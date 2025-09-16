Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat, marți, că nu mai e nevoie de noi majorări de taxe, având în vedere măsurile care s-au luat deja pentru creșterea încasărilor la bugetul de stat. Bolojan a explicat și de ce Guvernul nu a putut evita majorarea Taxei pe Valoare Adăugată (TVA), care a intrat în vigoare la 1 august, în ciuda promisiunii din campania electorală făcută de președintele Nicușor Dan.

Ce a răspuns Ilie Bolojan, întrebat dacă va crește TVA la 23-24%

„Dacă aceste măsuri de reducere a cheltuielilor care trebuie luate în continuare nu vor fi luate este doar o chestiune de timp până când aceste încasări vor fi consumate de creșterile mari de cheltuieli și indiferent de ce Guvern va fi va fi pus în situația fie să crească venituri, fie să crească cheltuielile.

Eu cred că cu măsurile pe care le-am luat până în momentul de față de creșteri de venituri nu cred că trebuie să mai luăm alte măsuri pe componenta de creșteri de venituri și taxe. Asta putem face dacă scădem cheltuielile. Nu se poate altfel și e anormal să punem taxe suplimentare cât noi avem loc de reducere a cheltuielor”, a explicat Ilie Bolojan, la

Ce a spus Ilie Bolojan despre creșterea TVA care s-a produs deja

Premierul a explicat și de ce majorarea TVA, care a intrat în vigoare la 1 august, nu a putut fi evitată.

„La instalarea acestui Guvern, în discuțiile premergătoare, domnul președinte ne-a rugat ca pe cât posibil să nu creștem TVA-ul în cadrul măsurilor de corecție pe care toată lumea era de acord că trebuie să luăm. Am plecat de la această idee, am început negocierile cu Comisia Europeană, cu partenerii noștri și din toate analizele făcute și propunerile făcute către Comisie a rezultat cât se poate de clar că nu este posibilă o corecție fiscală fără creșterea de TVA.

Acest lucru s-a văzut în toate datele. Dacă nu am fi luat această măsură la ECOFIN am fi putut ajunge în situația de sancționare a României. A trebuit să facem acest lucru”, a explicat șeful Guvernului.

Ce a spus Ilie Bolojan despre eliminarea privilegiilor

Premierul a mai afirmat că românii s-au săturat să vadă că unii au privilegii în raport cu statul, dar că privilegiații „nu sunt singuri ca merele pe cracă, sunt ca un ciorchine de struguri, e un lanț în care se țin unii de alții”.

„Nu e atât de ușor să spargi, dar asta nu înseamnă că… eu peste tot unde am fost m-am luptat cu aceste lucruri și întotdeauna am făcut curat și asta voi face și aici pentru că e absolut necesar pur și simplu”, a mai declarat premierul Ilie Bolojan, la Antena 3 CNN.

Bolojan afirmase anterior că nu folosește demisia ca pe o formă de presiune, dar când ești într-o funcție publică și ai un plan de dus la îndeplinire, „e o dovadă de responsabilitate să insiști să faci lucrurile așa cum trebuie”.

El că întâmpină rezistență în procesul de reformare a statului: „Când trebuie să îți asumi astfel de măsuri uneori parcă ești singur, împingi lucrurile ca Sisif”.

Totodată, premierul de ce e nevoie de concedieri în administrația publică: „A trebuit să le majorăm românilor impozitul pe proprietate de la 1 ianuarie. Nu mai avem finanțare pentru a continua investițiile. Ca să fie continuate înseamnă că și oamenii trebuie să contribuie cu o sumă de bani. Mie nu mi se pare normal să pun această taxă suplimentară pe gospodăriile românilor, iar banii să îi ducem în gaura neagră a administrației publice, acolo unde în mod cert se dovedește că oamenii sunt prea mulți”.