, prin Prioritățile Parteneriatului bazate pe Noua Agendă pentru Mediterana. Am evidențiat importanța Egiptului în regiune după demersurile pozitive pe care Egiptul le-a făcut pentru a intermedia acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas. Egiptul deține un rol foarte important în menținerea stabilității în regiune”, a mai precizat Bogdan Aurescu.