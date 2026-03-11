Nu mai înțelege nimeni, nimic. George Simion, susținătorul americanilor, țipă acum că vin americanii (VIDEO)

Cei de la AUR schimbă macazul după cum le cade bine în politica românească. Așa că acum, odată cu anunțul americanilor privind folosirea bazei Kogălniceanu, țipă că de ce vin americanii. Și că partidele de la putere ne bagă în război. Și mai păcălește Simion niște români…

Simion nu mai vrea americani. Începând de ieri…

Susținător al lui Trump, al mișcării MAGA, al orice înseamnă SUA sub Trump, George Simion a schimbat brusc macazul. Și se urcă pe frica românilor de război. Așa că acum țipă în gura mare că vin americanii și intrăm în război.

Dar ca să nu pară chiar haotic, Simion bagă PSD-ul la înaintare și avertizează că partidul lui Grindeanu ne bagă în război. O incoerență totală în fuga de a mai atrage niște români de partea lui. Ceea ce și evidențiază părerea lui despre români…

„Atenție, dragi prieteni, lăsând la o parte pe acești mincinoși din spatele meu, atenție, atenție, atenție în perioada următoare la partidul trădător PSD. E gata partidul trădător PSD, după o întâlnire avută astăzi în Parlamentul României, e gata să accepte intrarea României în război.

Partidul trădător PSD vrea pe repede înainte, fără să ne anunțe, fără să ne consulte, fără să ne arate ce o să voteze mâine (miercuri, 11 martie, n.r.), atacarea Iranului din bazele din România. E bine așa, pe repede înainte, e bine, așa, ca România să intre în război? Nu e bine, dragi prietene. Nu-i bine.”, afirmă George Simion, în mesajul său video.

Când sunt buni americanii pentru Simion. Și când nu…

Asta s-a întâmplat ieri. Când a descoperit că e „o pâine de mâncat” din frica românilor de război. Nu mai contează că acum se poziționează împotriva americanilor și a lui Trump, la a cărui ușă zgândărea chiar zilele trecute.

Brusc, Trump nu mai e bun. brusc, americanii sunt răi, brusc, nu vrem să ne aliem cu americanii.

Până acum era altfel. Simion era convins că americanii erau buni. Și noi eram răi că nu îi dădeam țara pe tavă lui Trump, așa cum voia liderul AUR. Acum același lider AUR ne ceartă că … dăm țara pe tavă lui Trump.

De la începutul anului, Simion este mai prezent la Washington decât la București, unde repetă o serie de minciuni și își denigrează țara ca un suveranist și patriot adevărat. La sfârșitul lunii ianuarie, liderul AUR a anunțat chiar că partidul său va deschide un sediu la Washington.

„România este într-o situație în care nu mai avem democrație, în care alegerile au fost anulate, în care, chiar dacă avem mâine alegeri, ele nu vor fi libere, în care poporul român nu se poate exprima, în care trebuie să luăm niște hotărâri, cu cine suntem, de partea cui…

Și în acest moment, doar administrația Trump și doar ideea de normalitate și de lume liberă ne mai poate salva”, clama liderul doar acum câteva zile înainte.

Vă mai amintim că același George Simion a fost foarte fericit să împartă tortul Groenlandei cu Trump, a fost extrem de încântat și chiar a mulțumit Americii pentru eliminarea României din programul Visa Waiver.

Ca să nu mai spunem de Georgescu…

Și în context ne amintim și de idolul lui Simion, Călin Georgescu, care chiar îl chema pe Trump să atace România, pe modelul Venezuelei.

În urmă cu 6 luni am spus că Statele Unite se vor întoarce la doctrina Monroe, iar exact asta s-a întâmplat în Venezuela. Președintele Trump a demonstrat că nu acceptă furtul de alegeri și ca o țară să fie confiscată de mafie și de rețelele globaliste.

Azi în Venezuela, mâine în Europa de Vest, poate în Europa de Est, înainte ca soarele să răsară.”, a clamat , la începutul lui ianuarie.