B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Întâlnirea între Trump și Nicușor Dan e în pregătire, spune consilierul prezidențial Cristian Diaconescu: „Președintele dorește o vizită de substanță, nu de imagine”

Întâlnirea între Trump și Nicușor Dan e în pregătire, spune consilierul prezidențial Cristian Diaconescu: „Președintele dorește o vizită de substanță, nu de imagine”

Traian Avarvarei
04 oct. 2025, 16:39
Întâlnirea între Trump și Nicușor Dan e în pregătire, spune consilierul prezidențial Cristian Diaconescu: „Președintele dorește o vizită de substanță, nu de imagine”
Cristian Diaconescu a anunțat că întâlnirea între Trump și Dan e în pregătire. Cei doi președinți s-au văzut deja la summitul NATO de la Haga. Sursa foto: Nicusor Dan / Facebook
Cuprins
  1. Ce a spus Diaconescu despre interesele României
  2. Ce subiecte ar urma să fie abordate la întâlnirea între Trump și Nicușor Dan

Întâlnirea între Trump și Nicușor Dan la Washington e în curs de pregătire, iar în cadrul acesteia ar urma să fie abordate mai multe subiecte – economice, militare, respectiv programul Visa Waiver, a declarat consilierul prezidențial Cristian Diaconescu.

Ce a spus Diaconescu despre interesele României

Consilierul prezidențial a declarat că România și SUA au interese de securitate comune în regiune, iar țara noastră e determinată să investească în Apărare.

„Interesele de securitate ale României sunt bine înțelese și coincid cu cele ale Statelor Unite în legătură cu această regiune. În al doilea rând, România, inclusiv din punct de vedere al programelor militare, respectiv SAFE, se află pe locul doi după Polonia privind determinarea politică guvernamentală în ceea ce privește înzestrarea, dotarea și creșterea capacității de răspuns”, a declarat Cristian Diaconescu, pentru Digi24.

Ce subiecte ar urma să fie abordate la întâlnirea între Trump și Nicușor Dan

Diaconescu a mai afirmat că președintele Nicușor Dan își dorește ca această vizită în Statele Unite să fie una de substanță, nu doar de imagine.

În cadrul vizitei lui Dan în SUA va fi discutat și un pachet economic, „dar, evident, din acest punct de vedere, nu numai Administrația Prezidențială trebuie să aibă un răspuns. Este o chestiune care ține până la urmă și de Guvern, și de autoritățile din România, pentru că obligatoriu, ceea ce ne angajăm, așa cum și partea americană o face, trebuie să se întâmple, trebuie să se implementeze. Ceea ce partea americană dorește să vină de la România este predictibilitate, în sensul unor înțelegeri pe mai multe paliere, care să fie în timp implementate, fără a fi nevoie de sistări, nuanțări etc.”.

Cristian Diaconescu a mai afirmat că „în mod evident” va fi discutat și subiectul vizelor.

„Absolut toate elementele, de la prezența militară americană în România la sistemul de vize. Da, și în ceea ce privește componentele care țin inclusiv de garanțiile de securitate, pentru că, în opinia noastră, garanțiile de securitate legate de Ucraina, fiind un stat de frontieră, trebuie, într-o formă sau alta, să cuprindă și România. Finlandezii mi-au spus că și ei sunt de aceeași părere, polonezii la fel. Deci, garanțiile de securitate, practic trebuie să determine Federația Rusă să treacă la masa negocierilor”, a mai afirmat consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, pentru Digi24.

Tags:
Citește și...
Decizia organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei aparține exclusiv premierului, spune Daniel Băluță (VIDEO)
Politică
Decizia organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei aparține exclusiv premierului, spune Daniel Băluță (VIDEO)
Nicuşor Dan, la Romanian Creative Week. Președintele susține importanța industriilor creative
Politică
Nicuşor Dan, la Romanian Creative Week. Președintele susține importanța industriilor creative
Ilie Bolojan a anunțat când vor crește pensiile și salariile în România: „Vrem să avem mai mulţi bani la bugetul de stat”
Politică
Ilie Bolojan a anunțat când vor crește pensiile și salariile în România: „Vrem să avem mai mulţi bani la bugetul de stat”
George Simion a prezentat un contraraport la raportul prezentat de Nicușor Dan privind anularea alegerilor. Ce acuzații aduce: “Va fi tradus în toate limbile”
Politică
George Simion a prezentat un contraraport la raportul prezentat de Nicușor Dan privind anularea alegerilor. Ce acuzații aduce: “Va fi tradus în toate limbile”
Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu omologul sârb. Documentul important semnat de cei doi miniștri (VIDEO)
Politică
Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu omologul sârb. Documentul important semnat de cei doi miniștri (VIDEO)
Simion și-a anulat abonamentul la Netflix: „Îi îndemn pe toți să facă la fel”. Reacțiile ironice din online (FOTO)
Politică
Simion și-a anulat abonamentul la Netflix: „Îi îndemn pe toți să facă la fel”. Reacțiile ironice din online (FOTO)
Ilie Bolojan, despre raportul Departamentului de Stat al SUA privind corupția din România: „Parchetele și instituțiile care au competențe să vâneze astfel de oameni trebuie să își facă datoria” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, despre raportul Departamentului de Stat al SUA privind corupția din România: „Parchetele și instituțiile care au competențe să vâneze astfel de oameni trebuie să își facă datoria” (VIDEO)
Ilie Bolojan a prezentat planurile pentru următoarele 100 de zile. Ce măsuri vor fi implementate (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a prezentat planurile pentru următoarele 100 de zile. Ce măsuri vor fi implementate (VIDEO)
Ilie Bolojan, despre întârzierea reformelor promise: „Dacă am fi avut un singur partid în guvernare, sigur anumite decizii ar fi fost luate mai repede” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, despre întârzierea reformelor promise: „Dacă am fi avut un singur partid în guvernare, sigur anumite decizii ar fi fost luate mai repede” (VIDEO)
Elevii din clasele primare vor avea ore suplimentare. Ce presupune noul ordin al Ministerului Educației
Politică
Elevii din clasele primare vor avea ore suplimentare. Ce presupune noul ordin al Ministerului Educației
Ultima oră
16:06 - Cine este românca premiată la Paris Fashion Week 2025. Află povestea din spatele colecției „The Artist”
15:27 - Decizia organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei aparține exclusiv premierului, spune Daniel Băluță (VIDEO)
15:01 - Stațiunea Elenite, măturată de ape. Inundații catastrofale pe litoralul bulgăresc, bilanț tragic (VIDEO)
14:56 - Noi rute alternative de circulație în Piața Unirii
14:24 - Un tren a fost lovit de drone rusești în Sumî. Cel puțin 30 de victime, anunță Zelenski (VIDEO)
13:56 - Tragedie în Parcul Național Yosemite! Cădere mortală pe El Capitan, transmisă live pe TikTok
13:21 - Pană majoră de curent la munte. Localități turistice fără energie electrică de aproape 24 de ore: „Este o situație de urgență”
12:24 - Reacția lui Gigi Becali, după ce ANAF a intrat în posesia imobilului familiei Iohannis: „Pentru ce l-am votat noi pe el?”
11:48 - Ministerul Educației anunță că nu au fost anulate posturi de titulari în anul școlar 2025–2026
10:59 - Doi medici stomatologi au fost reţinuţi după ce ar fi făcut intervenţii estetice ilegale pe pacienţi