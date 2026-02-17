Băsescu nu susține tăierea normei de hrană pentru militari și polițiști: „Este o ticăloșie” (VIDEO)

Traian Băsescu consideră că tăierea normei de hrană pentru cadrele MApN și MAI reprezintă o ticăloșie. Acest subiect a fost un nou motiv de ceartă în coaliția de guvernare.

Traian Băsescu nu susține tăierea normei de hrană

nu vede cu ochi buni inițiativa premierului Ilie Bolojan de a tăia pentru militari și polițiști. În opinia sa, o astfel de măsură ar reprezenta o mare ticăloșie, dat fiind specificul activității militarilor și cadrelor MAI. Propunerea premierului de a tăia norma de hrană pentru lucrătorii bugetari, inclusiv pentru militari și polișiști a provocat un nou scandal în coaliția de guvernare.

De această dată s-au opus inclusiv reprezentanții USR care de regulă acceptau orice le punea premierul pe masă. Atât Dominic Fritz, cât și Radu Miruță s-au opus tăierii acestor beneficii pentru militari și polițiști. Disputa a avut loc și la Palatul Cotroceni, unde liderii coaliției au fost convocați de președintele Nicușor Dan. În fața acestora, premierul s-a văzut nevoit să renunțe.

„Anularea normei de hrană la Armată și la Interne ar fi o ticăloșie. Nu poți să-i spui militarului pe care îl ții la aplicații la Cincu, că nu mai are normă de hrană. Sigur funcționărimea de la birourile armatei se poate lipsi. Poate să meargă la popota ministerului și să-și comande ce vrea să mănânce și să plătească”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte nu vede politicieni la deszăpezire

Traian Băsescu a comentat despre inițiativa lui Ilie Bolojan spunând că nu poate fi aplicată militarilor și polițiștilor. El a arătat că, în acest moment, nu politicienii care beneficiază de toate privilegiile, fără să suporte nici o reducere, sunt pe stradă, ci polițiștii, cărora premierul vrea să le taie norma de hrană.

„Dar militarului care este în poziția de a fi trupă operativă nu ai cum să-i tai norma de hrană cum nu poți să-i tai nici polițistului care stă de dimineață până seara. Acum, când ninge să știți că nu este vreun politician pe stradă. Sunt polițiști. Așa că vine un deștept care spune hai să le tăiem norma de hrană”, a mai spus fostul președinte.

El s-a arătat de acord că trebuie luate măsuri pentru a rezolva problema deficitului bugetar. Însă, a precizat, atunci când face acest lucru Ilie Bolojan ar trebui să-i privească în fața pe oamenii pe care îi vizează.

„Altfel sunt de acord că Bolojan trebuie să ia măsuri, dar trebuie să te mai uiți și în ochii oamenilor când iei măsurile astea”, a spus Băsescu.

Traian Băsescu se alătură opiniei majoritare

Liderii coaliției de guvernare s-au opus măsurii de tăiere a normei de hrană pe care a propus-o Ilie Bolojan, în cazul militarilor și polițiștilor, în special. Kelemen Hunor, președintele UDMR a precizat că suma economisită astfel ar ajunge la 2,4 – 2,5 miliarde de lei. Conform calculelor Ministerului de Finanțe, impactul bugetar ar fi doar de 0,12% din PIB.

„Dintre toți cei care au această normă, o treime și un pic înseamnă Armata și Internele. În jur de 800 de milioane de lei”, a explicat Hunor.

, Radu Miruţă, a spus că nu este de acord cu eliminarea normei de hrană, nici măcar pentru o parte a angajatilor din sistem. El a spus că se pot face economii din alte activități ale armatei.