ANAF trebuie să execute și companiile de stat care înregistrează foarte mari la bugetul de stat. Îndemnul vine din partea premierului Ilie Bolojan care spune că anumite companii reprezintă o „gaură neagră”.

ANAF ar trebui să execute companiile de stat

În vreme ce a impus românilor taxe și impozite mai mari, pretextând că toată lumea trebuie să plătească pentru deficitul uriaș, mai multe companii de stat au datorii de miliarde. Iar actualul premier nu pare a fi deranjat de acest lucru, preferând să protejeze clientela politică, PNL și PSD, care le căpușează. Deși au fost adoptate mai multe așa zise „pachete de reformă”, nici unul nu vizează acest companii.

Ilie Bolojan doar vorbește despre reorganizarea acestor companii care funcționează, în principal, ca sinecuri politice, fără să ia vreo măsură concretă. Mai mult, unor directori, precum Ion Sterian, de la Transgaz, i-a fost prelungit mandatul, în ciuda controverselor apărute în spațiul public. Acest lucru s-a datorat, poate și faptului că numeroși politicieni din conducerea PNL au rudele angajate la această companie.

De această dată, Ilie Bolojan susține că acele companii cu restanțe la buget ar trebui executate de ANAF. El spune că acele companii aflate pe pierderi de foarte mulți ani ar trebui închise, „pentru că sunt o gaură neagră”. În fapt, astfel de discuții au mai existat, însă niciodată Fiscul nu a luat măsuri, legea fiind aplicată discreționar în cazul acestora.

„Şi companiile de stat au restanţe destul de importante, care trebuie executate de ANAF, ca să ne înţelegem foarte bine. Companiile care pot fi redresate trebuie să continue, cele care sunt în pierdere cronică de mulţi ani, cele care au capitaluri sociale negative, deci valoarea datoriilor este mai mare decât activele lor, deci cele care în mod cert nu se mai pot redresa, trebuie închise pentru că sunt o gaură neagră”, a spus Bolojan, la Euronews.

Ilie Bolojan acuză excepțiile din lege

Întrebat dacă poate da exemple de asemenea companii, care ar trebui executate de ANAF, pentru datoriile foarte mari, Ilie Bolojan a evitat să dea un răspuns concret. S-a limitat să spună că există societăți cu profil energetic, din zona Ministerului Economiei, care trebuie redresate sau închise. Premierul a recunoscut că statul nu a reușit să atragă foarte mulți bani la buget din aceste zone economice.

„Asta a fost o problemă. Noi când am dat o lege, ea a fost urmată de cele mai multe ori de tot felul de excepţii, de crearea unor portiţe care au fost exploatate în mod legal sau ilegal pentru a fugi de plata taxelor. Nu ne-am încasat taxa pe valoare adăugată decât în ponderi care sunt de neacceptat datorită sistemului de evaziune care a fost tolerat datorită legislaţiei defectuoase şi a unor autorităţi ale statului care, orice s-ar spune, nu şi-au făcut datoria cum trebuie”, a spus Bolojan.

Care sunt companiile ce ar trebui să intre în atenția ANAF

În România există firme cu datorii de miliarde de lei la stat, care par să nu intre în atenția Fiscului pentru recuperarea restanțelor. Multe astfel de firme au ca acționar statul. Poate tocmai de aceea, șefii lor refuză să-și onoreze obligațiile fiscale în ciuda a ceea ce prevede legea.

De altfel, directorii acestor companii sunt numiți politic și fac parte din rețelele clientelare ale partidelor. Bugetele lor sunt căpușate de diferite structuri care au legătură cu politicul, lucru cunoscut atât la guvern, cât și la Ministerul Finanțelor. Din acest motiv, aceste companii sunt menținute în viață și subvenționate.

Potrivit unor datelor analizate de pentru stirileprotv.ro, în luna august, topul firmelor cu datorii totale la cele patru bugete de stat arată astfel:

Italia Tobacco SRL – 1.478.125.525 lei Agroponte SRL – 1.470.671.987 lei Galaxy Tobacco SA – 1301707889 lei Societatea Națională a Căilor Ferate Române RA – 1.276.456.213 lei Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR – 1.174.483.865 lei Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA – 1.048.664.771 lei Societatea Comercială pentru Închiderea Conservarea Minelor SA – 1.000.819.519 lei Urban SA – 981.634.905 lei Carom SA – 980.766.941 lei Benz Oil SRL – 789.270.929 lei

Primele zece firme cu datorii la fondul de pensii sunt copanii de stat: