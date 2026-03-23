Acasa » Politică »

Ana Maria
23 mart. 2026, 12:58
Bolojan, out? Decizie crucială în PSD pe 20 aprilie. Grindeanu: Nu vom vota guvernul minoritar. Ce a spus despre o alianță cu AUR
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Bolojan, out? Ce urmează până la votul decisiv din PSD
  2. De ce nu poate PSD schimba premierul
  3. Ce discuții va avea Grindeanu la Bruxelles

Bolojan, out? Social-democrații au decis, în cadrul ședinței Biroului Politic Național de luni, organizarea unei consultări interne esențiale pe 20 aprilie. Atunci, membrii partidului vor decide dacă PSD continuă colaborarea guvernamentală cu premierul Ilie Bolojan sau dacă va ieși de la guvernare.

Potrivit liderului partidului, Sorin Grindeanu, decizia finală va reflecta voința celor aproximativ 5.000 de membri consultați, iar reacția politică va fi una rapidă.

„Nu vom vota guvern minoritar și nu vom face alianță cu AUR”, a subliniat acesta.

Bolojan, out? Ce urmează până la votul decisiv din PSD

Până la momentul consultării, conducerea partidului va organiza mai multe întâlniri regionale pentru a analiza situația politică și performanța guvernării.

„De vineri vom avea întâlniri regionale care se vor finaliza până în 5 aprilie. După Paște vom mai avea două. În 20 aprilie va fi consultarea internă. Vom discuta despre toate scenariile posibile, inclusiv trecerea în opoziție. Mi-aș fi dorit să facem în weekend, dar colegii mi-au spus că e duminică încărcată cu tradiții, fiind prima după Paște.

Noi facem consultarea pentru PSD, pentru a ne clarifica drumul pe care să mergem după această perioadă de guvernare în această coaliție. Imediat după aceea vom acționa conform cu ce vor membrii PSD. Pleacă de la analiza noatră, vorbim de o autoevaluare, apoi o evaluare a întregii coaliții și activității Guvernului. Nu e bine să continui pe un drum, dacă se dovedește că e prost.
Am decis ca în timpul ședinței să avm încă o întâlnire de BPN care să pregătească data de 20 sub formă de întrebare sau întrebări, cum vor suna acele întrebări.”, a precizat liderul PSD.

De ce nu poate PSD schimba premierul

Sorin Grindeanu a explicat că PSD nu are în vedere schimbarea premierului Ilie Bolojan, chiar dacă partidul ar decide retragerea de la guvernare.

„Ilie Bolojan e premier cu voturile PSD, are această majoritate în parament cu voturile PSD, 45%.
Dacă cei 5.000 de membri PSD vor decide că nu mai putem continua în această formă, asta va fi decizia PSD. Vom vedea care va fi acțiunea politică imediat.
PSD nu poate cere înlocuirea lui Bolojan, va spune doar dacă mai participă sau nu în Guvernul Bolojan.
Nu vom vota guvernul minoritar, nu facem alianță cu AUR”, a mai spus Grindeanu.

Ce discuții va avea Grindeanu la Bruxelles

În paralel cu evoluțiile interne, liderul PSD urmează să plece la Bruxelles pentru discuții cu partenerii europeni, inclusiv cu Antonio Costa.

„Le voi prezenta situația la zi din România„, a spus liderul PSD.

Consultarea din 20 aprilie ar putea schimba radical configurația politică din România. PSD își analizează atât propria activitate, cât și funcționarea coaliției, iar o eventuală retragere ar putea duce la reconfigurări majore în Parlament.

