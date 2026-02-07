B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Mihai Fifor: România este în risc de recesiune din cauza taxelor mari și a tăierilor de bani

Mihai Fifor: România este în risc de recesiune din cauza taxelor mari și a tăierilor de bani

Flavia Codreanu
07 feb. 2026, 12:03
Mihai Fifor: România este în risc de recesiune din cauza taxelor mari și a tăierilor de bani
Președintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor. Sursa foto: Fifor Mihai / Facebook

Risc de recesiune în România, avertizează Mihai Fifor, care spune că economia țării este în pericol din cauza tăierilor și a taxelor mari. Liderul PSD afirmă că oamenii cumpără tot mai puțin de cinci luni de zile, lucru care nu s-a mai întâmplat de la criza din anul 2010. El dă vina pe deciziile luate de guvernul lui Ilie Bolojan, cum ar fi mărirea TVA și a prețului la benzină și motorină.

Scăderea consumului accentuează acest risc de recesiune

Potrivit digi24, Mihai Fifor susține că puterea de cumpărare a românilor s-a prăbușit, iar costul vieții a explodat.  Astfel,  principalul motor economic al țării riscă să scadă și mai mult. Conform liderului social-democrat, economia românească este mult mai vulnerabilă la scăderea cererii interne decât alte state europene. La noi în țară, economia se bazează pe ce cumpără oamenii mult mai mult decât în restul Europei, așa că atunci când românii nu mai au bani, întreaga economie are imediat de suferit. Dacă guvernul ignoră problemele oamenilor, aceste taxe pot bloca economia și pot băga țara în criză foarte repede.

„Riscul intrării României în recesiune tehnică este astăzi cât se poate de iminent și de grav. Avem deja cinci luni consecutive de scădere a consumului – cea mai lungă serie de la criza din 2010”, a scris Mihai Fifor, sâmbătă pe Facebook.

Mihai Fifor critică măsurile luate de premier 

Liderul PSD l-a criticat pe Ilie Bolojan și a spus că premierul se preface că renunță la tăieri doar pentru că se teme că va pierde voturi. Fifor crede că premierul nu mai are cum să ascundă problemele economice, după ce măsurile luate până acum au lăsat românii fără bani în buzunare. El a mai spus că acest mod de a conduce a stricat liniștea țării și i-a făcut pe oameni să nu mai știe ce se va întâmpla cu banii lor.

Ce soluții există

Pentru a evita prăbușirea economiei, social-democrații propun implementarea unor programe urgente de stimulare a investițiilor și de protejare a veniturilor pentru pensionari și copii. Fifor explică faptul că sprijinirea categoriilor vulnerabile produce un efect de multiplicare în economie, deoarece fiecare leu acordat se întoarce direct în consum. În viziunea sa, relansarea cererii interne este singura cale pentru a îndepărta pericolul unei crize economice profunde și pentru a asigura stabilitatea financiară a României.

Tags:
Citește și...
Fost magistrat denunță presiunile guvernului Bolojan asupra Curții Constituționale: „Instituţiile pot coresponda cu CCR numai dacă li se cere”
Politică
Fost magistrat denunță presiunile guvernului Bolojan asupra Curții Constituționale: „Instituţiile pot coresponda cu CCR numai dacă li se cere”
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a dezvăluit ce nereguli au fost descoperite la Batalionul 52 Tisa: „Lucrurile astea sunt grave”
Politică
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a dezvăluit ce nereguli au fost descoperite la Batalionul 52 Tisa: „Lucrurile astea sunt grave”
Mai există șanse să obținem milioanele de euro din PNRR? Răspunsul ministrului Dragoș Pîslaru: „Există această posibilitate ca România să facă toate demersurile necesare” (VIDEO)
Politică
Mai există șanse să obținem milioanele de euro din PNRR? Răspunsul ministrului Dragoș Pîslaru: „Există această posibilitate ca România să facă toate demersurile necesare” (VIDEO)
Românul din cercul lui Trump, dezvăluiri despre întâlnirea cu Simion: „Trey Trainor a spus: Dacă George Simion era american, îl arestam pe loc”
Politică
Românul din cercul lui Trump, dezvăluiri despre întâlnirea cu Simion: „Trey Trainor a spus: Dacă George Simion era american, îl arestam pe loc”
Maia Sandu, replică la controversatul raport al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților. Libertatea de expresie este pentru oameni, nu pentru conturi false
Politică
Maia Sandu, replică la controversatul raport al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților. Libertatea de expresie este pentru oameni, nu pentru conturi false
Prima reacție a Guvernului, după acuzațiile lansate de Lia Savonea la adresa lui Bolojan privind pensiile magistraților
Politică
Prima reacție a Guvernului, după acuzațiile lansate de Lia Savonea la adresa lui Bolojan privind pensiile magistraților
ÎCCJ, condusă de Lia Savonea, l-a certat pe Ilie Bolojan, după scrisoarea trimisă către CCR. Ce i-a cerut premierului
Politică
ÎCCJ, condusă de Lia Savonea, l-a certat pe Ilie Bolojan, după scrisoarea trimisă către CCR. Ce i-a cerut premierului
Cum vrea Miruță să-i convingă pe militarii aflați în pragul pensionării să mai rămână în sistem (VIDEO)
Politică
Cum vrea Miruță să-i convingă pe militarii aflați în pragul pensionării să mai rămână în sistem (VIDEO)
Miruță, replică în scandalul blocului construit pe raza radarului militar: Eu n-am acuzat Primăria Craiova. Nu știu de ce Olguța Vasilescu își pune așa vehement mâinile în cap. Poate vom afla în perioada următoare (VIDEO)
Politică
Miruță, replică în scandalul blocului construit pe raza radarului militar: Eu n-am acuzat Primăria Craiova. Nu știu de ce Olguța Vasilescu își pune așa vehement mâinile în cap. Poate vom afla în perioada următoare (VIDEO)
VIDEO: Alina Gorghiu s-a ales cu o plângere la CNCD după ce i-a numit pe șefii PNL „misogini și labagii”. Un liberal a depus sesizarea
Politică
VIDEO: Alina Gorghiu s-a ales cu o plângere la CNCD după ce i-a numit pe șefii PNL „misogini și labagii”. Un liberal a depus sesizarea
Ultima oră
12:44 - America sub marca Trump: Tot ce vrea președintele american să fie redenumit după el
11:30 - Sterilizare gratuită pentru animale în Cluj: Cum pot proprietarii de câini să scape de amenzi și să prevină abandonul
10:30 - Sfântul Partenie, 7 februarie, tămăduitorul de la Lampsac: Minunea ochiului salvat și smerenia care a înfrânt diavolul
10:02 - Vremea 7 februarie: Temperaturi între 2 și 12 grade, precipitații mixte și risc de polei în Moldova și Transilvania
09:33 - Schimbare de strategie sub amenințarea închisorii: Bill și Hillary Clinton acceptă audierile în cazul Epstein
09:07 - Explozie la un bloc din Chitila: Zeci de oameni evacuați și două victime transportate la spital
08:39 - 5 tone de dolari cash cu trenul și vaporul: O investiție secretă prin care Moscova a sfidat sancțiunile americane
00:01 - Fost magistrat denunță presiunile guvernului Bolojan asupra Curții Constituționale: „Instituţiile pot coresponda cu CCR numai dacă li se cere”
23:34 - Gafă uriașă a Comitetului Olimpic Român. Olimpiada de iarnă a fost mutată la… Corina
23:23 - O zi cu adevărat incredibilă pentru un bărbat. A câștigat de trei ori la loto și a devenit milionar: „M-am bucurat atât de tare”