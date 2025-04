Bogdan Ivan, despre consecințele taxelor impuse de Trump: „Nu dorim escaladarea acestui conflict, dar vrem o reacție echilibrată dar fermă”(VIDEO)

România a solicitat și a obținut, în discuțiile cu reprezentanții UE ca transferul de tehnologii dinspre să nu fie supus suprataxării vamale. Precizările au fost făcute de ministrul ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, .

Bogdan Ivan a declarat, în emisiunea Talk B1 cu Gabriela Mihai, că România se va alinia deciziei Comisiei Europene în ceea ce privește introducerea unor tarife la produsele importate din SUA, ca replică la lui Donald Trump.

„Conform tratatului de aderare al României la UE, tarifele comerciale se negociază la nivel comunitar. Prin urmare o decizie poate fi luată din partea UE doar la nivel al Bruxelles-ului și a Comisiei Europene. Eu am avut o întâlnire foarte pragmatică luni, la Luxembourg cu toți miniștrii comerțului din UE și o bilaterală cu comisarul european pentru comerț și securitate economică. Am venit cu punctul de vedere al României că nu dorim escaladarea acestui conflict, dar în același timp dorim o reacție echilibrată dar fermă.

Din acest punct de vedere pot să vă spun că am avut și niște interese punctuale și anume ca noile tarife care vor fi aplicate de UE să nu includă și transferul de tehnologie să nu includă tehnologiile nucleare care sunt foarte importante pentru independența energetică a României. Și am avut succes la acest capitol deoarece nu au fost incluse pe lista acelor componente și materiale care vor fi supraimpozitate de UE.

Ce este foarte important acum, la nivelul siderurgiei, importul de oțel și aluminiu, care or să vină și din România, noi suntem undeva, la volumul exporturilor în jurul cifrei de 300 milioane de dolari. Pentru acești producători am discutat deja, căutăm resurse alternative pentru noi piețe, căutăm mecanisme foarte clare la nivel european pentru a veni cu o finanțare mult mai flexibilă”, a explicat ministrul Bogdan Ivan.

România este în dialog cu toate părțile

Ministrul a mai spus că autoritățile române sunt în dialog cu toate părțile implicate în acest război comercial. El a precizat că Statele Unite rămân un partener comercial esențial pentru UE și pentru România.

„Avem dialog oficial și diplomatic cu toate părțile implicate în acest moment dat. Dar ceea ce vreau să subliniez foarte clar este că avem niște regulamente, în speță tratatul de aderare a statului nostru la UE care în materie de comerț, de piață comună suntem limitați la decizii pe care le luăm împreună, în cadrul UE, iar singura abilitată să negocieze cu SUA este Comisia Europeană.

În momentul de față noi am avut câteva puncte cheie la care am ținut foarte mult, ele au fost respectate și am convins pe colegii din UE să le respectăm. În continuare America rămâne un partener comercial esențial și pentru UE și pentru România și, din punctul meu de vedere, orice măsură de negociere a tarifelor, în această perioadă, trebuie făcută în paradigma în care noi vom reuși să stăm la masă, să ne înțelegem. Pentru că nu ne permitem să intrăm într-un război comercial cu SUA”, a mai spus Bogdan Ivan.

Pe de altă parte, ministrul PSD nu este de acord că situația fiscală și economică a României este foarte gravă. Potrivit spuselor sale există state aflate într-o situație mai dificilă. Ministrul omite să spună că aceste state sunt mult mai stabile din punct de vedere fiscal decât țara noastră sub guvernarea Ciolacu. Mai mult deși repetă marota conform căreia parte din sumele împrumutate ajung în investiții, Bogdan Ivan „uită” că Guvernul din care face parte avea la dispoziție fondurile europene – din PNRR – din care n-a reușit să atragă decât 14%.

„Ca să fie foarte explicit România are o datorie care se apropie de 56%. Pentru prima dată în 2024, după 30 de ani, mai bine de 7% din datoria publică s-a dus către investiții. Italia are peste 120% datorie din PIB. Haideți să fim mai cumpătați, sunt alte state care stau mai rău decât România”, a arătat Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan nu crede în recesiune

Ministrul Economiei este de părere că măsurile SUA ne vor afecta din punct de vedere economic, în următoarea perioadă. Acestea se vor adăuga problemelor pe care le-a creat guvernarea Ciolacu, în ultimii ani. Deficit uriaș, datorie publică imensă, incapacitatea de a adopta măsuri de reformă. Chiar dacă Bogdan Ivan nu recunoaște, toate acestea împing România în pragul recesiunii.

„Este evident în momentul de față cu astfel de măsuri din partea SUA care reprezintă o piață de 3,9 md de dolari pentru România ne va impacta negativ din punct de vedere economic. Acum stăm și analizăm și avem scenarii pregătite. Pe de-o parte pentru noi piețe pentru producătorii noștri, doi, mecanisme de susținere și finanțare și acces la finanțare mult mai facile și mai simple pentru companiile afectate, trei, reconversia unei părți din industria de automotive sau din cea siderurgică pentru a fi furnizori pentru industria de apărare sau cele conexe.

Suntem împreună cu celelalte state membre UE suntem la masa deciziilor și nu mai suntem în paradigma în care să ne spună alții ce să facem. Știm foarte bine care ne este agenda. Lucrez și cu ceilalți miniștri din guvern și cu Administrația Prezidențială și cu companiile private, cu structurile, pentru ca România să aibă o poziție fermă în care știm foarte clar unde jucăm pe piața comerțului. Nimeni, din întreaga lume nu putea să anticipeze aceste decizii. Discuțiile pe care le purtăm sunt și cu state din Asia și cu state din Europa și inclusiv cu cei din SUA ca să găsim o soluție în care să navigăm și noi cu țara noastră să ne creștem capacitatea de producție și să ne sprijinim antreprenorii din România.

Nu aș vrea să angajaez termeni de recesiune economică pentru că atunci dacă ipotetic se va ajunge la o criză de supraproducție pe continentul european și automat ci se va crea fenomenul de deflație și vom converti inflația în deflație există riscul ca atunci să fie o problemă. Deocamdată nu putem intra ca singură țară în aceasăt situație”, a încheiat ministrul