Întâlnirea între Trump și Nicușor Dan la Washington e în curs de pregătire, iar în cadrul acesteia ar urma să fie abordate mai multe subiecte – economice, militare, respectiv programul Visa Waiver, a declarat consilierul prezidențial Cristian Diaconescu.

Ce a spus Diaconescu despre interesele României

Consilierul prezidențial a declarat că România și SUA au interese de securitate comune în regiune, iar țara noastră e determinată să investească în Apărare.

„Interesele de securitate ale României sunt bine înțelese și coincid cu cele ale Statelor Unite în legătură cu această regiune. În al doilea rând, România, inclusiv din punct de vedere al programelor militare, , se află pe locul doi după Polonia privind determinarea politică guvernamentală în ceea ce privește înzestrarea, dotarea și creșterea capacității de răspuns”, a declarat Cristian Diaconescu, pentru Digi24.

Ce subiecte ar urma să fie abordate la întâlnirea între Trump și Nicușor Dan

Diaconescu a mai afirmat că președintele Nicușor Dan își dorește ca în Statele Unite să fie una de substanță, nu doar de imagine.

În cadrul vizitei lui Dan în SUA va fi discutat și un pachet economic, „dar, evident, din acest punct de vedere, nu numai Administrația Prezidențială trebuie să aibă un răspuns. Este o chestiune care ține până la urmă și de Guvern, și de autoritățile din România, pentru că obligatoriu, ceea ce ne angajăm, așa cum și partea americană o face, trebuie să se întâmple, trebuie să se implementeze. Ceea ce partea americană dorește să vină de la România este predictibilitate, în sensul unor înțelegeri pe mai multe paliere, care să fie în timp implementate, fără a fi nevoie de sistări, nuanțări etc.”.

Cristian Diaconescu a mai afirmat că „în mod evident” va fi discutat și .

„Absolut toate elementele, de la prezența militară americană în România la sistemul de vize. Da, și în ceea ce privește componentele care țin inclusiv de garanțiile de securitate, pentru că, în opinia noastră, garanțiile de securitate legate de Ucraina, fiind un stat de frontieră, trebuie, într-o formă sau alta, să cuprindă și România. Finlandezii mi-au spus că și ei sunt de aceeași părere, polonezii la fel. Deci, garanțiile de securitate, practic trebuie să determine Federația Rusă să treacă la masa negocierilor”, a mai afirmat consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, pentru .