Fostul premier Mihai Tudose l-a criticat dur pe Ilie Bolojan, joi, într-o intervenție pentru B1 TV, în contextul unui nou blocaj în coaliția de guvernare.

Ce spune Mihai Tudose despre o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan

Mihai Tudose a spus că PSD nu a încheiat un protocol cu Ilie Bolojan, ci cu PNL precizând că și la nivelul liberalilor sunt nemulțumiri:

“Noi nu avem un protocol semnat cu Ilie Bolojan, noi avem un protocol semnat cu niște partide. Din ce ați prezentat dumneavoastră și din ce mai știm și noi din discuțiile cu colegii din celelalte partide și în PNL sunt voci care spun că nu e bine ceea ce face.

Nu poți să îl lași să facă sau să fii de acord cu ce vrea să facă când toți ne dăm seama că ceea ce face nu e bine. Există și alte căi, și alte viziuni”.

Mihai Tudose a mai precizagt că a da funcționari afară nu trebuie să fie un scop în sine și a subliniat că Ilie Bolojan nu a câștigat funcția de prim-ministru pe persoană fizică:

“Ieri a fost discuția cu elimnarea plafonării la alimentele de bază. Noi ne-am opus, și din PNL au fost voci care au spus că nu e bine. Declarația oficială a domnului prim-ministru pe mine m-a dezamăgit. Nu puteai să analizezi înainte să te pronunți? Reforma nu e un scop în sine, e un mijloc. Hai să vedem unde vrem să ajungem, ce vrem să facem. Nu avem un scop în sine de a da afară oameni, doar de dragul de a da afară oameni. Hai să vedem care este impactul.

Ești prim-ministru, îți asumi niște lucruri, dar nu ai câștigat un concurs de prim-ministru pe persoană fizică. Ai susținere, vorbește și cu partenerii”.

În primii doi ani mandatul de prim-ministru îi revine PNL

Cât privește declarațiile repetate ale premierului Bolojan privind demisia dacă planul său de reformă nu este agreat, Mihai Tusose a spus că începe să sune a promisiune:

“Noi am pus pe masă un plan, au pus și ceilalți parteneri de guvernare un plan, mai are și cineva din afară o idee. Nu vrei să le asculți?

Începe să sune a promisiune nu a amenințare. Rupem coaliția, dar poate vine cineva care ascultă pe toată lumea. Am înțeles că e căpitan de echipă, dar vezi că mai ai niște oameni în echipă cu care trebuie să joci”.

Mihai Tudose a precizat că “nu dispare țara” dacă Ilie Bolojan nu va mai fi premier:

“Noi avem un protocol de coaliție cu PNL, cu USR, cu UDMR și cu grupul minorităților. În acel protocol scrie foarte clar că PSD are mandatul de prim-ministru în revine în ultimii doia ani. În primii doi ani mandatul de prim-ministru îi revine PNL. Este treaba PNL. Noi nu avem nicio problemă cu PNL. Dacă domnul Bolojan are o idee și consideră că doar aia e bună și toată lumea consideră că nu e bună și domnul Bolojan consideră că nu poate să o ducă la îndeplinire, în condițiile în care nu este cea mai strălucită și pleacă, nu dispare țara dacă pleacă cineva”.

Mihai Tudose, despre tăierile din administrația locală

Mihai Tudose a mai precizat că Ilie Bolojan nu are un plan bine conturat: „I-a spus toată lumea, dovadă că nu are nici domnia sa bine pus la punct, l-a întrebat toată lumea de ce dăm afară 13.000 de oameni, care e impactul, ce obții prin chestia asta? De unde scoți cifra? Nu ascultă de nimeni. Aseară s-au dus toți primarii și premierul , nu s-a dus să se vadă cu eiț.

Cât privește problema deficitului, Mihai Tudose a precizat că cea mai mare parte din cheltuieli sunt investiții în autostrăzi și spitale:

“Noi avem un deficit. Este deficitul de 9%. Din ăia 9%, 6% sun investiții. Dacă considerați că a face autostrăzi în România și spitale este dezmăț este opinia dumneavoastră. În paralel cu aceste cheltuieli pe investiții, autostrăzile alea și costă. S-au făcut cu fonduri europene în proporție de 30%, 70% este cofinanțare, adică bani naționali. Eu nu consider că este dezmăț să facei autostrăzi și spitale”.

De asemenea, Mihai Tudose a mai spus că se aștepta ca premierul să prezinte un plan privind combaterea evaziunii fiscale:

“Eu așteptam de trei luni să vorbească doar despre recuperarea sumelor din evaziunea fiscală. Dacă aveam un plan de luptă împotriva acestei evaziuni, nu trebuie să sufere populația.

Creșterea TVA-ului este cea mai neinspirată modalitate de a rezolva lucrurile”.