Ilie Bolojan crede că legea îndeplinește condițiile de constituționalitate și de aceea așteaptă o decizie din partea Curții Constituționale.

Ilie Bolojan așteaptă decizia CCR

Curtea Constituțională este așteptată să se pronunțe pe legea pensiilor magistraților, miercuri, 18 februarie. În acest context, premierul Ilie Bolojan și-a exprimat speranța ca, în al 12-lea ceas, va lua o decizie. Prim-ministrul este de părere că legea adoptată respectă condițiile de constituționalitate.

„Ceea ce pot să spun este că acest proiect a fost pregătit de Guvern cu respectarea tuturor prevederilor constituţionale, ţinând cont de deciziile pe care CCR le-a dat şi căutând să răspundem atât la o necesitate care derivă dintr-o realitate, şi din punctul meu de vedere, acest proiec este constituţional (…) În ceea ce priveşte ceea ce va decide Curtea, asta sigur rămâne de văzut. Eu sper că, în al 12-lea ceas, să se ia o decizie”, a declarat Bolojan la TVR 1.

El a făcut referire și la notificarea pe care a transmis-o CCR, catalogată de experții în drept ca o formă de presiune asupra magistraților constituțuonali. În opinia sa, a ost vorba doar de un act de „de bun simţ”. Bolojan a spus că CCR trebuia să afle care este situaţia fondurilor europene în cazul unei tărăgănări a deciziei, ca „să ştie în ce context se ia o decizie”.

„În condiţiile în care se amână o astfel de decizie, este foarte probabil ca România să piardă cei 231 de milioane de euro care sunt reţinuţi din cererea de plată anterioară, lucru care ne va fi comunicat probabil, dacă se întâmplă asta, spre finalul lunii februarie de către Comisia Europeană”, a mai declarat șeful guvernului.

Când este așteptat anunțul Comisiei Europene

Ilie Bolojan a spus că oficialii au transmis că jalonul privind pensiile magistraţilor nu este considerat îndeplinit. Aceștia vor aștepta până la finalul lunii februarie pentru a transmite dacă vor debloca fondurile sau nu.

„Într-o întâlnire la care a participat domnul ministru Pâslaru, s-a discutat că din punctul dinşilor de vedere, jalonul este neîndeplinit, dar că vor face o comunicare oficială înspre sfârşitul lunii februarie când vor răspunde la toate aspectele care ţin de fondurile care au fost reţinute României. Spre sfârşitul acestei luni. Nu mai avem foarte mult timp”, a mai spus premierul.

Întrebat ce ar însemna o nouă amânare după şedinţa CCR care este programată, Bolojan a subliniat că aceasta ar însemna pierderea banilor.

„V-am spus, o probabilitate foarte mare că, în afară de orice decizie pe care o lua CCR-ul, să pierdem aceşti bani. Orice sumă pierdută pentru România, cred că nu este un lucru bun, mai ales că aceşti banţi sunt sub formă de grant, nu sub formă de împrumut”, a adăugat prim-ministrul.