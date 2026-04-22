”Cadoul” ministrului PSD Ciprian Șerban, înainte de demisie: E oficial, călătoria cu metroul se scumpește substanțial din nou

Traian Avarvarei
22 apr. 2026, 18:51
”Cadoul” ministrului PSD Ciprian Șerban, înainte de demisie: E oficial, călătoria cu metroul se scumpește substanțial din nou
Ciprian Șerban (PSD). Sursa foto: Ciprian Șerban / Facebook
Cuprins
  1. Iar se scumpesc biletele la metrou…
  2. Cum a motivat Metrorex că e nevoie de o nouă majorare de preț

Cu o zi înainte să-și dea demisia, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban (PSD), a aprobat cererea Metrorex ca biletele de metrou să se scumpească substanțial. Iar.

Iar se scumpesc biletele la metrou…

Din 1 mai, o călătorie cu metroul va fi cu 40% mai scumpă decât e acum. Asta deși biletele s-au scumpit semnificativ și în ianuarie 2025.

Cu cât se vor scumpi biletele de metrou:

  • O călătorie: 5 → 7 lei
  • Două călătorii: 10 → 14 lei
  • 10 călătorii: 40 → 55 lei

Sunt creșteri de preț semnificative și la abonamente:

  • Abonament 24 ore: 12 → 18 lei
  • Abonament 72 ore: 35 → 50 lei
  • Abonament săptămânal: 45 → 60 lei
  • Abonament lunar: 100 → 140 lei
  • Abonament 6 luni: 500 → 700 lei
  • Abonament anual: 900 → 1.300 lei

Cum a motivat Metrorex că e nevoie de o nouă majorare de preț

Scumpierea a fost cerută de Consiliul de Administrație al Metrorex, iar ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a aprobat-o. Informația a fost confirmată de ministru, pentru HotNews.

În motivare, Metrorex explică faptul că i-au crescut foarte mult cheltuielile, inclusiv din cauza scumpirilor la energie, combustibil și apă, iar subvenția aprobată de la stat nu acoperă aceste cheltuieli.

„Măsura de ajustare a tarifelor de călătorie cu metroul, va conduce la o creştere lunară a veniturilor proprii cu circa 10,27 milioane lei, valoare ce va contribui la diminuarea deficitului de finanţare şi un grad mai mare de acoperire a cheltuielilor de asigurare a serviciului public de transport călători cu metroul în condiții de siguranță”, a mai susținut Metrorex.

