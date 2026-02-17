B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Băsescu nu susține tăierea normei de hrană pentru militari și polițiști: „Este o ticăloșie” (VIDEO)

Băsescu nu susține tăierea normei de hrană pentru militari și polițiști: „Este o ticăloșie” (VIDEO)

Adrian Teampău
17 feb. 2026, 22:01
Băsescu nu susține tăierea normei de hrană pentru militari și polițiști: „Este o ticăloșie” (VIDEO)
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. Traian Băsescu nu susține tăierea normei de hrană
  2. Fostul președinte nu vede politicieni la deszăpezire
  3. Traian Băsescu se alătură opiniei majoritare

Traian Băsescu consideră că tăierea normei de hrană pentru cadrele MApN și MAI reprezintă o ticăloșie. Acest subiect a fost un nou motiv de ceartă în coaliția de guvernare.

Traian Băsescu nu susține tăierea normei de hrană

Fostul președinte al României nu vede cu ochi buni inițiativa premierului Ilie Bolojan de a tăia norma de hrană pentru militari și polițiști. În opinia sa, o astfel de măsură ar reprezenta o mare ticăloșie, dat fiind specificul activității militarilor și cadrelor MAI. Propunerea premierului Ilie Bolojan de a tăia norma de hrană pentru lucrătorii bugetari, inclusiv pentru militari și polișiști a provocat un nou scandal în coaliția de guvernare.

De această dată s-au opus inclusiv reprezentanții USR care de regulă acceptau orice le punea premierul pe masă. Atât  Dominic Fritz, cât și Radu Miruță s-au opus tăierii acestor beneficii pentru militari și polițiști. Disputa a avut loc și la Palatul Cotroceni, unde liderii coaliției au fost convocați de președintele Nicușor Dan. În fața acestora, premierul s-a văzut nevoit să renunțe.

„Anularea normei de hrană la Armată și la Interne ar fi o ticăloșie. Nu poți să-i spui militarului pe care îl ții la aplicații la Cincu, că nu mai are normă de hrană. Sigur funcționărimea de la birourile armatei se poate lipsi. Poate să meargă la popota ministerului și să-și comande ce vrea să mănânce și să plătească”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte nu vede politicieni la deszăpezire

Traian Băsescu a comentat despre inițiativa lui Ilie Bolojan spunând că nu poate fi aplicată militarilor și polițiștilor. El a arătat că, în acest moment, nu politicienii care beneficiază de toate privilegiile, fără să suporte nici o reducere, sunt pe stradă, ci polițiștii, cărora premierul vrea să le taie norma de hrană.

„Dar militarului care este în poziția de a fi trupă operativă nu ai cum să-i tai norma de hrană cum nu poți să-i tai nici polițistului care stă de dimineață până seara. Acum, când ninge să știți că nu este vreun politician pe stradă. Sunt polițiști. Așa că vine un deștept care spune hai să le tăiem norma de hrană”, a mai spus fostul președinte.

El s-a arătat de acord că trebuie luate măsuri pentru a rezolva problema deficitului bugetar. Însă, a precizat, atunci când face acest lucru Ilie Bolojan ar trebui să-i privească în fața pe oamenii pe care îi vizează.

„Altfel sunt de acord că Bolojan trebuie să ia măsuri, dar trebuie să te mai uiți și în ochii oamenilor când iei măsurile astea”, a spus Băsescu.

Traian Băsescu se alătură opiniei majoritare

Liderii coaliției de guvernare s-au opus măsurii de tăiere a normei de hrană pe care a propus-o Ilie Bolojan, în cazul militarilor și polițiștilor, în special. Kelemen Hunor, președintele UDMR a precizat că suma economisită astfel ar ajunge la 2,4 – 2,5 miliarde de lei. Conform calculelor Ministerului de Finanțe, impactul bugetar ar fi doar de 0,12% din PIB.

„Dintre toți cei care au această normă, o treime și un pic înseamnă Armata și Internele. În jur de 800 de milioane de lei”, a explicat Hunor.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a spus că nu este de acord cu eliminarea normei de hrană, nici măcar pentru o parte a angajatilor din sistem. El a spus că se pot face economii din alte activități ale armatei.

