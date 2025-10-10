Bolojan, la Congresul UDMR: „Pentru a progresa, România are nevoie de guvernare stabilă, eficientă și coerentă”

Premierul României, Ilie Bolojan, a participat, vineri, în calitate de , la cel de-al 17-lea Congres al Uniunii Democrate Maghiare din România.

Bolojan, despre UDMR

Bolojan consideră că UDMR „știe să fie, deopotrivă, un partener și o forță politică pragmatică”.

„De-a lungul perioadei postcomuniste, UDMR a fost o prezență constantă în politica românească. În acești ani de tranziție, în momente de criză sau de reconstrucție, formațiunea dumneavoastră a avut un rol important în viața publică, UDMR susținând valorile democratice și parcursul occidental al României”, a declarat premierul, la , conform Agerpres.

„Astăzi, UDMR nu doar că reprezintă comunitatea maghiară, ci este și parte a coaliției de guvernare. Pentru aceasta îi mulțumesc domnului Kelemen Hunor și conducerii UDMR pentru susținerea programului asumat de guvernare și de coaliție”, a adăugat.

„România are nevoie de…”

Bolojan spune că, pentru progres, țara noastră are nevoie de „guvernare stabilă, eficientă și coerentă”.

„E un moment în care e nevoie să trecem dincolo de zgomotul politic și să ne concentrăm pe rezultate. Trebuie să ne punem economia pe baze sănătoase, să ne facem ordine în finanțele publice și să restabilim respectul pentru valori în societatea românească. Acesta este proiectul pe care trebuie să-l asumăm pe termen lung”, a declarat premierul.

„Se cuvine să mulțumesc miniștrilor și secretarilor de stat UDMR pentru ceea ce fac în Guvern și, mai ales, pentru colaborarea în proiectele de reformă economică și în cele din administrație”, a mai spus Bolojan.

România și Ungaria, „legate prin oameni”

Premierul consideră că UDMR a fost și rămâne o punte între România și Ungaria.

„Domnule prim-ministru (Viktor Orban – n.r.), țările noastre sunt legate prin oameni, prin istorie și prin economie, dar și prin responsabilitatea pe care o avem împreună să contribuim ca această parte a Europei să fie un spațiu al stabilității și al prosperității, iar asta înseamnă, între țările noastre, colaborare și respect reciproc și vă asigur de disponibilitatea Guvernului României de a merge pe acest drum, așa cum am discutat și la prima întâlnire pe care am avut-o”, a declarat Bolojan.

„Cred în viitorul României”

„UDMR a arătat de multe ori că poate fi un partener responsabil în guvernare și în administrația locală și de acest lucru avem nevoie și în perioada următoare – de responsabilitate, de colaborare – și mă bazez pe UDMR pentru acest lucru”, a mai spus Bolojan.

„Cred în viitorul României, o țară prosperă în care dezvoltarea locală și respectul dintre oameni și comunități stau la temelia ei. Vă doresc mult succes, atât dumneavoastră, cât și domnului președinte Kelemen Hunor, astăzi și în viitor! Doamne ajută!”, a încheiat premierul.