Traian Băsescu, despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: „Nu cred că în Statele Unite subiectul alegerilor din România din 2024 mai este de actualitate" (VIDEO)

Traian Băsescu, despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: „Nu cred că în Statele Unite subiectul alegerilor din România din 2024 mai este de actualitate” (VIDEO)

Ana Maria
17 feb. 2026, 22:24
Traian Băsescu, despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: Nu cred că în Statele Unite subiectul alegerilor din România din 2024 mai este de actualitate (VIDEO)
Sursa foto: Captură video - Digi24HD / YouTube
  1. Vizita lui Nicușor Dan în SUA: Ce spune Traian Băsescu despre subiectul anulării alegerilor
  2. Mai este anularea alegerilor un subiect pentru SUA?

Vizita lui Nicușor Dan în SUA, analizată de Băsescu. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a vorbit în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, la B1 TV, despre deplasarea lui Nicușor Dan în Statele Unite, unde acesta urmează să participe la Consiliul Păcii organizat de Donald Trump.

Discuția s-a concentrat pe un subiect sensibil, mai exact, dacă această vizită ar putea contribui la clarificarea poziției administrației americane după anularea alegerilor din România din 2024.

Vizita lui Nicușor Dan în SUA: Ce spune Traian Băsescu despre subiectul anulării alegerilor

Traian Băsescu a subliniat că, dacă tema ar fi fost una majoră pentru administrația americană, ar fi fost abordată în discursuri oficiale recente, inclusiv la conferințele internaționale importante.

În opinia sa, în timp ce la nivel european a existat sprijin pentru decizia anulării primului tur, la nivel intern situația rămâne complicată. Fostul președinte consideră că este nevoie de clarificări oficiale pentru electorat, astfel încât românii care și-au exprimat votul să înțeleagă motivele care au dus la invalidarea scrutinului.

Mai este anularea alegerilor un subiect pentru SUA?

Întrebat dacă Nicușor Dan ar putea risipi eventualele dubii ale administrației americane privind anularea alegerilor din România, Traian Băsescu a fost rezervat.

Nu cred că acum va fi ocazia să se întâmple acest lucru, pe de-o parte. Pe de altă parte, nu cred că în Statele Unite subiectul alegerilor din România din 2024 mai este un subiect de actualitate.
Dacă ar fi fost de actualitate și acum, l-am fi auzit la Munchen, subiectul ridicat în discursul Secretarului de Stat.

Deci cred că, ușor-ușor, problema aceasta se estompează în relația cu Statele Unite, iar în Europa a fost foarte mult suport pentru a susține necesitatea anulării primului tur al alegerilor.
Deci ușor-ușor această problemă dispare din condiționările externe, în schimb, rămâne o mare problemă internă, care va trebui rezolvată într-un fel sau altul.

Un raport… românii care au votat trebuie să știe de ce l-i s-a anulat votul”, a precizat Băsescu.

Declarația fostului șef al statului sugerează că, din punct de vedere diplomatic, tensiunile generate de anularea alegerilor din România din 2024 nu mai reprezintă o prioritate pe agenda Washingtonului.