Tags:
Citește și...
Inflația se va reduce până la finalul anului. Bolojan crede că indicele va scădea la 4%
Politică
Inflația se va reduce până la finalul anului. Bolojan crede că indicele va scădea la 4%
Bolojan crede că legea pensiilor magistraților este constituțională. Când va anunța CE dacă se pierd banii din PNRR
Politică
Bolojan crede că legea pensiilor magistraților este constituțională. Când va anunța CE dacă se pierd banii din PNRR
Bolojan promite legea bugetului până la finalul săptămânii viitoare. Cum comentează întâlnirea coaliției de la Cotroceni
Politică
Bolojan promite legea bugetului până la finalul săptămânii viitoare. Cum comentează întâlnirea coaliției de la Cotroceni
Traian Băsescu, despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: „Nu cred că în Statele Unite subiectul alegerilor din România din 2024 mai este de actualitate” (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu, despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: „Nu cred că în Statele Unite subiectul alegerilor din România din 2024 mai este de actualitate” (VIDEO)
Ilie Bolojan a anunțat că nu se va tăia norma de hrană a militarilor. Ce s-a mai discutat în cadrul coaliției de guvernare (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a anunțat că nu se va tăia norma de hrană a militarilor. Ce s-a mai discutat în cadrul coaliției de guvernare (VIDEO)
Surse: Ilie Bolojan ar fi acceptat, într-un final, să nu taie norma de hrană a militarilor, după ce a discutat cu Radu Miruță
Politică
Surse: Ilie Bolojan ar fi acceptat, într-un final, să nu taie norma de hrană a militarilor, după ce a discutat cu Radu Miruță
Delegația care-l îl însoțește pe Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Președintele și-a trimis oamenii înainte la Washington
Politică
Delegația care-l îl însoțește pe Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Președintele și-a trimis oamenii înainte la Washington
România la Consiliul pentru Pace: între diplomație strategică și risc politic. Participarea lui Nicușor Dan, avantaje și riscuri
Politică
România la Consiliul pentru Pace: între diplomație strategică și risc politic. Participarea lui Nicușor Dan, avantaje și riscuri
Radu Miruță avertizează: România poate pierde finanțarea pentru înzestrarea armatei. Ce se întâmplă dacă termenul SAFE nu este respectat
Politică
Radu Miruță avertizează: România poate pierde finanțarea pentru înzestrarea armatei. Ce se întâmplă dacă termenul SAFE nu este respectat
Nicușor Dan spune că are 5 nume pentru șefia SRI și SIE: „Sunt oameni interesanți” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan spune că are 5 nume pentru șefia SRI și SIE: „Sunt oameni interesanți” (VIDEO)
Ultima oră
23:30 - Tablourile ascunse în pereți de Darius Vâlcov au fost vândute la licitație. Suma finală încasată de ANAF
23:15 - Inflația se va reduce până la finalul anului. Bolojan crede că indicele va scădea la 4%
22:51 - Mulți români din Spania analizează întoarcerea în România din cauza costului ridicat al vieții: „Ne este greu să ajungem la sfârșitul lunii”
22:50 - Bolojan crede că legea pensiilor magistraților este constituțională. Când va anunța CE dacă se pierd banii din PNRR
22:35 - Bolojan promite legea bugetului până la finalul săptămânii viitoare. Cum comentează întâlnirea coaliției de la Cotroceni
22:24 - Traian Băsescu, despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: „Nu cred că în Statele Unite subiectul alegerilor din România din 2024 mai este de actualitate” (VIDEO)
22:13 - Mihai Trăistariu critică dur Eurovision România 2026 și susține că finaliștii sunt aleși pe baza vizualizărilor cumpărate de pe YouTube: „E de neînțeles această ediție pentru mine!”
21:59 - Ilie Bolojan a anunțat că nu se va tăia norma de hrană a militarilor. Ce s-a mai discutat în cadrul coaliției de guvernare (VIDEO)
21:45 - Maioneza care nu îți pune sănătatea în pericol. Mihaela Bilic spune clar ce variantă trebuie să alegi
21:40 - Dincolo de Diagnostic: Cum să recuperezi dreptul la o viață demnă