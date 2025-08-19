B1 Inregistrari!
Bogdan Matei confirmă că s-a convenit asupra tuturor propunerilor venite din partea PSD către Bolojan: „Suntem mulțumiți pentru că tot ceea ce s-a stabilit și a venit din partea primarilor noștri s-a realizat, în acest moment” (VIDEO)

Ana Maria
19 aug. 2025, 16:52
Sursa foto> Facebook / @Bogdan Constantin Matei

Bogdan Matei, președintele ANS și fost senator PSD, a discutat în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin, la B1 TV, despre situația actuală din cadrul coaliției de guvernare. Fostul senator a confirmat că s-a agreat tot ce PSD-ul i-a propus lui Ilie Bolojan, luni: „În acest moment, suntem mulțumiți pentru că tot ceea ce s-a stabilit și a venit din partea primarilor noștri s-a realizat”.

Întrebat dacă PSD-ul revine sau nu la masa coaliției, dat fiind faptul că social-democrații nu au participat la ședința de coaliție de luni, Bogdan Matei a răspuns:

„Da, ieri nu a participat Partidul Social Democrat. Sunt convins că vom relua prezența noastră în interiorul coaliției după punerea la punct a tuturor obiectivelor stabilite în interiorul ședinței Partidului Social Democrat.

Dar ceea ce vreau să spun este faptul că atât miniștrii, cât și toți cei care sunt numiți în anumite instituții ale statului din partea PSD, contribuie la ceea ce înseamnă realizarea pachetului 2 de măsuri, fără niciun fel de problemă.

Deci, din acest punct de vedere al reducerilor cheltuielilor bugetare, suntem parte activă fără niciun fel de problemă”, a precizat președintele ANS.

Este mulțumit PSD-ul de noua formă a ordonanței?

Chestionat dacă, acum, PSD-ul este mulțumit de forma aceasta a ordonanței, Bogdan Matei a spus:

“Da, suntem mulțumiți, pentru că tot ceea ce s-a stabilit și a venit din partea primarilor noștri s-a realizat, în acest moment”.

Întrebat dacă asta înseamnă că s-a agreat ceea ce i-a propus PSD-ul, ieri, lui Ilie Bolojan, fostul senator a spus că “Da”.

