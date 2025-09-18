B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bolojan îndeamnă ANAF să execute companiile de stat cu datorii. Care este topul marilor datornici

Bolojan îndeamnă ANAF să execute companiile de stat cu datorii. Care este topul marilor datornici

Adrian Teampău
18 sept. 2025, 22:42
Bolojan îndeamnă ANAF să execute companiile de stat cu datorii. Care este topul marilor datornici
Foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. ANAF ar trebui să execute companiile de stat
  2. Ilie Bolojan acuză excepțiile din lege
  3. Care sunt companiile ce ar trebui să intre în atenția ANAF

ANAF trebuie să execute și companiile de stat care înregistrează datorii foarte mari la bugetul de stat. Îndemnul vine din partea premierului Ilie Bolojan care spune că anumite companii reprezintă o „gaură neagră”.

ANAF ar trebui să execute companiile de stat

În vreme ce Ilie Bolojan a impus românilor taxe și impozite mai mari, pretextând că toată lumea trebuie să plătească pentru deficitul uriaș, mai multe companii de stat au datorii de miliarde. Iar actualul premier nu pare a fi deranjat de acest lucru, preferând să protejeze clientela politică, PNL și PSD,  care le căpușează. Deși au fost adoptate mai multe așa zise „pachete de reformă”, nici unul nu vizează acest companii.

Ilie Bolojan doar vorbește despre reorganizarea acestor companii care funcționează, în principal, ca sinecuri politice, fără să ia vreo măsură concretă. Mai mult, unor directori, precum Ion Sterian, de la Transgaz, i-a fost prelungit mandatul, în ciuda controverselor apărute în spațiul public. Acest lucru s-a datorat, poate și faptului că numeroși politicieni din conducerea PNL au rudele angajate la această companie.

De această dată, Ilie Bolojan susține că acele companii cu restanțe la buget ar trebui executate de ANAF. El spune că acele companii aflate pe pierderi de foarte mulți ani ar trebui închise, „pentru că sunt o gaură neagră”. În fapt, astfel de discuții au mai existat, însă niciodată Fiscul nu a luat măsuri, legea fiind aplicată discreționar în cazul acestora.

„Şi companiile de stat au restanţe destul de importante, care trebuie executate de ANAF, ca să ne înţelegem foarte bine. Companiile care pot fi redresate trebuie să continue, cele care sunt în pierdere cronică de mulţi ani, cele care au capitaluri sociale negative, deci valoarea datoriilor este mai mare decât activele lor, deci cele care în mod cert nu se mai pot redresa, trebuie închise pentru că sunt o gaură neagră”, a spus Bolojan, la Euronews.

Ilie Bolojan acuză excepțiile din lege

Întrebat dacă poate da exemple de asemenea companii, care ar trebui executate de ANAF, pentru datoriile foarte mari, Ilie Bolojan a evitat să dea un răspuns concret. S-a limitat să spună că există societăți cu profil energetic, din zona Ministerului Economiei, care trebuie redresate sau închise. Premierul a recunoscut că statul nu a reușit să atragă foarte mulți bani la buget din aceste zone economice.

„Asta a fost o problemă. Noi când am dat o lege, ea a fost urmată de cele mai multe ori de tot felul de excepţii, de crearea unor portiţe care au fost exploatate în mod legal sau ilegal pentru a fugi de plata taxelor. Nu ne-am încasat taxa pe valoare adăugată decât în ponderi care sunt de neacceptat datorită sistemului de evaziune care a fost tolerat datorită legislaţiei defectuoase şi a unor autorităţi ale statului care, orice s-ar spune, nu şi-au făcut datoria cum trebuie”, a spus Bolojan.

Care sunt companiile ce ar trebui să intre în atenția ANAF

În România există firme cu datorii de miliarde de lei la stat, care par să nu intre în atenția Fiscului pentru recuperarea restanțelor. Multe astfel de firme au ca acționar statul. Poate tocmai de aceea, șefii lor refuză să-și onoreze obligațiile fiscale în ciuda a ceea ce prevede legea.

De altfel, directorii acestor companii sunt numiți politic și fac parte din rețelele clientelare ale partidelor. Bugetele lor sunt căpușate de diferite structuri care au legătură cu politicul, lucru cunoscut atât la guvern, cât și la Ministerul Finanțelor. Din acest motiv, aceste companii sunt menținute în viață și subvenționate.

Potrivit unor datelor analizate de RisCo.ro pentru stirileprotv.ro, în luna august, topul firmelor cu datorii totale la cele patru bugete de stat arată astfel:

  1. Italia Tobacco SRL – 1.478.125.525 lei
  2. Agroponte SRL – 1.470.671.987 lei
  3. Galaxy Tobacco SA – 1301707889 lei
  4. Societatea Națională a Căilor Ferate Române RA  – 1.276.456.213 lei
  5. Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR – 1.174.483.865 lei
  6. Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA – 1.048.664.771 lei
  7. Societatea Comercială pentru Închiderea Conservarea Minelor SA – 1.000.819.519 lei
  8. Urban SA – 981.634.905 lei
  9. Carom SA – 980.766.941 lei
  10. Benz Oil SRL – 789.270.929 lei

