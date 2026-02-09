Călin Georgescu va afla în cursul zilei de luni, 9 ianuarie, dacă va începe procesul în care este acuzat de ă. Tribunalul București urmează să se pronunțe dacă dosarul va merge în instanță sau va fi returnat Parchetului.

Emoții pentru Călin Georgescu

Tribunalul București urmează să stabilească dacă pentru propagandă legionară intră la judecată sau dacă va fi trimis pentru completarea cercetărilor. Avocații lui Călin Georgescu au făcut cerere pentru ca dosarul acesta să fie refăcut. Vineri, cei doi judecători care analizau probele au avut opinii divergente. Drept urmare, decizia va fi luată de un al treilea magistrat, într-un complet de divergență.

„Constată ivită divergența urmând ca judecarea cauzei să se reia în complet de divergență. Stabilește termen la data de 09.02.2026, ora 11:00, pentru când va fi citat contestatorul și încunoștințat avocatul ales”, a fost soluția pe scurt a .

Avocații lui Georgescu au făcut contestație la decizia din decembrie 2025 a Judecătoriei Sectorului 1. Instanța inițială a respins toate excepțiile ridicate de fostul candidat, hotărând că poate începe procesul.

„Respinge cererile și excepțiile formulate de inculpatul Georgescu Călin, ca neîntemeiate (…) Constată legalitatea sesizării instanței (…) Constată legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Dispune începerea judecății cauzei față de inculpatul Georgescu Călin”, se arăta în decizia Judecătoriei Sectorului 1.

Fostul candidat acuzat de propagandă legionară

Călin Georgescu a fost trimis în judecată sub control judiciar, în 2 iulie 2025, de către Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție. El a fost acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale).

Deși au trecut mai bine de șapte luni de când rechizitoriul său a fost trimis instanței de , procesul nu a început încă. Mai grav, foarte probabil, dosarul va fi retrimis procurorilor pentru a relua urmărirea penală, așa cum s-a mai întâmplat în cazuri cu miză.

Dosarul s-a împotmolit la Tribunalul București, în camera preliminară. Acum, decizia va fi luată de un colectiv de trei judecători – în completul de divergență. Acest tip de complet se reunește pentru a soluționa litigiile în care cei doi judecători inițiali au opinii diferite. Divergența intervenine deoarece magistrații nu se pot pune de acord cu privire la probele care ar trebui excluse sau cu privire la actele de urmărire penală.

Acuzațiile care îl vizează pe Călin Georgescu

Procurorii susțin că, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025, în repetate rânduri, Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe, precum:

mobilizarea în masă a naţiunii în vederea regenerării şi renaşterii acesteia prin palingeneză – crearea omului nou, sub cupola misticismului creştin ortodox, inclusiv prin acceptarea implicită a folosirii unor mijloace violente;

necesitatea emergenţei unui lider carismatic, predestinat şi autoritar, apt să pună în operă acest proces;

glorificarea excesivă a trecutului istoric prin contrast cu situaţia prezentă, caracterizată de afectarea profundă a demnităţii comunităţii naţionale şi de plasarea acesteia în sfera statutului de victimă, ca urmare a acţiunilor unor inamici ai statului, artificial identificaţi sub forma unor actori statali externi;

ultranaţionalismul populist având la bază un nucleu mitic creştin;

cultul mareşalului Ion Antonescu, persoană condamnată definitiv pentru crime de război, elogiind persoana acestuia, prezentându-l drept erou naţional şi reproducând, prin imitaţie, aproape până la identitate, nu doar cuvintele, ci şi gesturile şi tonul vocii sale şi efectuând salutul legionar cu ocazia unui discurs susţinut în faţa unei mulţimi de protestatari la adresa restricţiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus, în Piaţa Universităţii din Bucureşti, la data de 2 octombrie 2021.

„În mod concret, s-a reţinut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvenţa sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa”, susţin procurorii.

Acuzații de subminare a ordinii constituționale

Într-un alt dosar, Călin Georgescu este acuzat, alături de mercenarul Horațiu Potra și de alți inculpați, de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

În 21 ianuarie, aceștia au fost duși la Curtea de Apel București, unde un judecător a analizat, în cameră preliminară, probe și înscrisuri depuse la dosar.

Anterior, la termenul din 22 decembrie 2025, judecătorul de cameră preliminară a încuviințat cererea formulată de Horațiu Potra privind depunerea la dosar a unui stick de memorie. Acesta conține două înregistrări video. Totodată judecătorul a dispus citarea unui martor-asistent la percheziția din 26 februarie 2025 de la locuința din Mediaș a lui Potra.

Curtea de Apel București a stabilit termen la 11 februarie.