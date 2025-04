Bolojan, la prezentarea programului prezidențial al lui Crin Antonescu: „De când exercit această funcție am înțeles, din interior, că președintele are nevoie de trei lucruri importante” (VIDEO)

Președintele interimar Ilie Bolojan a fost prezent, miercuri, la evenimentul în cadrul căruia Crin Antonescu, candidatul coaliției PNL-PSD-UDMR la prezidențiale, pentru alegeri. Bolojan a susținut că, din poziția pe care o ocupă, și-a dat seama din interior că „președintele țării noastre are nevoie de trei lucruri importante”.

Bolojan, declarații la lansarea programului electoral al lui Crin Antonescu

„Sunt aici în calitate de președinte interimar al României, dar și de cetățean al țării noastre. De două luni de când exercit această funcție am înțeles, din interior mai ales, că președintele țării noastre are nevoie de trei lucruri importante. Are nevoie de înțelepciune, ca să reprezinte cu demnitate România în exterior, în așa fel încât să fim o țară de încredere, o țară respectată. Are nevoie de colaborare, pentru că fără o colaborare între cele două centre de putere care înseamnă Președinția, Guvernul și majoritatea parlamentară nu se pot face reforme, nu se pot crea infrastructuri, nu poți crea condiții pentru prosperitate”,a declarat Ilie Bolojan, potrivit

A treia calitate invocată de Bolojan pentru un președinte de țară e „să fie un om decent”, care să-i respecte pe români, să unească țara și să refacă încrederea în instituțiile statului.

„Aceste lucruri le-am înțeles din interior și sunt valabile pentru oricine va fi președintele României. Iar în calitate de cetățean am încredere în Crin Antonescu și am încredere că poate să fie un astfel de președinte”, a mai afirmat Bolojan.

Ce a spus Antonescu despre programul său prezidențial

În cadrul evenimentului, Crin Antonescu a afirmat că, deși e candidatul stabilității, programul său e un îndemn la schimbare.

„Deși sunt , acest program e străbătut de nevoia de schimbare. Vorbesc despre un nou mod de acțiune, de mentalitate, comportament al instituțiilor în raport cu cetățenii, un nou raport între stat și cetățeni, o nouă eră în diplomație, un nou model economic”, a explicat Antonescu.