Bogdan Paraschiv (Partida Romilor), despre greva magistraților: „Nimeni nu trebuie să se considere speciali”

Secretarul general al Asociației Partida Romilor Pro-Europa, Bogdan Paraschiv, a declarat joi în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat, că polițiștii care vor să urmeze exemplul magistraților și să declanșeze o grevă mascată reprezintă o formă de abuz în serviciu. Acesta a subliniat că nicio categorie profesională nu trebuie să fie considerată specială:

„Este un mesaj de forță al sindicatelor. Ceea ce trebuie să înțelegem cu toții este că România este o țară în care nu trebuie să fie nimeni speciali, nici magistrați, nici polițiști, nici o altă ramură. Astfel de reglementări pe care polițiștii le cer nu trebuie să le facă sub forma unor presiuni, sub forma unor amenințări, ci sub forma unui dialog.

Prin anunțul lor, că vor să intre într-o grevă mi se pare și o formă de abuz în serviciu, cu o încetinire controalelor, cu o tergiversare a eliberării documentelor. Nimeni nu trebuie să se considere speciali”.