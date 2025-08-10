B1 Inregistrari!
Bolojan, despre concedierile la stat: „Reducerile se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii sau investiții pe care ei le folosesc"

Bolojan, despre concedierile la stat: „Reducerile se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii sau investiții pe care ei le folosesc"

Traian Avarvarei
10 aug. 2025, 21:56
Bolojan, despre concedierile la stat: „Reducerile se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii sau investiții pe care ei le folosesc”
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că reforma administrației publice întru eficientizare va include și reduceri de personal, care „se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți”.

Cuprins

  • Ce a spus Bolojan despre concedierile din aparatul de stat
  • Ce a spus Bolojan despre bugetarii din administrația locală

Ce a spus Bolojan despre concedierile de la stat

Premierul a afirmat că scopul reformei va fi ca serviciile publice să-i coste pe români mai puțin, dar să fie mai eficiente.

„Pe instituții avem personalul supradimensionat, inclusiv în administrația publică locală și acolo unde numărul de angajați depășește calculul corect, este foarte probabil să avem reduceri de personal. (…)

Deci, un lucru important este ca atunci când dimensioneze numărul de angajați dintr-o instituție publică că este centrală, că este locală, să îl calculezi corect. Și oamenii raționali știu că dacă faci asta, atunci trebuie să-i ții pe oamenii care sunt buni, pentru că altfel nu îți poți face treaba și vei ajunge să răspunzi pentru faptul că instituția ta nu livrează serviciile către cetățeni așa cum se cuvine în plan local. E cu atât mai mare presiunea, pentru că acolo cetățeanul identifică exact vinovatul, adică primarul în primul rând, sau președintele de consiliu județean. (…)

Nu sunt mii de oameni, sunt poate sute de oameni la nivelul unei primării mari, la nivelul unei primării mici sunt zeci de oameni. Și atunci reducerile se pot face corect, în așa fel încât banii cetățenilor să nu fie risipiți și să fie folosiți pentru servicii pe care ei le văd sau pentru investiții pe care le folosesc””, a declarat Ilie Bolojan, pentru Antena 3 CNN.

Ce a spus Bolojan despre bugetarii din administrația locală

De altfel, luna trecută, șeful Guvernului a susținut că vrea să plafoneze numărul de angajați din administrația locală: „Una dintre măsurile importante va fi: plafonarea numărului de angajați care va fi stabilit pentru fiecare localitate la nivel național. Pentru primării, indicatorul principal va fi numărul de locuitor. Pentru Consiliile Județene pot fi indicatori rafinați, pot fi numărul de UAT-uri. În acest fel vom avea un număr maxim de angajați ai primăriilor și ai consiliior județene.

„De ce e nevoie de această măsură? Avem azi primării cu număr mic de angajați care funcționează bine și avem aceleași primării având o populație asemănătoare cu număr mult mai mare de angajați, unde nu se vede niciun plus de servicii, de calitate, pe care cetățenii să-l perceapă. Avem CJ-uri care au 100 de angajați și avem CJ-uri mai mici care au peste 200 de angajați. Nu s-a constatat că la cele cu număr redus nu își gestionează problemele. Acolo unde personalul a fost supradimensionat va fi redus, acolo unde personalul este deja redus, acest lucru nu îi va afecta. Dimpotrivă, vor avea ocazia să își stabilească organigrama cum vor”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan, la vremea respectivă.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila (UDMR), a declarat săptămâna trecută, pentru B1 TV, că se conturează ideea reducerii numărului de posturi cu 20% în administrație: „În programul de guvernare e prevăzută o reducere cu 20% a numărului de posturi în administrația publică, centrală sau locală, și-n discuțiile pe care le-am avut cu administrația locală se conturează această idee de reducere a numărului de posturi cu 20%”.

