B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
PSD a decis când se va decide. Pe 20 aprilie, membrii PSD vor vota dacă mai continuă cu guvernarea Bolojan

Adrian A
23 mart. 2026, 11:28
Cuprins
  1. PSD a decis că va decide
  2. Social-democrații, cu sau fără Bolojan

PSD a mai amânat încă o dată votul privind eventuala debarcare a lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Oamenii lui Grindeanu au decis că vor vota în privința guvernării abia pe 20 aprilie.

PSD a decis că va decide

Biroul Permanent Naţional al partidului s-a reunit, la sediul central, într-o ședință cu miză uriașă pentru viitorul coaliției de guvernare. Cel puțin așa se anunța. Conducerea PSD urma să decidă calendarul pentru consultarea internă cu privire la ieşirea sau nu din guvernul condus de Ilie Bolojan.

Însă după ce au discutat vreo oră și ceva, liderii PSD au decis că vor vota într-un sens sau altul abia pe 20 aprilie.

Social-democrații, cu sau fără Bolojan

Sorin Grindeanu a declarat, că PSD va hotărî, în consultarea internă, dacă-l va mai susține pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier. Ei vor fi cei care vor stabili dacă este oportună schimbarea premierului.

Totodată, Grindeanu a menţionat că săptămâna viitoare va merge la Bruxelles pentru a informa Partidul Socialist European despre evaluarea internă. În opinia sa, „toate variantele sunt pe masă”. Grindeanu a subliniat că partdul său nu va susține un guvern minoritar și nici nu va face alianță cu AUR.

„O să merg şi la Bruxelles săptămâna viitoare, întâlniri cu colegii din PES, din Partidul Socialist European, să le expun cum stăm, întâlnire şi cu Antonio Costa, preşedinte al Consiliului, de asemenea socialist. Am să le expun lucrurile cu plusuri şi cu minusuri din coaliţie şi că vom intra în această evaluare internă. De asemenea, luni vom spune şi calendarul pe care îl avem săptămâna viitoare, de regionale în toată ţara, şi când vom face efectiv vot”, a menţionat Sorin Grindeanu.

Tags:
