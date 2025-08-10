B1 Inregistrari!
Politică

Bolojan: „Impozitele este foarte probabil să crească pe proprietăți la persoanele fizice”. Cum justifică premierul și de când se va aplica măsura

Traian Avarvarei
10 aug. 2025, 22:28
Bolojan: „Impozitele este foarte probabil să crească pe proprietăți la persoanele fizice”. Cum justifică premierul și de când se va aplica măsura
Sursa foto: Partidul Naţional Liberal / Facebook

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a anunțat că e „foarte probabil” ca pachetul de reforme în administrație, care „a fost discutat în aceste zile”, să includă creșterea impozitelor pe proprietăți la persoanele fizice. O decizie definitivă va fi luată în toamnă, iar noua impozitare ar urma să se aplice de la 1 ianuarie.

Cuprins

  • Cum argumentează Bolojan creșterea acestor impozite
  • Unde se vor duce banii colectați din impozitele mărite

Cum argumentează Bolojan creșterea acestor impozite

„Impozitele este foarte probabil să crească pe proprietăți la persoanele fizice, nu la juridice. Pentru că din toate datele pe care le avem, ele sunt la un nivel care nu reflectă valoarea proprietății. Și atunci, unul din lucrurile care vor fi cuprinse în acest de-al doilea pachet este și reașezarea acestor impozite la o valoare care să fie apropiată de cea de piață.

Este posibil ca acolo unde într-o comună, de exemplu, nu s-au indexat impozitele de ani de zile, să se ajungă la o astfel de majorare exclusiv pentru persoanele fizice, pentru că pentru persoanele juridice calculele se fac după alte formule, care țin cont de valoarea activului respectiv. Dar este posibil ca în astfel, în anumite situații să se întâmple și acest lucru.

Deci, o creștere de impozite pe proprietăți la persoanele fizice, datorită faptului că ele nu au fost calculate în funcție de valoarea de piață, este posibilă de la 1 ianuarie anul viitor”, a explicat Ilie Bolojan, pentru Antena 3 CNN.

Unde se vor duce banii colectați din impozitele mărite

Premierul a mai afirmat că e nevoie de această măsură și pentru a echilibra bugetul țării, în contextul uriașului deficit pe care-l înregistrează România.

„Nu mai avem posibilitatea să direcționăm pentru autoritățile locale sau pentru alte categorii de cheltuieli sumele care au fost direcționate până acum datorită volumului mare de investiții pe care l-a generat România și datorită cheltuielilor pe care nu le-am controlat la bugetul de stat. Acești bani vor fi încasați de către unitățile administrative din România și va fi practic un venit suplimentar pentru ele, în aceeași proporție sau mai puțin.

Asta se va decide în toamna acestui an, pentru că aceste impozite intră în plată de anul viitor. Ar urma ca statul să direcționeze mai puține fonduri pentru echilibrare către autoritățile locale și, deci, chiar dacă ele intră direct la bugetele locale, sumele de echilibrare pe care le virează Guvernul periodic către autoritățile locale vor fi mai mici. Cu ce pondere?

Asta rămâne de văzut, pentru că sunt anumite cheltuieli, nu s-a stabilit”, a mai explicat premierul Ilie Bolojan.

