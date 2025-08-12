Bogdan Matei (PSD): Dacă nu vom veni cu măsuri de sprijin pentru mediul economic, sub diferite subvenții de la statul român, cu siguranță că lucrurile vor escalada și mai rău. Ceea ce avem noi autohton se va prăbuși (VIDEO)

, președintele ANS și fost senator PSD, a discutat în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin, la B1 TV, despre situația economică actuală a țării și despre pachetele de . Fostul senator a subliniat importanța discuțiilor între partidele politice pentru a sprijini mediul economic. El a avertizat că, fără măsuri de sprijin din partea statului, problemele economice ar putea escalada.

Ce spune Bogdan Matei despre pachetele de măsuri fiscale

Ce ar trebui să facă toate partidele politice, cât mai curând

Matei consideră că e esențial să fie revizuite pachetele de subvenții și să se colaboreze cu Ministerul de Finanțe pentru a identifica intervențiile necesare.

„Este rău pentru că am venit cu un prim pachet de măsuri, ce sigur că acum vedem efectele și abia suntem la început. În aceste momente, vedem cu toții că parcă nu prea ne-am înțelege pe acest pachet 2 și aici vorbesc în spectrul general, fără să intru în amănunte pe fiecare partid în parte.

Însă, din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Și după adoptarea acestui pachet 2 de măsuri, dacă nu vom veni cu măsuri de sprijin pentru mediul economic, sub diferite subvenții de la statul român, atunci, cu siguranță că lucrurile vor escalada și mai rău”, a precizat președintele ANS.

„Din punctul meu de vedere, astăzi, toate partidele politice, inclusiv Partidul Social Democrat, trebuie să ne așezăm la masă și să discutăm și despre aceste pachete de a sprijini mediul privat, pentru că, dacă nu, cu siguranță că se vor crește tot ceea ce aducem din afară, iar ceea ce avem noi autohton se va prăbuși. Din punctul nostru de vedere, putem să vorbim de oricâte pachete am vrea noi să vorbim de măsuri fiscale și nu numai, de reduceri de costuri bugetare. Din punctul nostru de vedere, este foarte important să revenim la masa discuțiilor despre pachete de subvenționare a anumitor problematici stricte legate de ceea ce înseamnă producție internă.

Imediat după finalizarea pachetului 2, noi am și declarat acest lucru, că este foarte important ca împreună cu Ministerul de Finanțe să ne așezăm la masă și să vedem efectiv unde poate interveni punctual statul român cu astfel de pachete de ajutor pentru mediul privat”, a mai adăugat Bogdan Matei.