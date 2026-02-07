Risc de recesiune în România, avertizează care spune că economia țării este în pericol din cauza tăierilor și a taxelor mari. Liderul PSD afirmă că oamenii cumpără tot mai puțin de cinci luni de zile, lucru care nu s-a mai întâmplat de la criza din anul 2010. El dă vina pe deciziile luate de guvernul lui Ilie Bolojan, cum ar fi mărirea TVA și a prețului la benzină și motorină.

Scăderea consumului accentuează acest risc de recesiune

Potrivit , Mihai Fifor susține că puterea de cumpărare a românilor s-a prăbușit, iar costul vieții a explodat. Astfel, principalul motor economic al țării riscă să scadă și mai mult. Conform liderului social-democrat, economia românească este mult mai vulnerabilă la scăderea cererii interne decât alte state europene. La noi în țară, economia se bazează pe ce cumpără oamenii mult mai mult decât în restul Europei, așa că atunci când românii nu mai au bani, întreaga economie are imediat de suferit. Dacă guvernul ignoră problemele oamenilor, aceste taxe pot bloca economia și pot băga țara în criză foarte repede.

„Riscul intrării României în recesiune tehnică este astăzi cât se poate de iminent și de grav. Avem deja cinci luni consecutive de scădere a consumului – cea mai lungă serie de la criza din 2010”, a scris Mihai Fifor, sâmbătă pe Facebook.

Mihai Fifor critică măsurile luate de premier

Liderul PSD l-a criticat pe Ilie Bolojan și a spus că premierul se preface că renunță la tăieri doar pentru că se teme că va pierde voturi. Fifor crede că premierul nu mai are cum să ascundă problemele economice, după ce măsurile luate până acum au lăsat românii fără bani în buzunare. El a mai spus că acest mod de a conduce a stricat liniștea țării și i-a făcut pe oameni să nu mai știe ce se va întâmpla cu banii lor.

Ce soluții există

Pentru a evita prăbușirea economiei, social-democrații propun implementarea unor programe urgente de stimulare a investițiilor și de protejare a veniturilor pentru pensionari și copii. Fifor explică faptul că sprijinirea categoriilor vulnerabile produce un efect de multiplicare în economie, deoarece fiecare leu acordat se întoarce direct în consum. În viziunea sa, relansarea cererii interne este singura cale pentru a îndepărta pericolul unei crize economice profunde și pentru a asigura stabilitatea financiară a României.