Primele zece firme cu datorii la fondul de pensii sunt copanii de stat:

  1. Societatea Comercială pentru Închiderea Conservarea Minelor SA – 820.163.935 lei
  2. Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA – 570.657.936 lei
  3. Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR – 555.002.759 lei
  4. Societatea Națională a Căilor Ferate Române – 534.194.547 lei
  5. Societatea Națională a Cărbunelui SA – 248.257.700 lei
  6. Urban SA – 243.987.758 lei
  7. Moldomin SA – 129.092.399 lei
  8. Realitatea Media SA – 93881657 lei
  9. Regia Autonomă pentru Activități Nucleare RA – 90.448.501 lei
  10. Societatea Întreținere și Reparații Locomotive și Utilaje CFR IRLU SA – 88.863.568 lei
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ilie Bolojan, anunț despre plafonarea adaosului la alimentele de bază. Când va fi luată decizia finală
Politică
Ilie Bolojan, anunț despre plafonarea adaosului la alimentele de bază. Când va fi luată decizia finală
Pică Guvernul Bolojan? Lia Olguța Vasilescu a răspuns direct: „Da!” / „Eu am niște precizări de făcut”
Politică
Pică Guvernul Bolojan? Lia Olguța Vasilescu a răspuns direct: „Da!” / „Eu am niște precizări de făcut”
Nicușor Dan, marele absent de la Adunarea Generală ONU. România va fi reprezentată de ministrul de Externe, Oana Țoiu
Politică
Nicușor Dan, marele absent de la Adunarea Generală ONU. România va fi reprezentată de ministrul de Externe, Oana Țoiu
Ioana Dogioiu, răspuns pentru Sorin Grindeanu, în plin „război” al plafonării prețurilor: „Nu intenționez să-mi cer scuze pentru nimic”
Politică
Ioana Dogioiu, răspuns pentru Sorin Grindeanu, în plin „război” al plafonării prețurilor: „Nu intenționez să-mi cer scuze pentru nimic”
Noi tensiuni în coaliția de guvernare. Mihai Tudose, critici dure la adresa lui Ilie Bolojan: „Nu a câștigat un concurs de prim-ministru pe persoană fizică”
Politică
Noi tensiuni în coaliția de guvernare. Mihai Tudose, critici dure la adresa lui Ilie Bolojan: „Nu a câștigat un concurs de prim-ministru pe persoană fizică”
Victor Ponta amenință PSD că își face partid alternativă dacă nu va exista schimbare la vârful partidului
Politică
Victor Ponta amenință PSD că își face partid alternativă dacă nu va exista schimbare la vârful partidului
Mihai Fifor (PSD): „Măsurile de austeritate trebuie să înceteze!” / „Premierul Bolojan, în loc să construiască soluții reale, preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat”
Politică
Mihai Fifor (PSD): „Măsurile de austeritate trebuie să înceteze!” / „Premierul Bolojan, în loc să construiască soluții reale, preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat”
(VIDEO) Ministrul Energiei, în negocieri cu Comisia Europeană, privind păstrarea centralelor pe cărbune: „Vom ajunge în situația în care să crească și mai mult prețul la energia electrică”
Politică
(VIDEO) Ministrul Energiei, în negocieri cu Comisia Europeană, privind păstrarea centralelor pe cărbune: „Vom ajunge în situația în care să crească și mai mult prețul la energia electrică”
„Bolojan ne-a invitat la dezbatere, dar nu a venit”. Concluziile discuției de la Guvern cu primarii pe tema reformei administrației locale
Politică
„Bolojan ne-a invitat la dezbatere, dar nu a venit”. Concluziile discuției de la Guvern cu primarii pe tema reformei administrației locale
Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Ei au marcat o premieră în emisiune
Politică
Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Ei au marcat o premieră în emisiune
Ultima oră
22:54 - Când poți obține primul tău permis auto în România? Ce spune legea
22:39 - Alina Pușcaș a ajuns la spital cu fiica ei: „M-am panicat”. Ce diagnostic a primit Iris, în vârstă de doar 6 ani
22:05 - Fenomen rar pe cerul României, vineri dimineață. La ce trebuie să fim atenți
21:57 - Ilie Bolojan, anunț despre plafonarea adaosului la alimentele de bază. Când va fi luată decizia finală
21:55 - Pică Guvernul Bolojan? Lia Olguța Vasilescu a răspuns direct: „Da!” / „Eu am niște precizări de făcut”
21:37 - Dan Negru ia la rost o categorie de români. Ce le reproșează prezentatorul TV. „Mi-ar plăcea să văd juma de milion de gagici la miting”
21:23 - Alertă digitală! Cum arată link-ul periculos pe care NU trebuie să îl deschideți sub nicio formă! Iată cum vă puteți proteja
21:13 - Statele Unite mai pierd o bătălie strategică în fața Chinei. În cel mult zece ani lucrurile se vor schimba
20:50 - Preparatul care face furori toamna aceasta: supa cremă de dovleac. Cum se gătește și de ce ingrediente ai nevoie
20:46 - Motivul pentru care celebra emisiune a lui Jimmy Kimmel a fost scoasă de pe post, în SUA. Ce a spus despre Charlie Kirk și Trump