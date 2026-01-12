Bolojan a pus miniștrii să taie 10% din cheltuielile cu salariile. Membrii Guvernului trebuie să vină cu planurile până săptămâna viitoare. Vor fi angajați dați afară

Premierul Ilie Bolojan le-a cerut miniștrilor să vină cu planurile pentru tăierea fondurilor de salarii cu 10%. Bolojan a dat și un termen: săptămâna viitoare vrea toate planurile miniștrilor.

Cum se taie 10% din cheltuielile cu salariile

i-a lăsat pe miniștri să decidă singuri cum vor tăia din cheltuielile cu salariile. Fie dau oameni afară, fie taie prime, sporuri sau salarii, miniștrii trebuie să aibă planurile gata până săptămâna viitoare.

Ministrul Apărării și vicepremierul Radu Miruță a explicat cum au decurs discuțiile cu Ilie Bolojan.

„Un buget care nu pune presiune suplimentară pe oameni, ci pe Guvern. Este ultima etapă în care acest guvern are posibilitate să rămână cu obrazul curat. Înțelegerea din partea populației a fost foarte elastică. Nu mai avem explicații pentru nicio majorare de taxe.

Nu se taie salarii. Este obligația fiecărui ministru să scadă cheltuielile cu salariile cu 10% fără a lua de la oameni. Adică cineva trebuie să plece acasă. La unii se poate umbla la sporuri. Nu se umblă la salariile de baze. Fiecare ministru trebuie să își gestioneze scăderea cu 10%.

Dacă ai cinci șefi, poți să renunți la patru dintre ei și atunci nu dai niciun angajat afară. Iar cei patru rămân angajați, dar nu mai sunt șefi.”, a declarat ministrul Radu Miruță la Antena 3.

Ministrul Apărării a recunoscut că se fac și artificii în domeniile sensibile: securitate, sănătate, educație.

„În Armată, Interne și celelalte servicii de forță s-a ajuns la un compromis și se crește vârsta de pensionare, astfel încât să se echivaleze cu o scădere de 10% a fondului de salarii. Nu știu să vă spun până la ce vârstă crește, dar se fac simulări astfel încât să compenseze reducerea de 10%.

La Sănătate se pot tăia cheltuieli prin alte metode. Se poate umbla la rangul spitalelor, iar salariile vor fi diferite în funcție de rangul fiecărui spital. La Educație, se ține cont că deja s-au tăiat cheltuieli cu 5% anul trecut. Deci, mai avem nevoie de o reducere cu încă 5%.”, a mai spus Miruță.

Tăierile din salarii, prin asumare

Radu Miruță spune că tăierile din salarii vor fi adoptate tot prin asumarea răspunderii în fața Parlamentului. Așa că, spune ministrul Apărării, vom avea o sesiune extraordinară.

„Asumarea răspunderii pe pachetul pe administrație, care prevede reducerea acestor cheltuieli, va avea loc săptămâna viitoare. Vom avea sesiune parlamentară extraordinară. Abia apoi ne vom apuca de bugetul pe 2026. Bugetul se va face considerând că aceste reduceri se aplică.

Nu putem reduce deficitul fără să tăiem aceste cheltuieli. Populația nu mai are de ce și de unde plăti alte taxe și impozite. Acum e rândul .”, a explicat ministrul Apărării.

Tot atunci ar putea fi adoptat și proiectul Ministerului Muncii privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, în forma revizuită, care vizează doar pensiile speciale și nu se aplică profesorilor și medicilor.

Vicepremierul USR a afirmat că liderii PSD, reprezentați la discuțiile cu Ilie Bolojan de luni de vicepremierul Marian Neacșu, au fost de acord cu măsura tăierii cu 10% din fondul de salarii. Deși, până acum PSD s-a opus și reducerii cu 10% și unei noi asumări de răspundere. Însă va fi o ședință a Coaliției lunea viitoare și lucrurile se vor lămuri, spune vicepremierul Radu Miruță.